Tausende Kinderschuhe vor dem Kapitol - das ist der traurige Grund

Aktivisten haben vor dem Kapitol in Washington tausende Schuhe niedergelegt. Das hat einen traurigen Hintergrund.

Aus Protest gegen die Waffengewalt an Schulen in den USA haben Aktivisten am Dienstag 7000 Paar Schuhe vor dem Kapitol in Washington abgestellt. Die Schuhe vor dem Parlamentssitz sollten an alle Schüler erinnern, die seit dem Blutbad in der Sandy-Hook-Grundschule in Newtown im Jahr 2012 bei Amokläufen in dem Land getötet wurden.

Seit dem Massaker an einer Schule in Florida, bei dem ein 19-jähriger Ex-Schüler 17 Menschen erschossen hatte, läuft in den USA eine heftige Debatte über die Waffengesetze. Überlebende des Angriffs in Florida werben für strengere Regeln. Die Regierung von Präsident Donald Trump hingegen legte jüngst Pläne vor, wonach die Ausbildung von Lehrern und anderen Schulangestellten an der Waffe gefördert werden soll.

Die Aktion mit den Schuhen kommt etwa einen Monat nach dem jüngsten US-Massaker an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. Solche Massaker häufen sich in den USA und sorgen für heftige Debatten über Waffengesetze. Hierbei tut sich vor allem die Waffen-Lobby National Rifle Association (NRA) als Verteidiger des geltenden Waffenrechts der USA hervor. Seit 1791 ist es durch einen Zusatzartikel der US-Verfassung verboten, das Recht auf Besitz und Tragen von Waffen einzuschränken.

Befürworter strengerer Waffengesetze argumentieren, dass Amerika damals ein vorindustrielles Land war und der Alltag der damaligen Siedler dementsprechend ein anderer war als in den heutigen USA. Zudem habe es im 18. Jahrhundert Musketen gegeben, nicht aber automatische Schusswaffen, die das Töten vieler Menschen in kurzer Zeit erleichtern. Demnach sei es absurd, den Verfassungszusatz auch heute noch wörtlich auszulegen.

Viele Vorfälle mit solchen modernen Waffen entgehen der internationalen Öffentlichkeit, während besonders opferreiche Amokläufe auch hierzulande in den Schlagzeilen landen. Traurige Prominenz erlangte im Dezember 2012 etwa der Ort Newtown in Connecticut, wo ein Schütze 27 Menschen erschoss, darunter zwanzig Kinder im Alter von sechs bis sieben Jahren. An diese Kinder soll die Aktion erinnern.

