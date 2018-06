Duque gewinnt Präsidentenwahl in Kolumbien

Konservativer Kandidat setzt sich durch

+ © dpa / Fernando Vergara Ivan Duque, Kandidat der rechtsgerichteten Partei Centro Democrático, hebt nach seiner Stimmabgabe seinen Daumen. © dpa / Fernando Vergara

Der konservative Kandidat Iván Duque hat die Präsidentenwahl in Kolumbien gewonnen. Er kam in der Stichwahl am Sonntag auf 55,56 Prozent der Stimmen.