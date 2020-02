Kopftuchverbot für Rechtsreferendarinnen? Bundesverfassungsgericht hat entschieden

Eine Rechtsreferendarin aus Frankfurt hatte gegen das Kopftuchverbot in Gerichtsälen geklagt. Nun ist in Karlsruhe die Entscheidung gefallen.

Update um 9.39 Uhr: Das Kopftuchverbot für Rechtsreferendarinnen ist verfassungsgemäß. Das entschied das Bundesverfassungsgericht am Donnerstagvormittag und wies damit die Verfassungsbeschwerde einer früheren Referendarin zurück. Sie hatte gegen die Vorschriften in Hessen geklagt, da sie ihr das Tragen eines Kopftuchs bei bestimmten Tätigkeiten untersagten. Die Begründung der Verfassungsrichter: Es gibt die Pflicht sich im Rahmen dieser Ausbildung in weltanschaulich-religiöser Hinsicht neutral zu verhalten. Diese Entscheidung des Gesetzgebers sei aus verfassungsrechtlicher Sicht zu respektieren.

Erstmeldung vom 27. Februar 2020:

Karlsruhe - Dürfen Rechtsreferendarinnen künftig im Gerichtssaal Kopftuch tragen? Dazu veröffentlicht das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe an diesem Donnerstag eine Entscheidung.

Eine Rechtsreferendarin hatte gegen das Kopftuchverbot geklagt

Geklagt hat eine in Frankfurt geborene Deutsch-Marokkanerin, die im Januar 2017 in Hessen ihren juristischen Vorbereitungsdienst angetreten hatte. Zwar können Referendarinnen in Hessen ihre Ausbildung grundsätzlich mit Kopftuch absolvieren. Sie dürfen damit jedoch keine Tätigkeiten ausüben, bei denen sie als Repräsentantinnen des Staates oder der Justiz wahrgenommen werden können. Dies zeigt sich zum Beispiel darin, dass sie Verhandlungen nicht wie die anderen Referendare von der Richterbank verfolgen dürfen, sondern sich in den Zuschauerraum setzen müssen. Sie dürfen außerdem keine Sitzungen leiten oder Beweise aufnehmen.

Dagegen hatte die 1982 geborene Referendarin erst vergeblich Beschwerde eingelegt und anschließend vor den Verwaltungsgerichten geklagt. Einige Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Berlin haben ähnliche Vorschriften. In anderen Ländern ist die Frage gar nicht geregelt, weil sich das Problem entweder noch nie stellte oder sich im Einzelfall eine einvernehmliche Lösung fand.

Einen Eilantrag zum Kopftuchverbot haben die Verfassungsrichter 2017 abgewiesen

Die Frau hatte 2017 auch einen Eilantrag eingereicht. Diesen wiesen die Verfassungsrichter ab. Damals ging es nur darum, ob die Referendarin bis zur eigentlichen Entscheidung Kopftuch tragen darf oder nicht. Der Beschluss enthielt trotzdem schon einige inhaltliche Erwägungen. So führten die Richter aus, dass die Frau lediglich von der Repräsentation der Justiz oder des Staates ausgeschlossen werde und die übrigen Ausbildungsinhalte unberührt blieben.

Gleichzeitig könne „das Einbringen religiöser oder weltanschaulicher Bezüge (...) den in Neutralität zu erfüllenden staatlichen Auftrag der Rechtspflege und der öffentlichen Verwaltung beeinträchtigen“. Die Richter sahen aber eine Reihe von Fragen, die erst im eigentlichen Verfahren geklärt werden könnten. Das ist nun passiert.

