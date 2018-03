„Ignorant und diffamierend“: So greift eine Krankenschwester Jens Spahn an

Viel beachteter offener Brief

+ © dpa / Bernd von Jutrczenka Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist auch weiterhin heftiger Kritik aus der Bevölkerung ausgesetzt. © dpa / Bernd von Jutrczenka

„Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Amt, in das Sie, wie auch immer, berufen wurden“: Der Brief einer wütenden Krankenschwester an Gesundheitsminister Jens Spahn sorgt für Aufsehen.