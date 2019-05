Kommunalwahl in Mecklenburg-Vorpommern: Wann gibt es ein Ergebnis?

Am 26. Mai sind Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern.

Schwerin/Rostock - Am Sonntag, 26. Mai 2019, finden in Mecklenburg-Vorpommern Kommunalwahlen statt. Wir klären die wichtigsten Fragen vorab und halten Sie ab dem Wahlabend auch mit aktuellen Ergebnissen auf dem Laufenden.

Wer darf bei der Kommunalwahl in Mecklenburg-Vorpommern wählen?

Wahlberechtigt sind alle Deutschen sowie ausländischen EU-Bürger, die am Wahltag ihr 16. Lebensjahr vollendet und seit mindestens 37 Tagen ihren Hauptsitz im Wahlgebiet haben. Dabei dürfen sie jedoch nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sein und müssen im Wählerverzeichnis der Gemeinde geführt werden.

Die Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern finden wie 1994, 2004, 2009 und 2014 parallel zur Europawahl statt. Die Wahllokale sind am Wahltag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Adresse des jeweils zuständigen Wahllokals ist auf der Wahlbenachrichtigung vermerkt.

Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern: Was wird gewählt?

Bei den Kommunalwahlen in Meckenburg-Vorpommern werden 720 Gemeindevertretungen(ohne die kreisfreien Städten) gewählt. Insgesamt bewerben sich 14.385 Kandidaten um Mandate. Die Anzahl der Sitze ist, abhängig von der Gemeindegröße, gesetzlich geregelt. Die Rostocker Bürgerschaft verfügt über 53 Sitze, die Stadtvertretung von Schwerin über 45 Sitze, die übrigen Gemeinderäte über 7 bis 43 Sitze.

Zudem werden die 422 Kreistags-Mandate in sechs Landkreisen bestimmt. Die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Ludwigslust-Parchim verfügen über je 77 Sitze, Rostock, Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald über je 69 Sitze und der Landkreis Nordwestmecklenburg über 61 Sitze. 2.401 Kandidaten stehen insgesamt zur Wahl.

In allen ehrenamtlich verwalteten Gemeinden werden die Bürgermeister gewählt. In den Hauptamtlichen ist die zwischen sieben und neun Jahre dauernde Amtszeit der direkt gewählten Bürgermeister nicht an die fünfjährige Wahlperiode der Gemeinderäte gebunden. Dennoch fallen 2019 in einigen Orten die Kommunalwahlen mit der Bürgermeisterwahl zusammen. So wird unter anderem in der größten Stadt Mecklenburg Vorpommerns, Rostock, ein neuer Oberbürgermeister gewählt.

Wann ist bei der Kommunalwahl in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Ergebnis zu rechnen?

Insgesamt sind 16.000 Wahlhelfer in 1.727 Lokalen am 26. Mai 2019 im Einsatz. Rund 1.370.000 Wahlberechtigte können ihre Stimme abgeben. Da am Sonntag gleichzeitig die Europawahl stattfindet und diese Vorrang hat, werden erst am Montag die Ergebnisse der Kommunalwahl in Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegeben.

Mit welchem Ergebnis ist in Mecklenburg-Vorpommern zu rechnen?

2014 hatte die CDU die Nase vorn. Die Christdemokraten schnitten mit 33 Prozent am Besten ab. Laut einer Forsa-Umfrage liegt der momentane Trend bei 29 Prozent. Ein Verlust von vier Prozent, aber deutlich noch Platz eins in der Wählergunst. Die SPD verliert demnach auch in Mecklenburg-Vorpommern an Stimmen und sinkt auf 14 Prozent (-4,9). Auch die Linke verliert 4,7 Prozent und liegt demnach bei 15 Prozent. Dafür konnte sich die AfD durch ihren Zuwachs auf neun Prozent fast verdoppeln (+4,8).

Weitere Wahlen am Tag der Kommunalwahl Mecklenburg-Vorpommern

Neben der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern und der Europawahl finden am selben Tag auch die Bürgerschaftswahl in Bremen und die Bezirksversammlungswahl in Hamburg statt.

Unter anderem richtet sich der Blick auf die Kommunalwahl in Sachsen und auch die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Brandenburg und Sachsen-Anhalt werden mit Spannung erwarten. Im Osten wählt außerdem auch Thüringen neue kommunale Parlamente und Bürgermeister.

Im Südwesten finden in Rheinland-Pfalz sowie in Baden-Württemberg und im Saarland Kommunalwahlen statt.