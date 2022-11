„Eine Baustelle“: Klimakonferenz schlingert bösem Ende entgegen – Baerbock fordert Geld von China

Von: Florian Naumann

Annalena Baerbock (li.) spricht am Rande der UN-Klimakonferenz mit Aktivistin Luisa Neubauer. © IMAGO/Thomas Trutschel

Die Klimakonferenz steht kurz vor Ende vor einer „Baustelle“: Ein Aus für Öl und Gas steht nicht im Protokoll. Eine wichtige Akteurin sieht „Heuchelei“ und „Spielereien“. News-Ticker.

Überblick: Scharm el Scheich – Die Klimakonferenz in Ägypten geht auf die Zielgerade – doch einen Tag vor dem geplanten Ende der „COP27“ am Freitagabend scheinen immer noch keine durchschlagenden Lösungen in Sicht. Schon jetzt wird über eine Verlängerung bis ins Wochenende spekuliert. Die Konferenzleitung hat unterdessen nochmals Eckpunkte vorgelegt. In dem 20-seitigen Papier mit vielen ungeklärten Streitfragen wird zwar ein schrittweiser Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohle eingefordert, nicht aber der Abschied von Öl und Gas.

Umweltschutzorganisationen kritisierten am Donnerstag (17. November), der Text sei eine „Baustelle“: zu lang, zu unkonkret und in sich widersprüchlich. Martin Kaiser, geschäftsführender Vorstand von Greenpeace Deutschland, forderte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) auf, sich persönlich für einen weltweiten Ausstieg aus Öl und Gas einzusetzen. Die Ampel-Ministerin wandte sich aber zunächst einmal an China.

Klimakonferenz: Baerbock fordert Geld von China – „schwierige Reise“ für Verhandler

China müsse sich an der Finanzierung künftiger Klimaschäden beteiligen, forderte sie. Das gelte vor allem dann, wenn China „nicht bereit ist, seine eigenen Emissionen in Zukunft radikal herunterzubringen“, sagte Baerbock am Donnerstag am Rande der Konferenz den Sendern RTL und ntv. Das sei „eine Frage von Gerechtigkeit“.

„Unser Reichtum, der fossile Reichtum, ist auch gebaut auf den Klimaschäden, die wir heute erleben“, räumte Baerbock erneut die Verantwortung der Industriestaaten ein. Aber mittlerweile „haben wir Volkswirtschaften wie China, die sich massiv weiterentwickelt haben“ und allein wegen ihrer hohen Bevölkerungszahl „zu den größten Emittenten gehören“. Die Industriestaaten müssten für entstandene Klimaschäden aufkommen, aber auch China „für die Schäden der Zukunft“.

Entwicklungsländer und China dringen massiv auf den Aufbau eines Fonds, in den die Industriestaaten einzahlen sollen. China selbst hat dafür aber bisher keine Bereitschaft gezeigt. Allerdings ringt auch Peking intern um seinen Klimakurs. EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans sprach am Donnerstag mit Blick auf die zähen Verhandlungen von einer „langen und schwierigen Reise“. Auch sei noch nicht klar, wo diese hinführen. Die Frage des Ausgleichs klimabedingter Schäden („Loss and Damage“) steht in Scharm el-Scheich erstmals auf der Agenda.

Baerbock erklärte sich zur Schaffung eines „neuen Instruments“ bereit. „Wir wollen dieses Finanzierungsinstrument“, sagte die Außenministerin. Es solle aber in ein „Finanzmosaik“ aus unterschiedlichen Instrumenten eingebettet werden. Ähnlich äußerte sich Timmermans. „Wir sind bereit, die Möglichkeit einer Finanzfazilität zu diskutieren, aber in einem breiteren Rahmen, was ich ein Mosaik nenne“, sagte auch er.

COP27 in Ägypten: Wichtige Klima-Diplomatin verlangt Stopp für „Heuchelei und Spielereien“

Die französische Diplomatin Laurence Tubiana, die als Architektin des Pariser Klimaabkommens von 2015 gilt, machte Druck auf die Verhandler. „Wir haben zwei Tage“, sagte Tubiana. „Stoppt die Heuchelei und Spielereien zu entscheidenden Fragen.“ Zwei Tage seien eine „sehr kurze Zeit“ mit Blick auf das, was die Unterhändler jetzt erreichen müssten.

Bei den Forderungen armer Staaten nach Ausgleichszahlungen für ihre erlittenen Klima-Schäden müsse es innerhalb von 48 Stunden „ernsthafte Fortschritte geben“, sagte Tubiana. „Wenn die Leute es ernst meinen, sollten sie berücksichtigen, dass Verluste und Schäden ein kollektives Problem sind, für das wir neue Mittel finden müssen.“

Gerichtet an Energie-Unternehmen, die den Ausstieg aus fossilen Energieträgern nach eigener Aussage nicht „über Nacht“ vollziehen könnten, sagte Tubiana: „Seit wie vielen Nächten sagen Sie das? Wie viele Nächte und Jahre?“ Die große Zahl an Lobbyisten aus der Öl- und Gasindustrie bei der Konferenz sei aber möglicherweise ein gutes Zeichen. Vielleicht wüssten diese jetzt, dass ihre Zeit abgelaufen sei. (dpa/AFP/fn)