Interaktive Diagramme und Daten: Alles zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Zur Landtagswahl am 6. Juni 2021 rechnet Sachsen-Anhalt mit einem Zuwachs der Briefwahl-Stimmen.

Wer wird stärkste Partei in Sachsen-Anhalt, welche Rolle spielt die AfD? Wer kann eine Koalition bilden? Diagramme, Karten und Grafiken zur Landtagswahl am 6. Juni.

Der neue Landtag von Sachsen-Anhalt wird am 6. Juni gewählt.

wird am 6. Juni gewählt. Die Landtagswahl hat wegen der starken Rolle der AfD eine hohe Brisanz.

eine hohe Brisanz. Hier im Artikel bieten wir ihnen Diagramme, Grafiken, Live-Daten und Karten am Wahlabend.

Magdeburg. Wenn am 6. Juni in Sachsen-Anhalt der neue Landtag gewählt wird, blickt das politische Deutschland auf das Bundesland. Kurz vor der Bundestagswahl im Herbst bietet die Landtagswahl einiges an Brisanz. Bei den letzten Wahlen 2016 schaffte es hier die AfD auf Anhieb als zweitstärkste Kraft hinter der CDU ins Parlament. Dies führte zu einer Koalition mit der SPD und den Grünen. Denn CDU, AfD und die Linke hatten Koalitionen untereinander schon zuvor kategorisch ausgeschlossen. Hier im Text finden Sie am Wahlabend immer aktuelle Ergebnisse und Daten, Diagramme und Visualisierungen.

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Alle Umfragen und aktuelle Ergebnisse am Wahlabend

Bei den Landtagswahlen 2016 schaffte es die AfD auf Anhieb zur zweitstärksten Kraft hinter der CDU ins Parlament. Auch in den letzten Umfragen lag sie nur knapp dahinter. Die Wahl in diesem Jahr birgt außerdem einige Besonderheiten. Eigentlich sollte das Parlament nämlich bereits im März gewählt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie und der Hoffnung auf eine höhere Wahlbeteiligung - bei den Wahlen 2016 lag diese immerhin bei 61,1% - wurde jedoch entschieden, die Wahl erst später abzuhalten. Außerdem soll zugleich der Landtag von aktuell mindestens 87 Sitzen auf 83 verkleinert werden.

Landtagswahlen - so steht es bei den Umfragen

Folgt man den Umfragewerten, ist eine erneute Regierungskoalition aus drei Parteien wahrscheinlich. Seit Beginn des Jahres 2021 weisen die Umfragewerte der CDU, Linke und AfD eine sinkende Zustimmung auf, während vor allem die Grünen, aber auch FDP und SPD, steigende Werte verzeichnen können. Theoretisch könnte es auch zu einer Minderheitsregierung wie in Thüringen kommen, wenn sich keine Koalition findet, die eigenständig mehr als die Hälfte der Sitze des Landtags abbildet.

Entscheidend für die Regierungsbildung könnten letztendlich neben den Direktmandaten das Abschneiden der FDP werden. Außerdem ist die Frage offen, ob diese die Fünf-Prozent-Hürde erreicht. Auch wenn die Umfragewerte ein sehr enges Rennen versprechen, gilt der bisherige Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) auch bei diesen Wahlen wieder als Favorit. Seine erste große Herausforderung für diese Wahlperiode könnte dann jedoch bereits mit der Bildung einer regierungsfähigen Koalition beginnen. Für den Posten des Ministerpräsidenten können sich die Spitzenkandidaten der anderen Parteien lediglich Außenseiterchancen ausrechnen.

Die Schwerpunkte in den Wahlprogrammen der Parteien liegen neben Wirtschafts- und Corona-Themen vor allem die Sicherheit, das Verkehrsmanagement und die Energiewende. Und wer sich noch nicht sicher ist welcher Partei er seine Stimme geben möchte, kann seine Überzeugungen mit den jeweiligen Wahlprogrammen vergleichen: mit dem Wahl-O-Mat für das Bundesland Sachsen-Anhalt.

Wie sich der Landtag 2021 in Sachsen-Anhalt zusammensetzen wird

Die Landtagswahlen bestimmen die Zusammensetzung der Parlamente in den jeweiligen Bundesländern. In den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg werden sie Abgeordnetenhaus genannt. Die Bundesländer können beispielsweise die Dauer der Wahlperiode selbst bestimmen, solange sich die Regelungen mit den Wahlgrundsätzen Deutschlands vereinbaren lassen. In Sachsen-Anhalt kann der Landtag für die Dauer von fünf Jahren über das politische Geschehen des Bundeslandes entscheiden.

In Sachsen-Anhalt wird eine kombinierte Variante einer Persönlichkeitswahl und Verhältniswahl durchgeführt, bei der jeder Wahlberechtigte zwei Stimmen zur Verfügung hat. Mit der Erststimme werden in den 41 Wahlkreisen jeweils ein Direktmandat für den Landtag gewählt. Mit der Zweitstimme wählt man hingegen die Landesliste einer bestimmten Partei. Die Reihenfolge der Kandidaten auf den Listen wird zuvor von den Parteien festgelegt und darf danach nicht mehr abgeändert werden. Das Parlament setzt sich dann aus den 41 Direktmandaten der Erststimmen und weiteren 42 Mandaten über die Landeslisten der Zweitstimmen zusammen.

Gewinnt eine Partei mehr Direktmandate, als sie durch ihre Zweitstimme Sitze erhält, ziehen die restlichen direkt gewählten Abgeordneten mittels eines Überhangmandats in den Landtag. Durch solche Überhangsmandate kann sich die Gesamtzahl der zu vergebenen Sitze erhöhen. Um kleinere Parteien weniger zu benachteiligen, wird auch in Sachsen-Anhalt das sogenannte Hare-Niemeyer-Verfahren angewandt. Durch dieses System kann sich die Gesamtzahl der Abgeordneten gegebenenfalls leicht abändern.

So funktioniert das Hare-Niemeyer-Verfahren

Bei diesem Verteilungsverfahren für die Sitze im Parlament sollen Benachteiligungen kleinerer Parteien weitestgehend vermieden werden. Die Verteilung der Sitze errechnet sich wie folgt: Die Gesamtzahl der verfügbaren Sitze wird mit dem Zweitstimmenanteil der Partei multipliziert und dann durch die Gesamtzahl aller gültigen Zweitstimmen geteilt. Im nächsten Schritt werden dann zunächst den ganzzahligen Werten je ein Sitz zugeteilt. Die am Ende noch zu vergebenen Sitze werden der Größe der Nachkommastelle nach unter allen Parteien die mindestens fünf Prozent aller gültigen Zweitstimmen erhalten haben aufgeteilt. Allerdings kann bei diesem Verfahren auch eine gewisse Paradoxie auftreten. Wird die Gesamtzahl der zu vergebenen Sitze erhöht, kann eine Partei trotz gleicher Stimmverteilung einen Sitz verlieren.