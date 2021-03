Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stehen die Zeichen für die CDU nicht gut. Der Live-Ticker gibt den Überblick über beide Wahlen.

Update vom Freitag, 12.03.2021, 13.30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Hier halten wir Sie zu sämtlichen Ereignissen rund um die Wahl am Sonntag (14. März) auf dem Laufenden.

Setzen die Grünen in Baden-Württemberg ihren Triumph-Zug fort? Stürzt die CDU tatsächlich historisch ab? Und kann die SPD in Rheinland-Pfalz die CDU erneut schlagen? Bald wissen wir mehr. Zudem verpassen Sie auch in unseren einzelnen Live-Tickern zum Ergebnis zur Landtagswahl in Baden-Württemberg* und zum Ergebnis zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz* garantiert nichts.

Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz läuten das Superwahljahr 2021 ein

Erstmeldung vom Freitag, 12.03.2021, 10.19 Uhr: Stuttgart/Mainz/Frankfurt – Am 14. März beginnt das Superwahljahr 2021. Den Anfang machen gleich zwei Landtagswahlen: Gewählt wird in den Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Ministerpräsident:innen der beiden Bundesländer stammen nicht aus der Union – und so könnte es auch bleiben, wenn man sich die aktuellen Umfragen anschaut.

+ Wahlplakate zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Dort wird am 14. März 2021 gewählt – genau wie auch in Baden-Württemberg. © Manngold/www.imago-images.de

Dieser Live-Ticker hält Sie am Wahlsonntag und danach auf dem Laufenden über die Landtagswahl in Baden-Württemberg und die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Der Ticker blickt auf Prognosen, Hochrechnungen und die Ergebnisse, aber auch auf weitere Themen rund um die beiden Landtagswahlen, die das Superwahljahr einläuten und deshalb eine große Bedeutung für die Politik im Bund haben dürften.

Landtagswahl in Baden-Württemberg: Kretschmann und die Grünen deutlich vorn, CDU bricht ein

Baden-Württemberg wird derzeit von einer Grün-Schwarzen Koalition unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann* (Grüne) regiert. Die Grünen* liegen in den Umfragen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg* stabil über 30 Prozent. Die CDU* mit Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann* bricht dagegen ein und könnte aktuellen Umfragen zufolge sogar ihr historisch schwächstes Ergebnis (27 Prozent im Jahr 2016) noch unterbieten.

Während die Linke den Umfragen zufolge an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern dürfte, kommt die AfD* in den Umfragen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg auf zehn bis zwölf Prozent.

Datum Institut Grüne CDU AfD SPD FDP Linke Sonstige 09.03.2021 Civey/Spiegel 32 24 12 13 10 4 6 05.03.2021 ZDF-Politbarometer 35 24 11 10 10 3 7 13.02.2021 INSA/Bild 31 28 11 11 10 4 5 05.02.2021 Forschungsgruppe Wahlen\t 34 28 11 10 9 3 5 04.02.2021 Infratest dimap\t 34 27 10 11 9 3 6

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz: SPD und CDU Kopf an Kopf, Dreyer mit Vorteil

In Rheinland-Pfalz regiert derzeit eine Ampelkoalition* aus SPD*, FDP* und Grünen* unter Ministerpräsidentin Malu Dreyer* (SPD). Diese Koalition steht in den Umfragen vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz* bisher gut da: Sie kann in sämtlichen Umfragen ihre Mehrheit verteidigen. Anders sieht es beim Kampf um die stärkste Kraft im Landtag in Mainz aus: Hier liefern sich die SPD mit Spitzenkandidatin Malu Dreyer und die CDU* mit Spitzenkandidat Christian Baldauf* ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Je nach Umfrageinstitut liegt teilweise die SPD einen bis mehrere Prozentpunkte in Führung, ein Meinungsforschungsinstitut sieht die beiden Volksparteien bei je 30 Prozent. Der Vorteil dürfte jedoch bei der SPD liegen: Malu Dreyer hat den Bonus der Regierenden, gleichzeitig hat die CDU in Rheinland-Pfalz wie in Baden-Württemberg mit der Maskenaffäre* zu kämpfen.

Datum Institut SPD CDU FDP Grüne AfD Linke 10.03.2021 Civey/Spiegel 31 % 30 % 8 % 13 % 9 % 2 % 09.03.2021 Insa/Bild 30 % 30 % 6 % 12 % 10 % 3 % 05.03.2021 Forschungsgruppe Wahlen 33 % 29 % 7 % 11 % 9 % 3 % 04.03.2021 Infratest dimap 30 % 28 % 9 % 12 % 9 % 3 %

Die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg finden inmitten der Corona-Pandemie* statt, was bedeuten dürfte, dass in beiden Bundesländern zahlreiche Menschen per Briefwahl wählen* werden. Rheinland-Pfalz ist sogar darauf vorbereitet, die Landtagswahl als reine Briefwahl durchzuführen* – allerdings sieht Landeswahlleiter Marcel Hürter große Hürden und geht davon aus, dass die Wahlberechtigten die Wahllokale aufsuchen können. Dort soll es spezielle Hygienekonzepte geben, um die Wählenden und die Wahlhelfer:innen vor einer Corona-Infektion zu schützen.

Die Wahllokale haben für die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Kurz nach Schließung der Wahllokale dürften erste Prognosen* zu beiden Wahlen veröffentlicht werden. Diese basieren auf Exit Polls, also anonymen Befragungen von Personen, die das Wahllokal verlassen haben. Erste Hochrechnungen* aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz dürften gegen 18.30 Uhr folgen. Diese Zahlen basieren bereits auf ausgezählten Stimmzetteln. Im Laufe des Abends wird es mehrere Hochrechnungen geben, bis am späten Abend mutmaßlich die vorläufigen amtlichen Endergebnisse veröffentlicht werden.

Landtagswahlen in BaWü und RLP: Vorläufige amtliche Endergebnisse am späten Abend

Bei der vergangenen Landtagswahl in Baden-Württemberg wurde das vorläufige amtliche Endergebnis gegen 22.30 Uhr bekanntgegeben, in Rheinland-Pfalz stand es gegen 22.40 Uhr fest. Ob die Ergebnisse bei den Landtagswahlen 2021 zu ähnlichen Zeiten feststehen, ist schwer zu prognostizieren, da zahlreiche Briefwahlstimmen und Corona-Hygienemaßnahmen die Auszählungen verlangsamen könnten.

+ Winfried Kretschmann (Grüne) und Susanne Eisenmann (CDU) treten bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg für ihre Parteien an. © Marijan Murat/dpa

Fest steht jedoch bereits eines: Die amtlichen Endergebnisse der Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg werden erst mehrere Tage nach den Landtagswahlen bekanntgegeben. In Baden-Württemberg dauerte es nach der Landtagswahl 2016 rund drei Wochen, in Rheinland-Pfalz elf Tage.

