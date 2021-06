Kardinal Marx bietet Papst Rücktritt an - mit denkwürdiger Begründung

Bischof von München und Freising

Kardinal Marx, der Erzbischof von München und Freising, hat Papst Franziskus seinen Rückzug angeboten. Er sprach von einem „toten Punkt“ der katholischen Kirche.

München - Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, hat Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten. Die katholische Kirche sei an einem „toten Punkt“ angekommen, sagte er laut Mitteilung seines Bistums vom Freitag.

Nach Angaben des Erzbistums hatte sich Marx bereits am 21. Mai in einem Brief an den Pontifex gewandt. „Im Kern geht es für mich darum, Mitverantwortung zu tragen für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten“, heißt es demnach in dem Schreiben. Neben persönlichem Versagen und administrativen Fehlern habe es auch „institutionelles oder systemisches Versagen“ gegeben.

Kardinal Marx tritt zurück: Erzbischof von München und Freising erhebt Vorwürfe - und will Verantwortung übernehmen

Marx erhob in seinem Rücktrittsgesuch schwere Vorwürfe gegen einige kirchliche Persönlichkeiten - ohne Namen zu nennen. Es habe sich gezeigt, „dass manche in der Kirche gerade dieses Element der Mitverantwortung und damit auch Mitschuld der Institution nicht wahrhaben wollen und deshalb jedem Reform- und Erneuerungsdialog im Zusammenhang mit der Missbrauchskrise ablehnend gegenüberstehen“. Er wolle zeigen, dass er bereit sei, persönliche Verantwortung zu tragen, nicht nur für eigene Fehler, sondern auch für die Institution Kirche, zitiert das Bistum weiter aus einer persönlichen Erklärung Marx‘.

Den Angaben zufolge hatte Papst Franziskus nun der Veröffentlichung des Schreibens zugestimmt. Um 14.00 Uhr will Kardinal Marx in München für ein Statement vor die Presse treten. In Deutschland gibt es seit Jahren schockierende Berichte über Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Zuletzt war das Erzbistum Köln in den Fokus geraten.

Marx ist einer der bekanntesten Bischöfe Deutschlands und war bis 2020 Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (DBK). In der Reformdebatte der katholischen Kirche in Deutschland, dem „Synodalen Weg“ hatte er sich zuletzt als reformfreudig hervorgetan. Für diesen Sommer wird ein Gutachten über Fälle von sexuellem Missbrauch im Erzbistum München und Freising erwartet, das vor allem herausarbeiten soll, wie sexueller Missbrauch von Priestern im Bistum möglich wurde und ob hochrangige Geistliche Täter schützten. Der Papst hatte zuletzt mit einer Änderung im kanonischen Recht auf die Problematik reagiert. (dpa/fn)