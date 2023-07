Explosion auf Krim-Brücke nach „Spezialoperation“ der Ukraine

Von: Stefan Krieger

Im Ukraine-Krieg kommt es zu einer Explosion auf der Krim-Brücke. In der Region Charkiw sollen Kiews Truppen Probleme haben. Der News-Ticker.

Update vom 17. Juli, 10:35 Uhr: Moskau beschuldigt die Ukraine, die USA und Großbritannien hinter dem Angriff auf die Krim-Brücke zu stecken. Beweise legte die Sprecherin des russischen Außenministeriums nicht vor. „Der Angriff auf die Krim-Brücke heute wurde von dem Regime in Kiew verübt. Bei diesem Regime handelt es sich um ein terroristisches und es weist alle Merkmale einer international organisierten Verbrecherbande auf“, sagte Maria Sacharowa. „Die Entscheidungen fällen ukrainische Politiker und das Militär mit unmittelbarer Hilfe von amerikanischen und britischen Geheimdiensten und Politikern.“

Anschlag auf Krim-Brücke „Spezialoperation“ Kiews

Update vom 17. Juli, 9.51 Uhr: Die ukrainische Marine und ukrainische Spezialkräfte stecken nach Angaben aus Kiew hinter dem Angriff auf die Brücke zwischen Russland und der annektierten Halbinsel Krim. Der Angriff sei eine „Spezialoperation“ des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU und der Marine gewesen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag (17. Juli) aus SBU-Kreisen. Bei dem Angriff auf die Brücke zwischen der russischen Region Krasnodar und der Halbinsel seien Marinedrohnen zum Einsatz gekommen.

Kiew äußert sich zu Angriff auf Krim-Brücke

Update vom 17. Juli, 9.25 Uhr: Der ukrainische Geheimdienst SBU hat sich wie schon beim Anschlag im Oktober zur neuen Explosion auf der Brücke zu der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim geäußert. „Erneut hat sich die Brücke schlafen gelegt. Und eins … zwei!“, teilte der Geheimdienst am Montag (17. Juli) nach einer mutmaßlichen Explosion mit.

Dieses von Ostorozhno Novosti zur Verfügung gestellte Foto zeigt angeblich beschädigte Teile der Krim-Brücke, die das russische Festland und die Halbinsel Krim über die Straße von Kertsch verbindet. © Ostorozhno Novosti/dpa

Nach dem neuerlichen Angriff auf die Straßenbrücke von Russland zur Krim sagte der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Andrij Jussow, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Kiew: „Man kann nur die Worte des Militärgeheimdienstchefs Kyrylo Budanow zitieren, dass ‚die Krimbrücke eine überflüssige Konstruktion ist‘“.

Einem Bericht der Internetzeitung Ukrajinska Prawda zufolge soll die Brücke mit Überwasserdrohnen angegriffen worden sein. Ausführende seien demzufolge der Inlandsgeheimdienst SBU und die ukrainischen Seestreitkräfte gewesen. Offizielle Kommentare gab es bisher dazu nicht.

Explosion auf der Krim-Brücke: Video aufgetaucht

Update vom 17. Juli, 9.00 Uhr: Die unabhängige russische Online-Zeitung The Insider hat ein Video veröffentlicht, das die Schäden an der Brücke von heute Morgen zeigt. Ein Teil der Fahrbahn scheint nach der Explosion ins Wasser gefallen zu sein. Die Aufnahmen wurden von der benachbarten Eisenbahnbrücke aus gemacht, die unbeschädigt ist.

Update vom 17. Juli, 8.25 Uhr: Der von Russland eingesetzte Präsident des Parlaments der Krim beschuldigt die Ukraine für den Vorfall auf der Krim-Brücke verantwortlich zu sein. Es stecke das „terroristische Regime“ der Ukraine dahinter, zitiert die staatliche Nachrichtenagentur RIA den Parlamentschef. Die Zugschienen auf der Brücke seien nicht beschädigt worden.

Update vom 17. Juli, 8.10 Uhr: Wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtet, ist der Zugverkehr über die Krim-Brücke wieder angelaufen. Ein Zug habe den Bahnhof von Kertsch verlassen und sei über die Brücke auf dem Weg nach Moskau, so Tass.

Kiew äußert sich zum Vorfall auf der Krim-Brücke

Update vom 17. Juli, 7.30 Uhr: Jetzt äußert sich erstmals auch Kiew zu den Explosionen auf der Krim-Brücke. Der Vorfall könnte ein Akt der Provokation durch Moskau sein, sagte Natalia Humeniuk, die Sprecherin des ukrainischen Militärkommandos im Süden, nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters.

„Die Schaffung solcher Provokationen, über die die Besatzungsbehörden der Krim sofort sehr lautstark berichten, ist eine typische Art der Problemlösung durch die Behörden der Krim und des Aggressorlandes“, so Humeniuk gegenüber dem staatlichen Rundfunk Rada.

Explosion auf Krim-Brücke fordert zwei Menschenleben

Update vom 17. Juli, 7.00 Uhr: Zwei Menschen seien bei dem Vorfall auf der Krim-Brücke getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium der russischen Region Krasnodar mit. Ein Mädchen sei verletzt worden. Der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, erklärte, bei den Toten handele es sich um die Eltern des Kindes. Nach Angaben vom Gouverneur der russisch besetzten Krim, Sergej Aksjonow, hat sich der Notfall am 145. Pfeiler der Brücke ereignet. Weitere Einzelheiten blieben zunächst offen. Die ukrainische Krim wurde 2014 von Russland annektiert.

Expolosion auf Krim-Brücke: Brücke kann nicht befahren werden

Update vom 17. Juli, 4.45 Uhr: Auf der Krim-Brücke ist der Verkehr russischen Angaben zufolge aufgrund einer „Notfall-Situation“ zum Erliegen gekommen. Dies schreibt der von Russland eingesetzte Gouverneur Sergei Aksjonow in der Messaging-App Telegram. Aksjonow spricht von einem Vorfall am 145. Pfeiler der Brücke. Er fordert die Bevölkerung auf, die Brücke nicht zu befahren. Weitere Einzelheiten nannte er nicht. Die Nachrichtenagentur RBC-Ukraine berichtet, dass auf der Brücke, die die Halbinsel Krim mit der russischen Region Krasnodar verbindet, zuvor Explosionen zu hören waren.

Der russische Telegram-Kanal „Graue Zone“, der mit der Söldnergruppe Wagner in Verbindung gebracht wird, berichtet von zwei Angriffen auf die Krim-Brücke. Die auf dem Kanal veröffentlichten Aufnahmen zeigen mindestens ein eingestürztes Brückenteil und ein beschädigtes Zivilfahrzeug.

Getreideabkommen läuft aus

Das von den Vereinten Nationen (UN) vermittelte Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland ist weiterhin in der Schwebe. Die Vereinbarung, die den sicheren Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer ermöglicht, ist am Sonntag nicht verlängert worden.

„Wir warten auf Moskaus Position, alles ist möglich“, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen aus UN-Kreisen. Das Abkommen läuft am Montag (17. Juli) aus.

Russische Verluste: Kiew meldet aktuelle Zahlen

Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu russischen Verlusten veröffentlicht. Demnach seien innerhalb eines Tages 500 russische Soldaten getötet worden. Die Gesamtzahlen Kiews weichen stark von denen unabhängiger Beobachter ab. Zudem hätten die ukrainischen Streitkräfte weitere fünf Panzer, sieben Kampffahrzeuge und 18 Artilleriesysteme Russlands außer Gefecht gesetzt. Die Zahlen im Überblick:

Soldaten : 237.680 (+500)

: 237.680 (+500) Flugzeuge: 315

315 Hubschrauber : 310

: 310 Panzer : 4107 (+5)

: 4107 (+5) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8026 (+7)

: 8026 (+7) Artilleriesysteme : 4481 (+18)

: 4481 (+18) Quelle: Auszug der Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 16. Juli 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien sind bisher im Ukraine-Krieg mindestens 47.000 russische Soldaten getötet worden. Das habe eine Datenanalyse ergeben, die sich auf die Zahl der eröffneten Erbfälle und die Statistik der Übersterblichkeit im vergangenen Jahr stützt, berichtete das an der Auswertung beteiligte Internetportal Meduza am Montag (10. Juli). Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden.

Russische Angriffe in Region Charkiw: Situation für Ukraine „verschlechtert“

Kiew – Die Situation für die ukrainischen Streitkräfte soll sich „etwas verschlechtert“ haben. Das teilte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar via Telegram mit. „Der Feind rückt seit zwei Tagen aktiv in Richtung Kupjansk in der Region Charkiw vor. Wir sind in der Defensive. Es finden heftige Kämpfe statt, die Positionen der Parteien ändern sich mehrmals am Tag dynamisch“, teilte sie mit.

Kupjansk befindet sich im Nordosten der Ukraine. Kurz nach Kriegsbeginn wurde die Kleinstadt von russischen Soldaten besetzt und im September 2022 von der Ukraine wieder zurückerobert. Seit Wochen sieht sich die Ukraine hier Angriffen der russischen Armee ausgesetzt, die versucht, Richtung Kupjansk vorzustoßen. Bislang verschob sich die Frontlinie kaum. Maljars Botschaft deutet jedoch an, dass sich nun etwas geändert haben könnte. Weiter im Süden sehe es für die Ukraine besser aus: „Wir rücken allmählich in Richtung Bachmut vor. An der südlichen Flanke um Bachmut gibt es einen täglichen Vorstoß“, schrieb Maljar. Die ukrainische Gegenoffensive konzentriere sich vor allem auf die Region Saporischjschja und um Bachmut. (mit Agenturmaterial)