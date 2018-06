Koreanisch-amerikanisches Tauwetter: Der lange Weg nach Singapur

Ende des kalten Krieges in Sicht

Das Gipfeltreffen von Donald Trump und Kim Jong Un am Dienstag in Singapur verlief in freundlicher Atmosphäre - und könnte zum Wendepunkt in der Geschichte der beiden Länder werden.