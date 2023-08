Prigoschin offenbar tot: Handy des Wagner-Chefs entdeckt

Von: Jens Kiffmeier, Nail Akkoyun, Christian Stör

Putschist Jewgeni Prigoschin ist vielleicht bei einem Flugzeugabsturz nahe Moskau umgekommen. Behörden bestätigten, dass er an Bord war. Der News-Ticker.

Update vom 24. August, 14.45 Uhr: Die Ukraine hat laut Präsident Wolodymyr Selenskyj nichts mit dem möglichen Tod der Führung der russischen Söldnertruppe Wagner um Jewgeni Prigoschin zu tun. „Alle begreifen, wer daran beteiligt ist“, sagte er vor Journalisten am Donnerstag. Gleichzeitig nutze der Tod der Söldnerführung Kiew „im bestimmten Sinne“.

Update vom 24. August, 12.00 Uhr: Nach Angaben russischer Medien werden die Leichen der zehn Insassen des abgestürzten Flugzeugs, in dem sich laut ihnen auch Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin befunden haben soll, derzeit untersucht. Dazu sind sie der Online-Zeitung Fontanka zufolge in eine Leichenhalle in der Stadt Twer gebracht worden.

Wagner-Chef tot: Leiche von Prigoschin nach Flugzeugabsturz noch nicht identifiziert

Update vom 24. August, 11.20 Uhr: Unter den geborgenen Leichen soll sich bislang noch nicht die von Jewgeni Prigoschin befinden. Oder zumindest konnte diese noch nicht identifiziert werden. Dies berichtet Al Jazeera unter Berufung auf das russische Untersuchungsteam. Allerdings sei das Handy des Wagner-Chefs zwischen den Trümmerteilen entdeckt worden.

Update vom 24. August, 9.55 Uhr: Bei dem Flugzeug, mit dem Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin mutmaßlich abgestürzt ist, handelt es sich um eine Maschine vom Typ Embraer Legacy 600. Diese verzeichnete laut der Website International Aviation HQ in mehr als 20 Jahren nur einen einzigen Unfall, der auf Fehler der Besatzung und nicht auf mechanisches Versagen zurückzuführen war. Den Flugdaten zufolge zeigte die Maschine bis zu einem abrupten Absturz in den letzten 30 Sekunden keine Anzeichen eines Problems. In russischen Medien wird spekuliert, das Flugzeug sei möglicherweise von einer oder mehrerer Boden-Luft-Raketen abgeschossen worden.

Jewgeni Prigoschin während einer Videoansprache Ende Juni. © Uncredited/Prigozhin Press Service/AP/dpa

Reaktionen auf Flugzeugabsturz: „Mord an Prigoschin wird katastrophale Folgen haben“

Update vom 24. August, 8.35 Uhr: Nach dem mutmaßlichen Tod von Jewgeni Prigoschin stellt sich die Frage, wie die Wagner-Gruppe jetzt reagieren wird? „Der Mord an Prigoschin wird katastrophale Folgen haben“, schrieb der Militärjournalist Roman Saponkow auf Telegram. „Die Leute, die den Befehl gegeben haben, verstehen nichts von der Stimmung in der Armee und ihrer Moral.“ Prigoschin war wegen seiner Kritik an der regulären Armeeführung und einigen Erfolgen seiner Söldner auf dem Schlachtfeld beliebt bei Soldaten. Eine offizielle Bestätigung für Prigoschins Tod liegt bis jetzt noch nicht vor.

Update vom 24. August, 6.45 Uhr: Der russische Söldnerchef Jewgeni Prigoschin ist offenbar bei einem Flugzeugabsturz nördlich von Moskau ums Leben gekommen. Die Luftfahrtbehörde Rosawiatsia listete ihn wie auch den Kommandeur der Wagner-Gruppe Dmitri Utkin unter den zehn Menschen an Bord eines abgestürzten Flugzeugs auf. Das Katastrophenschutz-Ministerium hatte zuvor erklärt, es gebe nach ersten Erkenntnissen keine Überlebenden.

Wagner-Chef Prigoschin tot? Zweites Flugzeug sorgt für Verwirrung

Allerdings ist noch unklar, ob sich Prigoschin tatsächlich auf dem abgestürzten Flugzeug befand. Ein weiteres Privatflugzeug, das Prigoschin zugeordnet wird und laut Flugdaten ebenfalls auf dem Weg nach St. Petersburg war, kehrte nach dem Absturz des ersten Flugzeugs um und landete später in Moskau.

Update vom 24. August, 5.15 Uhr: Jewgeni Prigoschin ist zwei Monate nach seiner Meuterei offenbar beim Absturz eines Flugzeugs in Russland getötet worden. Eine amtliche Bestätigung oder eindeutige Belege für den Tod des Wagner-Chefs gab es bis zum Donnerstagmorgen nicht.

Selenskyj-Berater über Prigoschin: „Hat sein eigenes Todesurteil unterschrieben“

Update vom 24. August, 4.00 Uhr: Für den Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak, war der aus Russland gemeldete Tod des Söldnerführers Jewgeni Prigoschin seit dessen Meuterei gegen den Kreml im Juni absehbar. „Prigoschin hat in dem Moment, als er 200 Kilometer vor Moskau stehen blieb, sein eigenes Todesurteil unterschrieben“, sagte Podoljak der Bild-Zeitung. „Der Aufstand von Prigoschin im Juni hat (Russlands Präsidenten Wladimir) Putin wirklich erschreckt“ und habe absehbar zu Konsequenzen führen müssen, denn: „Putin verzeiht niemandem seine eigene Angst.“

Sollte sich die These bestätigen, dass der Absturz des Flugzeugs mit Prigoschin an Bord auf ein Mordkomplott zurückgehe, handele es sich um eine „demonstrative Beseitigung“ und „ein direktes Signal an die Eliten (...), dass die brutalen Morde an den „eigenen Leuten“ in Russland beginnen“. Damit hätte Moskau aus Sicht Podoljaks auch ein Signal an die eigene Armee gesendet, „dass es dort wirklich keine Helden gibt und dass jede Illoyalität mit dem Tod bestraft wird“.

Update vom 24. August, 00.18 Uhr: Nach dem Flugzeugabsturz wächst in Russlands Elite die Sorge vor Rache-Aktionen. Die Wagner-Gruppe geht von einem Anschlag aus und drohte dem Kreml bereits mit Vergeltung, weswegen die Sicherheitsmaßnahmen rund um Präsident Wladimir Putin verstärkt wurden. Der Kremlherrscher hatte zum Zeitpunkt des Absturzes ein Konzert in Kursk besucht. Am Abend kehrte er unter großem Polizeischutz nach Moskau zum Kreml zurück, wie BBC Russia berichtete. „Alle Strafverfolgungsbehörden wurden alarmiert – das Innenministerium, die Nationalgarde. Sie werden aus dem Urlaub zurückgerufen“, sagte demnach eine nicht näher benannte Quelle aus dem Sicherheitsapparat. Bei dem Absturz ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, ums Leben gekommen.

Nach Flugzeugabsturz von Prigoschin: Rettungskräfte stellen Suchaktion ein

Update vom 23. August, 23.27 Uhr: Die Suchaktion nach dem Flugzeugabsturz in Russland ist abgeschlossen. Die Leichen aller zehn Personen an Bord des abgestürzten Privatflugzeugs sollen am Unfallort geborgen worden sein, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Interfax am späten Abend unter Berufung auf die Rettungskräfte meldete. Neben Wagner-Boss Prigoschin soll auch sein Stellvertreter Dmitri Utkin an Bord gewesen sein.

Flugzeugabsturz in Russland: Prigoschin und Utkin standen auf Passagierliste

Update vom 23. August, 22.24 Uhr: Die Hinweise auf den Tod von Jewgeni Prigoschin verdichten sich. So sollen sich der Wagner-Boss und sein Stellvertreter Utkin definitiv an Bord der abgestürzten Maschine befunden haben. Das sollen russische Behörden erstmals bestätigt haben, berichtet tagesschau.de. Insgesamt standen die Namen von sieben Passagieren, unter ihnen auch Wagner-Kommandeur Dmitri Utkin, und drei Besatzungsmitglieder auf der am Mittwoch von der Behörde veröffentlichten Liste. Die Angaben beruhen auf Informationen der Fluglinie. Eine direkte Bestätigung für den Tod Prigoschins gab es aber weiterhin nicht.

Flugzeugabsturz in Russland - diese Personen standen auf der Passagierliste:

Sergej Propustin

Jewgeni Makaryan

Aleksandr Totmin

Valerij Chekalov

Nikolaj Matuseev

Dmitri Utkin

Jewgeni Prigoschin

Hinzu kommen die drei Crewmitglieder:

Aleksei Levshin

Rustam Karimov

Kristina Raspopva

Prigoschin tot? Telegram-Kanal der Wagner-Söldner geht von Attentat aus

Update vom 23. August, 21.55 Uhr: Grey Zone, ein mutmaßlicher Telegram-Kanal der Söldnergruppe Wagner, meldet den angeblichen Tod Jewgeni Prigoschins. Der „Held Russlands, echter Patriot seiner Heimat“ sei „infolge von Handlungen von Verrätern Russlands“ gestorben, heißt es in der jüngsten Mitteilung der Gruppe. „Sogar in der Hölle wird er der Beste sein!“

Auch der ehemalige stellvertretende Innenminister Russlands, Anton Geraschenko, teilte auf X mit, dass die Leichen von Prigoschin sowie Wagner-Gründer Dmitri Utkin „vorläufig identifiziert“ worden seien.

Russische Medien vermelden Tod von Jewgeni Prigoschin

Update vom 23. August, 20.50 Uhr: Mehreren russischen Quellen vermelden inzwischen den Tod von Wagner-Chef Prigoschin. Auch der Gründer der Söldnergruppe, Dmitri Utkin, sei ums Leben gekommen. Unter anderem hatte Wladimir Rogow, ein russischer Mitarbeiter in der Region Saporischschja, berichtet, dass er mit einigen Wagner-Offiziellen gesprochen habe. Sie hätten den Tod ihres Anführers ebenfalls bestätigt.

Inzwischen hat auch der staatliche russische Fernsehsender Rossiya-24 über den Tod Prigoschins berichtet. Dabei handelt es sich um die erste offizielle Bestätigung seines Todes auf Bundesebene.

Update vom 23. August, 20.45 Uhr: Nach dem Absturz eines Flugzeugs in Russland, bei dem auch Söldnerchef Jewgeni Prigoschin getötet worden sein soll, verbreitetet sein Internetmedium die Version eines gezielten Abschusses. Die Maschine sei über dem Gebiet Twer von der Flugabwehr abgeschossen worden, hieß es auf dem Telegram-Kanal Grey Zone. Priogoschin nutzte ihn üblicherweise, um seine Videos zu verbreiten. Überprüfbar war die Behauptung eines Abschusses nicht.

Dieser Screenshot aus einem vom Wagner-nahen Telegram-Kanal @grey_zone verbreiteten Video soll das brennende Flugzeugwrack zeigen, in dem Jewgeni Prigoschin umgekommen sein soll. © Telegram @grey_zone/AFP

Grey Zone schrieb, es seien zwei Flugzeuge der Privatarmee Wagner in der Luft gewesen. Das zweite habe auf dem Flug nach St. Petersburg kehrtgemacht und sei im Flughafen Ostafjewo südlich von Moskau gelandet. Grey Zone zog die Behördenversion in Zweifel, wonach Prigoschin auf der Passagierliste der ersten Maschine gestanden habe und getötet worden sei. „Wo Jewgeni Prigoschin letztlich war, dazu gibt es im Moment keine genauen Informationen“, hieß es.

Update vom 23. August, 20.40 Uhr: Laut der russischen Zeitung Fontanka befanden sich neben Jewgeni Prigoschin auch mehrere Kommandeure der Wagner-Gruppe in dem Privatjet. Der Wagner-Chef könne aktuell von seinen Angehörigen nicht erreicht werden, berichtet die Publikation. Darüber hinaus seien inzwischen acht Leichen geborgen worden. Die Identitäten der Opfer müsse nun „durch DNA-Tests festgestellt werden“.

Anzeichen verdichten sich: Trümmer passen wohl zu Prigoschins Flugzeug

Update vom 23. August, 20.20 Uhr: Ein Video von Triebwerkstrümmern, das an der mutmaßlichen Absturzstelle aufgenommen wurde, passt offenbar zu einem auf den Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin registriertes Flugzeug. Dies berichtet CNN. Demnach seien auf dem Video die Zahlen 2795 auf letzte Ziffern zu erkennen – das Flugzeug von Prigoschin sei unter der Nummer RA-02795 registriert.

Eine weitere Analyse der Trümmer, die mit früheren Fotos des Flugzeugs verglichen wurde, zeige außerdem, dass bestimmte Merkmale, einschließlich die Farbe, mit dem Flugzeug übereinstimmen.

Update vom 23. August, 20.00 Uhr: Die Anzeichen auf Prigoschins Anwesenheit im abgestürzten Flugzeug verdichten sich. Übereinstimmenden Medienberichten war die Maschine vom Typ Embraer Legacy von Moskau nach St. Petersburg fliegen, wo Prigoschins Firmen ihren Sitz haben. Darüber hinaus soll der Jet dem Wagner-Chef gehört haben, was allerdings bislang nicht bestätigt werden konnte.

Wie die russische Staatsagentur Tass unter Berufung auf Rettungskräfte berichtet, wurden inzwischen vier Leichen nahe der Absturzstelle in der Oblast Twer geborgen.

Wagner-Chef Prigoschin möglicherweise bei Flugzeugabsturz ums Leben gekommen

Erstmeldung: Kuschenkino – Der in Ungnade gefallen Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin sowie weitere Insassen sollen in einem Privatflugzeug abgestürzt sein. Dies berichten russische Medien sowie die russische Staatsagentur Tass. Der Vorfall habe sich in der russischen Oblast Twer, nordwestlich von Moskau, bei dem Ort Kuschenkino zugetragen.

Während Reuters unter Berufung auf russische Quellen berichtet, dass der Name des Söldnerführers auf der Passagierliste gestanden habe, berichtet die Associated Press bereits über zehn Todesopfer. Tass zitierte Beamte des Katastrophenschutzes mit den Worten, dass an Bord des Flugzeugs drei Piloten und sieben Passagiere waren. Ob Prigoschin tatsächlich in dem Flieger saß und bei dem Absturz umkam, ist noch nicht bestätigt.

Derweil kursieren auf dem sozialen Netzwerk X, ehemals Twitter, zahlreiche Videos von der mutmaßlichen Absturzstelle. Unter anderem postete der Militärblogger Giorgi Revishvili einen Clip.

Prigoschin kritisierte monatelang das Militär – dann kam es zum Putsch

Jewgeni Prigoschin war als Führer der berüchtigten Söldnergruppe Wagner monatelang im Ukraine-Krieg involviert. Dort war er für die Einnahme der Kleinstadt Bachmut in der Region Donezk zuständig. Aufgrund heftigen Widerstands der ukrainischen Armee zogen sich die Kämpfe jedoch weitaus länger als gedacht. Immer wieder kritisierte Prigoschin sowohl den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu als auch Waleri Gerassimow, den Generalstabschef der Armee. Dabei warf er der Militärführung Unfähigkeit und Korruption vor.

Nach seinem gescheiterten Putsch gegen die Militärführung wurde Prigoschin zunächst vom russischen Präsidenten Wladimir Putin begnadigt und daraufhin ins belarussische Exil geschickt. Dort verblieb der 62-Jährige aber offenbar nicht sonderlich lange. Selbst Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte wenig später, dass man nicht wisse, wo sich Prigoschin aufhalte. Die Spekulationen über ein Attentat auf den Kopf der Wagner-Gruppe nahmen seitdem deutlich zu. (nak)