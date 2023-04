„Wie bei WrestleMania“: Irrer Rockstar-Auftritt von Biden in Irland sorgt für Begeisterung

Von: Marc Dimitriu

Joe Biden, Präsident der USA, hält am letzten Tag seines Besuchs auf der irischen Insel eine Rede an der St. Muredach‘s Cathedral. © Patrick Semansky/AP +++ dpa-Bildfunk

US-Präsident Joe Biden überraschte vor seiner Abschieds-Rede in Irland mit einem Auftritt wie ein Rockstar.

Ballina – US-Präsident Joe Biden ist zum Abschluss seines Irlands-Besuchs im County Mayo im Nordwesten der Insel wie ein Rockstar bejubelt worden. Biden besuchte die Gegend, aus der einige seiner Vorfahren stammten, am Freitag als letzte Station eines dreitägigen Aufenthalts. Einem Bericht der BBC zufolge weinte der 80-Jährige, als er in einem Marien-Wallfahrtsort dem Priester begegnete, der seinem 2015 gestorbenen Sohn Beau die letzte Ölung gegeben hatte.

„Es gibt keine Show wie die Joe-Show“: US-Präsident Biden sorgt für Begeisterung in Irland

In Ballina – einer Kleinstadt mit gerade einmal 10.000 Einwohnern – wollte sich Biden am Abend mit einer Rede verabschieden. Die Vorfreude war greifbar: „There's no show like the Joe show“ („Es gibt keine Show wie die Joe-Show“) stand auf einem Plakat an der Straße, die in den Ort führt. Tausende Zuschauer versammelten sich um die St.-Murdeachs-Kathedrale und an der Promenade am Fluss Moy.

In der mit Flaggen geschmückten Innenstadt von Ballina reihten sich die Menschen am Abend trotz Regens in eine kilometerlange Schlange ein, wie die dpa berichtet. „Das ist wie ein Märchen, wie ein Film“, schwärmte der 30-jährige Owen Gardiner.

„Wie bei WrestleMania“: Irrer Rockstar-Auftritt von Biden in Irland

Erwartet wurden am Abend etwa 20.000 Menschen – doppelt so viele, wie das Städtchen Einwohner hat. Mit Auftritten der Irish-Folk-Gruppe The Chieftains sowie den Rockbands The Coronas und The Academic gab schon vor der Rede Festivalatmosphäre. Und auch der Präsident sorgte mit seinem Auftritt für Begeisterung. Unter Jubelstürmen betrat Biden mit viel Tamtam die Bühne, während das bekannte Lied „I‘m Shipping Up to Boston“ der amerikanisch-irischen Folk-Punk-Band Dropkick Murphys in voller Dröhnung lief. Der Song steht in den USA wohl wie kaum ein anderer für Irland und wird häufig auch bei Sportveranstaltungen verwendet. In den Sozialen Medien sorgte dieser ungewöhnliche Auftritt für Begeisterung.

Zu einem Ausschnitt des Videos schrieb eine Seite auf Instagram: „Joe Biden hielt gerade eine Rede in Irland und sie ließen ihn hinauslaufen, wie bei WrestleMania“. Einige Menschen konnten zuerst gar nicht glauben, dass der US-Präsident zu dem Song auf die Bühne gelaufen war. Auf Twitter schrieb ein User: „Ich habe mir diesen Clip mehrere Male über mehrere Quellen angesehen, nur um zu überprüfen, ob jemand Dropkick Murphys ‚Shipping Up To Boston‘ nicht über das Video gelegt hat. Es stellt sich heraus, dass Biden wirklich zu diesem Song einlief. Wahnsinn.“

Biden war am Mittwoch in Irland angekommen – weit mehr als ein offizieller Besuch mit politischen Gesprächen. Der US-Präsident machte sich auf Spurensuche nach der eigenen Herkunft und zelebrierte die irisch-amerikanische Freundschaft und Einwanderungsgeschichte. Mehrmals sagte er: „Ich bin zu Hause“. (md mit dpa)