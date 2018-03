„Phantom-Debatte“: Bei Lanz greift Kramp-Karrenbauer die CSU scharf an

Annegret Kramp-Karrenbauer blieb am Dienstagabend bei ihrer Kritik an den Äußerungen des Bundesinnenministers Horst Seehofer zum Islam. Deutschland sei ein Einwanderungsland, so die CDU-Generalsekretärin.

„Wer war in den ersten Wochen als Generalsekretärin die größte Herausforderung? Horst Seehofer oder Jens Spahn?“, fragte Markus Lanz seinen Gast Annegret Kramp-Karrenbauer gleich zu Beginn seiner Sendung. Die CDU-Generalsekretärin antwortete nicht eindeutig, sollte aber zu einem späteren Zeitpunkt in der Sendung noch auf die von Seehofer angestoßene Debatten über den Islam in Deutschland zu sprechen kommen.

„Was bewirkt es eigentlich Seehofers Frage mit Ja oder Nein zu beantworten?“, warf Kramp-Karrenbauer in den Raum, als Markus Lanz die Diskussion auf Horst Seehofer und seine Ansichten über den Islam in Deutschland lenkte. „Welches konkrete Problem ist damit gelöst?“, fragte sie.

“Die Fastenzeit soll auch nicht durch den Ramadan ersetzt werden“

Seehofers Kommentar zum Islam erwecke den Eindruck, es gebe ernst zu nehmende Leute in Deutschland, die behaupten, der Islam habe Deutschland in seinen Traditionen geprägt. Das sei natürlich nicht so, da Deutschland christlich-jüdisch geprägt sei. Es gebe außerdem niemand ernsthaften, der aus Deutschland einen islamischen Gottesstaat machen möchte - schon gar nicht in der eigenen Partei. Die Fastenzeit solle auch nicht durch den Ramadan ersetzt werden. Man müsse insofern aufpassen, dass man keine Phantom-Debatte führt, so Kramp-Karrenbauer.

+ Die CDU-Generalsekretärin bei Markus Lanz - im Hintergrund Horst Seehofer. © Screenshot / ZDF Mediathek

Wenn aber aus den Reihen der CSU gesagt werde, „der Islam egal welcher Ausprägung gehöre nicht zu Deutschland“, obwohl 4,5 Millionen Muslime in Deutschland leben, signalisiere das etwa einer muslimischen, gläubigen Deutschen, „du stehst zwar auf dem Boden des Grundgesetzes, gehörst aber mit deinem Islam auch nicht zu Deutschland.“ Kramp-Karrenbauer zeigte sich überrascht darüber, dass die Islam-Debatte ausgerechnet aus Bayern komme, wo immerhin über 500.000 Muslime leben und „von staatlichen Stellen ganz hervorragende Integrationsarbeit gemacht wird.“ Es bestehe die Gefahr, eine komplexe Debatte auf einen Satz zu verkürzen.

„Deutschland ist ein Einwanderungsland“

„Wir sind de facto ein Einwanderungsland“, fuhr Kramp-Karrenbauer fort. Diesen Satz habe man lange vermieden, und darüber gestritten. Während man das tat, seien die Menschen nach Deutschland gekommen, und man habe versäumt, sich darum zu kümmern. Deutschland brauche eine gesteuerte Zuwanderung, die auch Deutschlands Interessen entspreche. Deshalb arbeite die Bundesregierung bereits an einem Einwanderungsgesetz.

„Wir werden auch weiterhin humanitäre Einwanderung haben.“, fügte die CDU-Generalsekretärin hinzu. Wege für legale Einwanderung zu schaffen werde auch das Problem verkleinern, dass Leute illegal unter Missbrauch des Asylrechts nach Deutschland kommen. Welt-Herausgeber Stefan Aust wandte ein, man dürfe nicht Ayslbedürftige mit Wirtschaftsflüchtlingen gleichsetzten. Letztere kämen vor allem aus afrikanischen Ländern und seien mit den Europäern vergleichbar, die im 19. Jahrhundert nach Amerika auswanderten.

+ Welt-Herausgeber Stefan Aust verglich afrikanische Wirtschaftsflüchtlinge mit Amerika-Auswanderern im 19. Jahrhundert. © Screenshot / ZDF Mediathek

„Wir haben Afrika im wahrsten Sinne des Wortes zu lange links liegen lassen.“, so Kramp-Karrenbauer in der Diskussion über Wirtschaftsflüchtlinge. Wenn man Schengen beibehalten wolle, müsse man Europas Außengrenzen sichern, aber auch in Herkunftsländern Perspektiven schaffen. „Entweder wir lösen Probleme vor Ort, wo sie entstehen, oder die Probleme kommen zu uns.“, erklärte sie. Stefan Aust warf der Bundesregierung Realitätsverlust vor.

„Entsprechende Einrichtungen in Nordafrika“

Ob sie Einrichtungen für Flüchtlinge in Nordafrika in Erwägung ziehe, wie sie schon der einstige Bundesinnenminister Otto Schilly (SPD) gefordert habe, wollte Markus Lanz wissen. Kramp-Karrenbauer sprach sich für solche Einrichtungen aus, forderte aber, dass dort dann auch Perspektiven für Menschen geschaffen werden. Sie wolle keine „Lager“. Schutz der Außengrenzen sei der zentrale Punkt in Europa - hier waren sich Aust und Kramp-Karrenbauer einig.

