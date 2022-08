Vereine, Kultur, Radwege: Kommunen rechnen mit Geldnot wegen Energiepreisen – und mit Einschränkungen

Von: Victoria Krumbeck

Wie die Gasversorgung im Winter aussehen wird, ist noch nicht sicher. Kommunen rechnen aufgrund der hohen Energiepreise mit Einschränkungen für die Bürger.

München/Berlin - Aufgrund der steigenden Energiekosten könnten Schwimmbäder bald teurer werden und Bibliotheken über Tage hinweg geschlossen bleiben: Neben Bürgern und Unternehmen haben auch die Städte und Gemeinden mit hohen Energiepreisen zu kämpfen. Kommunen schließen daher Einschränkungen ihrer Dienstleistungen nicht aus. FDP-Politikerin Strack-Zimmermann appellierte an die Bevölkerung, Opfer für Sicherheit und Frieden zu erbringen.

Kommunen rechnen mit Einschränkungen aufgrund hoher Energiepreise

„Die stark steigenden Gas- und Strompreise treffen die Kreise und Gemeinden hart. Das ist allein mit Energieeinsparungen nicht zu kompensieren“, sagte der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager der Welt. „Es wird eine ganze Reihe Kommunen geben, die das durch Angebotseinschränkungen ausgleichen muss, soweit es nicht um gesetzlich vorgeschriebene Leistungen geht“, erklärte er weiter.

Stadtbibliothek Stuttgart. Bibliotheken könnten aufgrund hoher Energiepreise bald tageweise geschlossen bleiben. © Lu Yang/IMAGO

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund zählt zu den freiwilligen Leistungen etwa die Förderung von Kultur oder Vereinen. „Die Kommunen werden außerdem Investitionen wie in neue Schulen, die Entwicklung von Baugebieten oder Radwege zurückstellen und die Verschuldung erhöhen“, sagte Gemeindebund-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. Dienstleistungen wie etwa die Nutzung von Schwimmbädern würden teurer werden.

Kommunen schränken Leistungen ein - Bibliotheken könnten nur begrenzt öffnen

Eine Sprecherin des Deutschen Bibliotheksverbands erwartet auch bei dessen Mitgliedern Einschränkungen. Wie andere öffentliche Einrichtungen seien Bibliotheken aufgefordert, 15 bis 20 Prozent Energie einzusparen. „Das kann durch Absenken der Raumtemperaturen allein nicht erreicht werden, sondern nur durch eventuelle Schließtage“, sagte sie dem Blatt.

Der Energiepreisanstieg ist verursacht durch den Ukraine-Krieg und die folgende politische Auseinandersetzung zwischen Russland und dem Westen. Angesichts der Belastungen mehrten sich zuletzt Forderungen nach einem Sanktionsstopp, um das eigene Wohlstandsniveau zu sichern.

Hohe Energiepreise: FDP appelliert an Bürger, Opfer einzugehen

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann appelliert deshalb an die Deutschen, in der Auseinandersetzung mit Russland zu Opfern bereit zu sein. „Wir müssen Putin und den Diktatoren dieser Welt, die unser demokratisches Leben hassen und zerstören wollen, entschlossen entgegenstehen“, sagte die Verteidigungsexpertin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Das wird von uns allen auch persönlich Opfer erfordern, schwach sollten wir trotz alledem nicht werden.“ Denn: „Es geht nicht nur um uns“, sagte sie. „Es geht auch um das zukünftige Leben unserer Kinder und Enkelkinder, die auch das Recht haben, so wie wir Jahrzehnte lang, in einem freiheitlichen und friedlichen Deutschland zu leben.“

FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann appelliert an die Bürger, persönliche Opfer einzugehen. © Frederic Kern/IMAGO

In der Entlastungsdiskussion spricht sich der Sozialverband „Der Paritätische“ für eine obere Grenze staatlicher Unterstützung aus. Man müsse auch die im Blick haben, die etwas über der Armutsgrenze lägen, sagte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider in der Fernsehsendung „RTL Direkt“. „Ich denke mal, ab so 4000 [Euro] sollte man Schluss machen, weil da ist wirklich der Durchschnittsbruttoverdienst eines voll erwerbstätigen Menschen erreicht, und darüber braucht man wirklich nicht mehr helfen.“ Bisher hätten die Entlastungspakete aber insbesondere Besserverdienende entlastet, so sagte er. Die Opposition fordert die Bundesregierung auf, Studierende und Rentner mehr zu entlasten. (vk/dpa)