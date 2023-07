Spinnen-Camouflage an der Front: So tarnt Russland seine gepanzerten Fahrzeuge im Ukraine-Krieg

Von: Momir Takac

Teilen

An der Front soll ein russischer Panzer mit seltsamer Spinnen-Camouflage gesichtet worden sein. Für Analysten ist die Tarnung nur bedingt sinnvoll.

München - Wer sich gegenüber seinem Gegner einen Vorteil verschafft, ist für gewöhnlich überlegen. Das gilt auch in der modernen Kriegsführung. Manchmal reicht eine Spitzfindigkeit, die über Sieg oder Niederlage entscheidet. Das russische Militär hat sich im Ukraine-Krieg jetzt eine kleine, aber womöglich feine Maßnahme ausgedacht, um sich vor Drohnenangriffen der ukrainischen Streitkräfte zu schützen.

Defense Express, eine ukrainische Zeitschrift, die Militärtechnik analysiert, berichtet in einem Artikel über einen besonders getarnten russischen Panzer, der an der Front im Einsatz sein soll. Wo, ist unklar. Das Foto, das kürzlich in offenen Quellen aufgetaucht sein soll und ziemlich unscharf ist, zeigt offenbar einen Schützenpanzer vom Typ BMP-2. Dass es sich um einen Panzer handelt, erkennt man nicht, er wurde „mit verschiedenen improvisierten Verkleidungstechniken bis zur Unkenntlichkeit modifiziert“, schreibt das Blatt.

Ukraine-Krieg: Eigenartige Spinnen-Tarnung an russischem Panzer entdeckt

Das Fahrzeug soll mit einem handgeschweißten Metallgerüst getarnt sein, das wie ein Lamellenpanzer ähnlich einer Ritterrüstung angebracht ist. Darüber gestülpt sind mehrere Tarnnetze. Defense Express zufolge erinnert die Vorrichtung an Tarnungen in den 1950er Jahren. Damals verpassten die Sowjets ihren T-54-Panzern eine Verhüllung namens „Pauchok“. Das altrussische Wort bedeutet auf Deutsch „kleine Spinne“. Das Tarnset bestand aus einer Art Käfigpanzerung mit Netzen.

Ein speziell getarnter russischer Schützenpanzer vom Typ BMP-2 © Screenshot/ Open Source

Weil Russland im Krieg gegen die Ukraine Militäranalysten zufolge nicht mehr in der Lage ist, den Verlust an modernen Panzern zu kompensieren, soll die Militärführung nun vermehrt Panzer wie den T-54 aus der Ära der Sowjetunion an die Front schicken. Gleichzeitig fährt Russland laut einem Militäranalyse-Magazin die Produktion von modernen Panzern massiv hoch. Kremlchef Wladimir Putin feierte zuletzt den T-90M als „besten Panzer der Welt“.

Spinnen-Vorrichtung an russischen Panzern kann Zweck nicht erfüllen

Defense Express bezweifelt jedoch, dass diese Art der Tarnung ihren Zweck erfüllt. Eigentlich sollte ein Metallkäfig Panzerabwehrraketen und von ukrainischen Drohnen auf Panzer abgeworfene Granaten vor dem Auftreffen auf der eigentlichen Panzerung unschädlich machen.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Die kürzlich gesichtete Vorrichtung könne zwar „gegen primitive Sprengstoffe nützlich sein“, hieß es. Da es sich lediglich um ein „Stützgerüst“ handele, könne es die klassische Funktion einer Lamellenpanzerung nicht erfüllen und somit auch nicht vor Angriffen mit panzerbrechenden Hohlladungen schützen. (mt)