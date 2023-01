Klima-Aktivisten in Lützerath „sind keine Schwerverbrecher“

Polizei und Klima-Aktivisten stehen sich in Lützerath mit verhärteten Fronten gegenüber. Ein Polizei-Jurist wünscht sich, dass beide Seiten endlich „abrüsten“.

Als sie gemeinsam mit anderen Aktivisten nach Lützerath fuhr, sei ihr Bus drei Stunden von der Polizei kontrolliert worden, twittert Luisa Neubauer am Sonntag, 8. Januar. „We call it Kriminalisierung einer klimabewegten Zivilgesellschaft.“ Mattias Fischer, Professor für Öffentliches Recht an der Polizeihochschule Hessen, stört sich an dieser Aussage, denn Kontrolle sei keine Kriminalisierung und „Gefahrenabwehrrecht“ bedeute nur, Rechtsverstöße zu verhindern, bevor sie passierten.

BuzzFeed.de erklärt er, warum man auch kleine Rechtsverstöße von Klimaaktivisten weiterhin bestrafen muss.