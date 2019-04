Julia Klöckner (CDU): Heimliche Traum-Hochzeit in Südafrika

CDU-Politikerin Julia Klöckner (46) ist unter der Haube! In Südafrika hat die Landschaftsministerin am Osterwochenende Ja gesagt.

Bad Kreuznach - Ganz heimlich hat Julia Klöckner ihrem Lebensgefährten Ralph Grieser (49) das Ja-Wort gegeben. Und zwar bereits am Osterwochenende in Südafrika, wie Bild berichtet. Selbst enge Mitarbeiter der rheinland-pfälzischen Landtagsvorsitzenden seien nicht in die Hochzeitspläne eingeweiht gewesen.

Julia Klöckner: Hochzeit in Südafrika – das ist ihr Ehemann

Die 46-jährige CDU-Politikerin, die in Bad Kreuznach geboren wurde, ist seit März 2018 im Bundeskabinett von Angela Merkel. Kürzlich setzte sie sich zum Beispiel öffentlich für das Ende eines Massentötens männlicher Küken ein. Wie LUDWIGSHAFEN24* berichtet, ist Julia Klöckner seit 2017 mit ihrem frischgebackenen Ehemann Ralph Griesmann zusammen. Sie soll den Besitzer eines Oldtimer-Zentrums in Mühlheim-Kährlich bei einem Benefiz Radrennen kennengelernt haben. Das Hochzeitspaar soll sich laut Bild keine Geschenke wünschen, sondern habe stattdessen ein Spendenkonto eingerichtet.

Mit ihrer Heimlich-Hochzeit sind Julia Klöckner und Ralph Grieser nicht die einzigen. Auch weitere bekannte Persönlichkeiten, wie Fußballstar Mario Götze und seine Ann-Kathrin oder Superstar Miley Cyrus und Liam Hemsworth gaben sich ganz geheim das Ja-Wort.

*LUDWIGSHAFEN24 ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.