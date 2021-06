Landtagswahl: Grüne ringen gegen Rechtsruck in Sachsen-Anhalt

Annalena Baerbock

+ © Michael Kappeler/dpa Will bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt eine Brandmauer gegen die AfD errichten: Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (Grüne). © Michael Kappeler/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Die Grünen fürchten bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt einen Rechtsruck. Die AfD liegt nur knapp hinter der CDU. Was kann Annalena Baerbock dagegensetzen?

Berlin/Hamburg – Schlussspurt im Wahlkampf: Kurz vor der Landtagswahl hat grünen Co-Parteichef Robert Habeck vor einem Rechtsruck in Sachsen-Anhalt gewarnt. In dem Bundesland gebe es einen „Drall nach rechts, der bis in die CDU hineingreife“, sagte er bei einem Wahlkampfauftritt laut der ARD-Tagesschau. Dabei zeigte er sich besorgt über die Ergebnisse der letzten Umfragen vor dem Wahlgang am Sonntag, 6. Juni 2021. Demnach liegt die rechtspopulistische AfD nur knapp hinter der CDU von Ministerpräsident Reiner Haseloff.

Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt geht es für die Grünen um viel. Für die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ist es der letzte Stimmungstest vor der Bundestagswahl. Ein Erfolg soll die Mobilisierungskraft der 40-Jährigen beweisen, die im kommenden September Nachfolgerin von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) werden will. Allerdings liefen die vergangenen Wochen nicht ideal für Baerbock, die wegen der Debatte um höhere Benzinpreise* und ihrer Fehler bei der Meldung von Nebeneinkünften in den Umfragen einen herben Dämpfer einstecken musste.

In Sachsen-Anhalt kämpft die Partei noch um ein zweistelliges Ergebnis, jedoch ist das ländlich geprägte Bundesland im Osten für die Öko-Partei traditionell ein schwieriges Terrain. Was die Grünen der AfD und dem Rechtsextremismus* entgegensetzen wollen, lesen Sie hier in einem ausführlichen Bericht*. kreiszeitung.de und 24hamburg.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.