Ergebnisse der Landtagswahl in Baden-Württemberg: Alle Wahlkreise, Gewinne und Verluste heute

Wer gewinnt die Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg? Die Ergebnisse für den neuen Landtag zeigen wir Ihnen im Detail als interaktive Grafiken.

Stuttgart - Im Südwesten der Republik strebt der grüne Ministerpräsident eine dritte Amtszeit an. Die Herausforderin für Winfried Kretschmann ist Susanne Eisenmann von der CDU, die mit ihm als Ministerin in der aktuellen Landesregierung sitzt. Die Umfragen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg ließen vermuten, dass eine Regierung ganz ohne Bündnis 90/Die Grünen kaum möglich sein wird.

Die Entscheidung bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg fällt aber erst am 14. März. Am Wahlsonntag schließen wie gewohnt um 18 Uhr die Wahllokale. Erst dann beginnt die Auszählung der Stimmen, die voraussichtlich im Laufe des Abend abgeschlossen ist. Die Wähler:innen und Parteien können daher schon am Sonntag ein vorläufiges amtliches Endergebnis erwarten.

Ergebnisse und Hochrechnungen zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg

Sobald am Wahlabend die ersten Prognosen und Hochrechnungen vorliegen, finden Sie an dieser Stelle die Zahlen zur Landtagswahl. Zuvor sehen Sie in den interaktiven Grafiken die letzten Umfragen aus Baden-Württemberg. Die Daten werden regelmäßig aktualisiert, bis schließlich das Endergebnis vorliegt. Sie können sowohl das Gesamtergebnis in Prozent als auch die Gewinne und Verluste sehen. Die Wahl-Grafiken bieten Ihnen außerdem einen Koalitionsrechner, der genau zeigt, welche Parteien gemeinsam eine Mehrheit der Abgeordneten im Landtag haben.

Wahlergebnis in Baden-Württemberg: Prozentwerte bei der Landtagswahl

Gewinne und Verluste bei der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg

An dieser Stelle sehen Sie, wie das Wahlergebnis im Vergleich zu vorherigen Landtagswahl ausgefallen ist. Die Gewinne und Verluste werden für die Parteien einzeln angezeigt.

Koalitionsrechner für die neuen Sitze im Landtag

Suchen Sie sich selbst die Parteien aus, die in dieser Auswertung vorkommen sollen. Sie können genau sehen, welche Parteien mit dem Ergebnis der Landtagswahl in Baden-Württemberg ab 2021 eine Mehrheit im Landtag hätten.

Ergebnisse in den Wahlkreisen: Gewinner der Direktmandate

Sie können auf zwei Arten Ihren Wahlkreis auswählen. Entweder klicken Sie auf die Karte oder Sie klicken direkt darüber auf den Pfeil nach unten, um den Wahlkreis nach seinem Namen zu suchen. Sobald die Auszählung abgeschlossen ist, erhalten Sie die Wahlergebnisse.

