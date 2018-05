Kriminalstatistik 2017: Seehofer verkündet klare Tendenz und will diese Maßnahmen

Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer präsentiert die Kriminalstatistik 2017. Die Tendenz ist klar.

Berlin - „Deutschland ist sicherer geworden, gleichwohl gibt es keinen Anlass zur Entwarnung“, sagt Innenminister Horst Seehofer (CSU) zu Beginn seiner Pressekonferenz. Er fügt aber an: „Absolute Sicherheit kann ihnen niemand versprechen.“

2017 wurden 5,76 Millionen Straftaten begangen, da sind zehn Prozent weniger als im Vorjahr und der größte Rückgang seit 25 Jahren. 3,3 Millionen Straftaten wurden aufgeklärt. Ein Drittel aller Straftaten waren Diebstahlsdelikte. Dennoch will Seehofer bald 15.000 Sicherheitskräfte mehr haben.



Die Politik sei weiterhin gefragt, die Sicherheitslage in unserem Land zu verbessern, so Seehofer. Er forderte „harte Antworten des Rechtsstaates“ auf kriminelles Verhalten. Die technischen Grundlagen für die Polizeiarbeit sollen „grundlegend modernisiert“ werden, denn im Netz sollen die Polizisten mit den Tätern „mithalten“ können. Seehofer mahnte so auch die personelle sowie technische Aufstockung bei Gerichten an. Es könne nicht sein, dass Verfahren abgeblasen werden müssten, weil die Mittel fehlen.

Das sind die wichtigsten Ergebnisse laut Bild.de:

Angriffe auf Polizisten: Die PKS zählt 22.340 Fälle von „Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte“. 1,1 Prozent mehr als 2016. 2017 wurden insgesamt mehr als 74 000 Polizisten Opfer von Straftaten.

Mord & Totschlag: 2017 wurden 2379 Mord- und Totschlagsdelikte gezählt (1558 deutsche Tatverdächtige, 1140 nicht-deutsche Tatverdächtige).

Vergewaltigung und sexuelle Nötigung: 11.282 Fälle (5931 deutsche Tatverdächtige, 3483 nicht-deutsche Tatverdächtige).

Mehr Drogendelikte: Starker Anstieg bei Drogendelikten! 2017 wurden 330.580 Rauschgiftdelikte insgesamt gezählt – 9,2 Prozent mehr als im Vorjahr.

Mehr „Verbreitung pornographischer Schriften“: 2017 wurden 10.066 Fälle von „Verbreitung pornographischer Schriften“ verzeichnet, fast 13 Prozent mehr als im Vorjahr.

Mehr Wirtschaftskriminalität: 2017 wurden 74.070 Fälle von Wirtschaftskriminalität verzeichnet. Das waren 28,7 Prozent mehr als 2016.

Weniger Verstöße gegen das Aufenthalts- und Asylrecht: 2017 wurden 179.848 Fälle ausländerrechtlicher Verstöße registriert. Das waren 63,1 Prozent weniger als im Vorjahr.

