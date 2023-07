Lauterbach zählt Italien als Urlaubsland an – Rom kontert direkt

Teilen

Gesundheitsminister Lauterbach prognostiziert ein Ende des Italienurlaubs. „Der Klimawandel zerstört den Süden Europas“, schreibt er. In Rom ist man irritiert.

Rom – Karl Lauterbach macht gerade Urlaub in Italien. Von Bologna ging es in die Toskana, zuletzt weilte der Gesundheitsminister in Rom. In sozialen Medien begleitete Lauterbach seinen Urlaub mit Beiträgen zur Hitzewelle Italiens. So teilte er etwa einen Wetterbericht für Rom (40 Grad), die Stadt sei „noch immer zu heiß“. Eine Prognose zur Zukunft Italiens erregte besonderes Interesse – auch in der italienischen Politik:

Italien-Irritation über Lauterbach-Tweet: „schwer zu beweisen“

So schrieb Lauterbach auf Twitter: „Die Hitzewelle ist spektakulär hier. Wenn es so weiter geht, werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende.“ Dazu postete der Gesundheitsminister eine Karte der Helmholtz-Klima-Initiative.

Zahlreiche Menschen sind am 16. Juli am Strand von Mondello zu sehen. Temperaturen um die 40 Grad tagsüber und 30 Grad nachts machen den Menschen zu schaffen. Auch Karl Lauterbach. © picture alliance/dpa/LaPresse via ZUMA Press/Alberto Lo Bianco

Der italienische Tourismusverband Fiavet kontert auf Anfrage der FAZ, Lauterbachs „These“ sei „schwer objektiv zu beweisen“. Man solle das Thema „anhand objektiver Daten analysieren, um seine Meinung zu untermauern“, erklärte Verbandspräsident Giuseppe Ciminnisi. „Wir versichern Herrn Minister Karl Lauterbach, dass er, wenn er weiter in den Süden, nach Sizilien, Apulien, Kalabrien, reisen möchte, selbst in diesem heißen Klima nur schwer einen Platz finden wird.“

„Deutsche werden Italienurlaub immer mehr schätzen“

Auch die Politik äußerte sich auf FAZ-Anfrage. Tourismusministerin Daniela Santanchè sagte der Zeitung: „Ich danke dem deutschen Gesundheitsminister dafür, dass er Italien als Reiseziel gewählt hat, das ja schon immer das bevorzugte Urlaubsziel seiner Landsleute war. Und natürlich freuen wir uns darauf, ihn auch in Zukunft wieder begrüßen zu dürfen.“ Der Klimawandel spiele eine große Rolle in der italienischen Politik, etwa bei einer speziellen Tourismusstrategie. Das Statement Santanchès endet mit den Worten: „Wir sind auf jeden Fall sicher, dass die Deutschen den Italienurlaub immer mehr schätzen werden.“

Die Statistik gibt Santanché recht. Italien war neben Österreich auch im vergangenen Jahr das beliebteste Auslandsziel von Reisenden aus Deutschland. Wie auch 2021 lagen die beiden Länder an der Spitze der ausländischen Reiseziele vor Spanien und Frankreich, wie das Statistische Bundesamt berichtet. (as)