„Staatsschande“ - Zwischenfall bei Berlusconi-Beerdigung in Italien

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Silvio Berlusconis Sarg kommt im Dom von Mailand an. © IMAGO/FOTOGRAMMA

Für den verstorbenen italienischen Ex-Premierminister Berlusconi soll es ein Staatsbegräbnis geben. Eingeladen sind tausende Gäste aus Italien und der Welt.

Update vom 14. Juni, 16.15 Uhr: Silvio Berlusconis Sarg wurde auf Schultern in den Dom von Mailand gebracht. Zehntausende Menschen, die sich vor dem Dom versammelt hatten, applaudierten bei der Ankunft und riefen „Es gibt nur einen Präsidenten“ sowie „Silvio, Silvio“. Rund 15.000 Menschen befanden sich vor dem Dom, um Abschied zu nehmen, berichteten italienische Medien. Es kam aber auch zu einem, wenn auch kleinen Protest. Ein Mann mit der Aufschrift „Ich trauere nicht“ auf seinem T-Shirt und einem Schild, auf dem „Staatsschande“ stand, sorgte für Aufsehen. Es kam zu Spannungen zwischen Berlusconi-Anhängern und dem Demonstranten, der von der Polizei in Schutz genommen werden musste. Er wurde aus dem Gelände entfernt. Gegenüber einem Reporter sagte er: „Das ist ein Staatsbegräbnis und ich bin hier, um zu sagen, dass dies eine Staatsschande ist.“

Erstmeldung vom 14. Juni: Mailand/München – Die Amtszeit von Silvio Berlusconi, der zwischen 1994 und 2011 dreimal italienischer Ministerpräsident wurde, war von Skandalen geprägt. Das sowohl politisch als auch privat turbulente Leben des 86-Jährigen endete schließlich am Montag (12. Juni). Berlusconi litt an Leukämie und starb nur wenige Tage nachdem er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Nun ist in Mailand ein Staatsbegräbnis für den früheren Premier geplant, der die italienische Politik Jahrzehnte lang prägte.

Trauerfeier für Berlusconi: Selbst einige politische Gegner kommen zur Beerdigung

Etwa 2000 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft werden im weltbekannten Dom von Mailand zum Gottesdienst für Berlusconi erwartet. Die Vorbereitungen laufen bereits. Italienischen Medien zufolge werden Kränze um den Dom abgelegt und Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Auf dem Domplatz vor der Kathedrale in Mailand werden etwa 20.000 Berlusconi-Anhänger und andere Trauergäste erwartet. Für sie wurden zwei Großbildleinwände aufgestellt.

Zu den Gästen gehören sowohl die Polit-Prominenz Italiens, als auch Diplomaten sowie Staats- und Regierungschefs aus dem Ausland. Staatspräsident Sergio Mattarella wird anwesend sein, ebenso Regierungschefin Giorgia Meloni und fast alle Mitglieder ihres Kabinetts. Ein Flugzeug aus Rom mit 32 Repräsentanten der Regierung werde in Mailand landen, berichtete die italienische Ausgabe des britischen Senders Sky News.

Politische Rivalen wie etwa die Parteisekretärin der sozialdemokratischen Partito Democratico (Demokratische Partei), Elly Schlein, der Chef der Italia Viva (Lebendiges Italien), Matteo Renzi, und Vorsitzender der liberalen Azione (Aktion), Carlo Calenda, haben italienischen Medien zufolge angegeben, an der Beerdigung teilnehmen zu wollen. Nicht teilnehmen wollen hingegen der Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, Giuseppe Conte, und der Vorsitzende der Linkspartei, Nicola Fratoianni

Berlusconi-Trauer: Unzählige Gäste aus dem Ausland – Putin und Erdogan kommen nicht

Dem öffentlich-rechtlichen Sender Rai News zufolge wollen an der Beerdigung auch unzählige Gäste aus dem Ausland teilnehmen. Dazu gehören unter anderem 47 Botschafter und sieben ständige Geschäftsträger. Die meisten EU-Länder lassen sich von ihren Botschaftern vertreten, die EU-Kommission von Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. Folgende Personen haben offenbar ihre Teilnahme bestätigt:

Botschafter von Deutschland: Viktor Elbling

EVP-Chef: Manfred Weber

Vertreter der EU-Kommission: Paolo Gentiloni

Außenminister der Türkei: Hakan Fidan

Botschafter der Türkei: Ömer Güclük

Sprecher des türkischen Präsidenten: Ömer Celik

Staatspräsident des Irak: Abdullatif Rashid

Emir von Katar: Tamim bin Hamad

Premierminister von Ungarn: Viktor Orban

Außenminister von Kroatien: Gordan Grli-Radman

Außenministerin von Kosovo: Meliza Haradinaj-Stublla

Außenminister von Malta: Ian Borg

Außenminister von Tunesien: Nabil Ammar

Auch nach dem Beginn und während des Ukraine-Krieges pflegte Berlusconi dabei ein enges Verhältnis zu Kreml-Chef Wladimir Putin. Berlusconi galt als ein enger Freund des russischen Machthabers. Zu der Trauerfeier von Berlusconi kann sich Putin jedoch nicht blicken lassen. Gegen den Kreml-Chef verhängte der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt trotz seiner Nähe zu Berlusconi nicht zu seinem Begräbnis in Mailand. So wie mit Putin war auch das Verhältnis zu Erdogan eng - so eng, dass Berlusconi beim Nato-Gipfel im April 2009 die Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel minutenlang warten ließ, nachdem er aus seinem Auto ausgestiegen war, sich umdrehte und mit Erdogan telefonierte.

Erwartet werden auch FIFA-Präsident Gianni Infantino und der Vorsitzende von Italiens Olympischem Komitee (CONI), Giovanni Malago. Prominente Ex-Fußballer von AC Milan, darunter Paolo Maldini, Franco Baresi sowie die Ex-Trainer Arrigo Sacchi und Fabio Capello, werden wohl ebenfalls aufkreuzen. Berlusconi war von 1986 bis 2017 Milan-Eigentümer.

Kritik an Trauermaßnahmen für Berlusconi: „Was für eine Übertreibung“

Doch die große Trauerfeier und weitere außergewöhnliche Maßnahmen für Berlusconi stoßen auch auf Kritik. Die Regierung hat für drei Tage ihre Arbeit weitgehend niedergelegt. Im Parlament wurden Sitzungen und Abstimmung gar für rund eine Woche abgesagt. „Was für eine Übertreibung, völlig deplatziert“, sagte dazu die frühere Ministerin und EU-Kommissarin Emma Bonino in der Zeitung La Repubblica.

Kritiker erinnerten daran, dass selbst nach den brutalen Bombenattentaten der Mafia 1992 gegen die Juristen Giovanni Falcone und Paolo Borsellino oder dem Mord an Ex-Ministerpräsident Aldo Moro durch Terroristen 1978 die Parlamente einberufen worden waren. Von einer „Trauer, die spaltet“, titelte die Zeitung La Stampa. Dass die Regierung den Mittwoch als nationalen Trauertag samt Halbmastbeflaggung an öffentlichen Gebäuden ausrief, ist ein Novum nach dem Tod eines früheren Ministerpräsidenten. Üblicherweise geschieht dies nach schweren Katastrophen mit vielen Opfern. (bb/dpa)