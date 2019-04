Wieder einen großen Posten abgelehnt: Spekuliert Donald Trumps Tochter auf die Präsidentschaft?

Ihr Vater traut es Ivanka Trump zu

Sie gilt als die starke Frau hinter Donald Trump: seine Tochter Ivanka Trump.

Donald Trump hält große Stücke auf seine Tochter Ivanka. Er bietet ihr regelmäßig Top-Jobs an. Doch sie will lieber in der Macht-Zentrale Washington bleiben.