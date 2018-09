Landtagswahl in Hessen: Wann gibt es Ergebnis und Hochrechnung?

Am Sonntag, den 24. Oktober 2018, findet in Hessen die Landtagswahl statt. Doch wann gibt es eigentlich ein Ergebnis? Alle Infos gibt es hier.

Wiesbaden - Fünf Jahre sind seit der letzten Landtagswahl 2013 in Hessen vergangen und seitdem hat sich viel getan. Vor allem mit der deutschen und europäischen Flüchtlingspolitik waren viele Einwohner nicht einverstanden. Dadurch konnte die AfD einige Wähler gewinnen. Scheiterten sie 2013 noch an der 5-Prozent-Hürde im Hessischen Landtag, so könnte die AfD dieses Jahr zur drittstärksten Partei in Hessen gewählt werden. Der Termin der Landtagswahl in Hessen ist der 28. Oktober 2018.

Die CDU hat laut Prognosen mehrerer Meinungsforschungsinstituten vor allem im Jahr 2018 stark an Wählerstimmen verloren, während SPD und die Grünen zuletzt wieder einen Sprung nach vorne machten. Auch von der Linken und der FDP wird erwartet, dass sie die Hürde schaffen. Die aktuelle schwarz-grüne Regierung in Hessen verfüge nach den Prognosen von Mitte September nicht mehr über die Mehrheit der Sitze im Landtag. Es wird also noch spannend werden. Am Abend des 28. Oktober 2018 wird sich zeigen, welche Parteien schlussendlich in den Hessischen Landtag einziehen werden.

Landtagswahl 2018 in Hessen: Wann gibt es Hochrechnungen und Ergebnis?

Die Prognosen der Meinungsforschungsinstitute sind meist nicht weit von den endgültigen Ergebnissen entfernt, doch kann bis zur Landtagswahl in Hessen noch einiges passieren. Damit könnten sich die Umfragen und Ergebnisse teilweise noch deutlich verändern.

Die Wahllokale bei der Landtagswahl in Hessen werden von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein. Bei der Landtagswahl 2013 gab es bereits kurz nach Schließung der Wahllokale die ersten Hochrechnungen. Das endgültige Ergebnis der Landtagswahl in Hessen wird wohl am späten Abend am Wahlsonntag oder sogar erst in der darauffolgenden Nacht verkündet werden. Also am Abend des 28. Oktober 2018.

Umfragen gegen Hinweis auf mögliches Ergebnis der Landtagswahl

Die aktuellen Prognosen zeigen, dass die Regierung nach der Landtagswahl in Hessen bunt gemischt sein wird. CSU und SPD werden aktuell als stärkste Kräfte gehandelt, gefolgt von der AfD und den Grünen. Dahinter liegen die Linke und die FDP. Die Freien Wähler werden vermutlich die 5-Prozent-Hürde nicht reißen können. Hier finden Sie einige der Umfragen für die Landtagswahl in Hessen, alle Angaben in Prozent.

Institut Datum CSU SPD Grüne AfD Linke FDP Sonstige INSA 07. September 29 24 14 14 8 7 4 Civey 18. Juli 31,1 23,9 13,4 12,7 7,9 7,1 3,9 Infratest dimap 21. Juni 31 22 14 15 7 7 4 Forschungsgruppe Wahlen 12. Juni 31 25 13 11 8 8 4 INSA 17. Mai 33 24 13 11 8 7 4

Landtagswahl 2018 in Hessen: Diese Kandidaten kämpfen um eine Top-Ergebnis

Seit 2013 besteht die Regierung in Hessen aus einer schwarz-grünen Koalition. Das bedeutet, dass die CDU zusammen mit den Grünen mit einer Mehrheit regiert. Die Koalition verfügt dabei über 61 von 110 Sitzen im Hessischen Landtag.

Die CDU stellt mit Volker Bouffier den Ministerpräsidenten von Hessen. Dieser möchte bei der Hessischen Landtagswahl im Oktober 2018 sein Amt verteidigen.

Insgesamt treten bei der Landtagswahl sechs verschiedene Parteien an. Diese sind die CDU, die SPD, die Grünen, die FDP, die Linke und die AfD. Das sind ihre Kandidaten:

Der amtierende Ministerpräsident Volker Bouffier wird erneut für die CDU antreten.

wird erneut für die CDU antreten. Der Kandidat der SPD heißt Thorsten Schäfer-Gümbel . Der 48-Jährige trat bereits bei den Landtagswahlen 2009 und 2013 an.

heißt . Der 48-Jährige trat bereits bei den Landtagswahlen 2009 und 2013 an. Die Grünen schicken wie gewohnt eine Doppelspitze ins Rennen. Diese wird von Tarek Al-Wazir , dem derzeitigen stellvertretenden Ministerpräsidenten, und Priska Hinz , der Ministerin für Umwelt und Landwirtschaft, gestellt.

schicken wie gewohnt eine Doppelspitze ins Rennen. Diese wird von , dem derzeitigen stellvertretenden Ministerpräsidenten, und , der Ministerin für Umwelt und Landwirtschaft, gestellt. Die Spitzenkandidatin der FDP ist René Rock. Der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag ist bereits seit 2008 Abgeordneter.

ist René Rock. Der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag ist bereits seit 2008 Abgeordneter. Die Linken haben sich ebenfalls auf eine Doppelspitze geeinigt. Janine Wissler, seit 2008 Abgeordnete im Hessischen Landtag, und Jan Schalauske, seit 2014 Landesvorsitzender der Linken in Hessen besetzen diese Spitze.

haben sich ebenfalls auf eine Doppelspitze geeinigt. Janine Wissler, seit 2008 Abgeordnete im Hessischen Landtag, und Jan Schalauske, seit 2014 Landesvorsitzender der Linken in Hessen besetzen diese Spitze. Für die AfD tritt der Mediziner Rainer Rahn als Kandidat an. Im Gegensatz zur Landtagswahl 2013 wird die AfD dieses Jahr wohl die 5-Prozent-Hürde reißen.

+ Der Plenarsaal im Hessischen Landtag in Wiesbaden © dpa / Arne Dedert

Landtagswahl 2018 in Hessen: So funktioniert die Wahl

Bei der Landtagswahl in Hessen 2018 hat jeder Wähler zwei Wahlstimmen. Mit der Erststimme, der Wahlkreisstimme, wählt er einen Direktkandidaten, der von dessen Partei vorgeschlagen wurde. Mit der Zweitstimme, der Landesstimme, wählt man eine Partei. Es besteht jedoch keine Pflicht, beide Stimmen abzugeben. Dann wird lediglich das gesetzte Kreuz ausgewertet. Wenn man mehr als zwei Kreuze macht, gilt der Wahlzettel als ungültig. Die Abgabe von Erst- und Zweitstimme bei der Hessischen Landtagswahl erfolgt auf zwei separaten Stimmzetteln. Ebenso haben die Wähler die Möglichkeit, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben.

Der Hessische Landtag setzt sich aus 110 Abgeordneten zusammen. Davon werden 55 Abgeordnete mit der Erststimme, die übrigen 55 Abgeordneten mit der Zweitstimme gewählt. Wahlberechtigt sind alle Bürger, die zwei Voraussetzungen erfüllen: Erstens müssen sie ihr 18. Lebensjahr vollendet haben. Zweitens müssen sie über einen deutschen Pass verfügen und seit mindestens drei Monaten in Hessen gemeldet sein.

Im Dezember 2017 wurde in Hessen ein Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes erlassen, das die Wahlkreise im Vergleich zur Landtagswahl 2013 geändert hat. Die Änderungen der Wahlkreise in Hessen kann man auf der Homepage zu den Wahlen in Hessen nachlesen.

Wähler, die noch nicht wissen, wem sie ihre Stimme geben sollen, können auf einen Online-Helfer zurückgreifen. Mit dem sogenannten Wahl-O-Mat für Hessen kann man die Parteiprogramme miteinander vergleichen.

