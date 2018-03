Kim Jong Un: Nordkorea bei Olympia 2020 und 2022 dabei

Zusage

+ © AFP PHOTO/KCNA VIA KNS IOC-Präsident Thomas Bach (links) mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-Un. © AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

Nordkorea wird an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio und den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking teilnehmen.