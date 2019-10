Zum Klimaschutz gibt es nun einen deutschen Vorschlag - als Lösung empfinden ihn viele nicht. Ein Experte greift zu harten Worten. Die Union will unterdessen die Grünen in die Enge treiben.

Berlin/Osnabrück - Auch fast zwei Wochen nach der Vorstellung des Klimapakets der Bundesregierung lässt das Thema die Emotionen hochkochen. CDU und CSU wollen nun offenbar die Grünen in der Frage stellen - die Öko-Partei hatte das Paket bislang eher allgemein kritisiert. Ein Wirtschaftsexperte hat sich unterdessen mit ungewohnt herber Kritik an den Ergebnissen der GroKo-Klimaverhandlungen zu Wort gemeldet.

Klima: Union genervt von Grünen-Verbots-Forderungen - „was wann warum verbieten?“

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat die Grünen aufgefordert, klarzustellen, was sie sich genau unter Verboten in der Klimapolitik vorstellen. „Die Öffentlichkeit muss jetzt sehr konkret wissen, was die Grünen ab wann und warum verbieten wollen, und wie viel sie bis wann den CO2 Preis erhöhen wollen“, sagte Brinkhaus der Deutschen Presse-Agentur. Die Koalition habe detailliert auf den Tisch gelegt, was sie wolle. Das erwarte er jetzt auch von den Grünen.

Hintergrund sind Äußerungen von Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Im Deutschlandfunk hatte sie die geplanten Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung als zu zaghaft kritisiert und sich für Verbote ausgesprochen: „Ja, für mich ist das Ordnungsrecht, man kann es auch Verbot nennen, das zentrale Element, weil es auch das sozial gerechteste ist. Das ist auch das Instrument in der Umweltpolitik, was uns immer geholfen hat“, hatte Baerbock gesagt.

Als Beispiele hatte sie auf Verbote von Asbest in Baustoffen oder auch FCKW in Kühlschränken verwiesen. „Da ist man auch nicht auf die Idee gekommen und hat gesagt, das müssen wir jetzt einmal ein bisschen teurer machen, sondern man hat es verboten.“ Politiker von Union und FDP hatten den Grünen daraufhin vorgeworfen, ihnen gehe es um eine gesellschaftliche Umerziehung durch Verbote. Baerbocks Co-Chef Robert Habeck und Fraktionschef Anton Hofreiter hatten zugleich mit Wissenslücken beim Thema Klima überrascht.

Klimapaket: Wirtschaftsexperte kritisiert „Perverse Anreize“

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, forderte weitergehende Schritte zum Klimaschutz. „Eine klare Ansage wäre zum Beispiel: Ab dem Jahr 2030 werden keine neuen Autos mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen, so wie es andere europäische Länder machen“, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. „Das wäre ein Rahmen, auf den sich Bürger und Unternehmen einstellen könnten. Da sollte die Bundesregierung ihr Klimaprogramm nachbessern.“

Besonders harsche Kritik übte Fratzscher an zwei konkreten Punkten des Klimapakets. Die angedachten Änderungen bei der Pendlerpauschale bezeichnete er als „perverse Anreize“: "So werden vor allem besserverdienende Pendler durch steuerliche Effekte und die Erhöhung der Pendlerpauschale am Ende sogar mehr Geld in der Tasche haben."

Auch der Einstiegspreis von 10 Euro pro Tonne CO2 sei zu niedrig. So koste es 100 bis 150 Euro, eine Tonne CO2 „wieder einzufangen“. Zwar könne der Schaden für Umwelt, Mensch und Natur geringer sein - "aber zehn Euro pro Tonne sind es mit Sicherheit nicht." Nichtsdestotrotz attestierte der DIW-Chef dem Programm der GroKo-Parteien auch viele gute Ansätze.

