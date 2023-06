„Quälender Tod“ für katholische Kirche? Jüngste Austrittszahlen übertreffen alle Befürchtungen

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

Missbrauchsstudien und Razzien bei Kardinälen: Die Skandale sorgt in der katholischen Kirche für eine Austrittswelle. Die Zahlen sind schlimmer als gedacht.

Bonn – Es ist eine Abstimmung mit den Füßen: Der katholischen Kirche rennen die Mitglieder davon. Die jüngsten Zahlen übertreffen dabei alle Erwartungen. Ist dies eine Reaktion auf die vielen Skandale der jüngeren Vergangenheit? Kirchenexperten sehen keine andere Erklärung für die riesige Austrittswelle.

Rekordwert: Katholische Kirche verliert eine halbe Million Mitglieder in Deutschland

Allein im vergangenen Jahr sind mehr als eine halbe Million Mitglieder in Deutschland aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das geht aus einem aktuellen Bericht hervor, den die Deutsche Bischofskonferenz am Mittwoch (28. Juli) in Bonn öffentlich vorlegte. Demnach lag die Zahl der Kirchenaustritte bei konkret 522.821 Menschen. Das sind so viele wie noch nie und deutlich mehr als im bisherigen Rekordjahr 2021. Damals waren es (nur) 359.338.

Leere Reihen: Nach den Missbrauchsskandalen verliert die Katholische Kirche in Deutschland massiv Mitglieder. © Franziska Kraufmann/dpa

„Die katholische Kirche stirbt einen quälenden Tod vor den Augen der gesellschaftlichen Öffentlichkeit“, sagte der Kirchenrechtler Thomas Schüller der Nachrichtenagentur dpa.

Skandale um Missbrauch zeigt Wirkung: Vor allem Köln und Freising rennen die Mitglieder davon

Besonders deutlich spürbar sind die Entwicklungen in den Diözesen, in denen viele Skandale publik geworden waren. Betrachtet über alle Regionen gab es die meisten Austritte im größten deutschen Bistum Köln. Dort kehrten 51.345 Menschen im Jahr 2022 der Kirche den Rücken. Dahinter folgte das Bistum München und Freising mit 49.029 Austritten, wie tagesschau.de berichtete.

Dass sich die für die katholische Kirche ohnehin dramatische Entwicklung noch einmal beschleunigen würde, hatte sich bereits zu Jahresbeginn 2022 abgezeichnet. Vor allem nach der Vorstellung eines Gutachtens zum Missbrauch im Erzbistum München und Freising im Januar und der Diskussion um eine Mitschuld des inzwischen gestorbenen Papstes Benedikt XVI. waren die Austrittszahlen förmlich explodiert.

In München waren in der ersten Januarhälfte, also vor Bekanntwerden des Missbrauchsgutachtens, pro Arbeitstag etwa 80 Menschen aus der Kirche ausgetreten. Nach dem 20. Januar – dem Tag der Vorstellung des Gutachtens – waren es dann zeitweise bis zu 160 Kirchenaustritte. Pro Tag.

Razzia bei Kardinal Woelki wirkt wie „Brandbeschleuniger“

Schlagzeilen machten im vergangenen Jahr auch Lügen-Vorwürfe gegen den umstrittenen Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki, bei dem es erst an diesem Dienstag (27. Juni) eine Razzia gegeben hatte. Gegen Woelki wird wegen des Verdachts der falschen Versicherung an Eides statt und des Meineids ermittelt. Der Kardinal soll über Missbrauchsvorwürfe gegen Geistliche mehr gewusst haben, als er öffentlich sagte. Bei der Durchsuchung waren auch Journalisten anwesend, weswegen Woelki am Mittwoch Anzeige wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses erstattete. Er vermutet laut seinem Anwalt, dass die Information zur Razzia durchgestochen worden sei.

Die Päpste: Franziskus und seine Vorgänger des 20. Jahrhunderts Fotostrecke ansehen

Doch ob durchgestochen – oder nicht: Eine Razzia wirft einfach kein gutes Licht auf die katholische Kirche, erst recht nicht nach dem Bekanntwerden der vielen Missbrauchsfälle. Aus Sicht von Experte Schüller ist dies ein wesentlicher Grund für die aktuelle Austrittswelle. „Viele Ursachen spielen hierbei hinein, aber auch aktuelle Brandbeschleuniger wie die kardinale Tragödie in Köln, in deren Strudel alle Bistümer und selbst die evangelischen Landeskirchen mit hineingezogen werden“, sagte er zur dpa.

Schlechte News für Papst Franziskus: Zahl der Kirchenmitglieder schrumpft in Deutschland

Die Austrittswelle rollt nicht nur in der katholischen Kirche, dessen Oberhaupt Papst Franziskus derzeit mit gesundheitlichen Problemen kämpft, immer schneller. Auch die evangelische Kirche hat mit 380.000 Mitgliedern 2022 mehr verloren als im Jahr davor. Aber dennoch deutlich weniger als die Katholiken. (jkf/ mit Material der dpa)