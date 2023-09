Nach Flucht vor Putin: Israel zieht Geflüchtete aus Russland zum Militär ein

Bei Hebron im Westjordanland sichern israelische Soldaten Ende November 2022 den Abriss eines palästinensischen Hauses. © Mamoun Wazwaz/Imago

Wer wegen des Kriegs in der Ukraine aus Russland nach Israel geflohen ist, wird dort zum Wehrdienst aufgerufen. Für viele ist das ein Dilemma.

Tel Aviv - Wer wegen des Ukraine-Krieges aus Russland nach Israel geflohen, unter 22 Jahre alt ist und die israelische Staatsbürgerschaft hat, soll nun Wehrdienst ableisten. Betroffen sind schätzungsweise mindestens 1.000 Menschen, berichtet die Moscow Times.

Die Fluchtgründe sind unterschiedlich. Manche Russinnen und Russen haben die Sanktionen aus dem Land getrieben, andere das politische Klima oder Repressionen. Viele Männer wollten der Mobilisierung, also der Einberufung in die russische Armee entgehen. Israel ist für einige von ihnen ein beliebtes Ziel. Wer jüdische Wurzeln hat, darf nämlich die israelische Staatsbürgerschaft beantragen. So seien laut Behörden im vergangenen Jahr 43.000 Russinnen und Russen nach Israel eingewandert.

Es gibt nur wenige Wege, dem Wehrdienst in Israel zu entkommen

In dem Land gibt es aber Wehrdienst. Männer müssen ihn zwei Jahre und acht Monate ableisten, Frauen zwei Jahre. Ausgenommen sind in der Regel nur ultraorthodoxe Jüdinnen und Juden und arabische Israelis. Es gibt auch andere Wege, den Wehrdienst zu umgehen, wie medizinische Gründe oder Gewissensfragen. Auch Ehepaare sind ausgenommen.

Die Moscow Times berichtet beispielsweise von einem russischen Paar, das nach drei Einberufungen in Israel Angst hat, von der Militärpolizei verhaftet zu werden. Um das zu umgehen, haben sie geheiratet. In Israel kann man aber nur religiöse Ehen abschließen, weshalb das sekulär eingestellte Paar eine standesamtliche Ehe im Ausland einging. Die Anerkennung ihrer Ehe steht in Israel noch aus.

Wer in Israel keinen Wehrdienst ableistet, wird geächtet

Laut „New Profile“, einer israelischen Bewegung gegen Militarismus, hätten sich in den vergangenen Monaten mehr als 100 Personen bei ihnen gemeldet, die aus Russland eingewandert sind. Sie brauchten Beratung dabei, wie sie die Einberufung in die IDF (Israeli Defense Forces) umgehen können.

Das stößt bei vielen Israelis auf Ablehnung. In der israelischen Gesellschaft gilt es immer noch als verpönt, keinen Wehrdienst ableisten zu wollen. So kann eine Ablehnung auch negative gesellschaftliche und berufliche Folgen für die Betroffenen haben. Denn Israel ist umgeben von Ländern, die dessen Existenzrecht in Frage stellen. Das Land hat seit seiner Entstehung zudem etliche Kriege geführt. Deshalb spielt die IDF eine zentrale Rolle für viele Israelis, ist auch ein Teil der nationalen Identität.

Viele der Betroffenen haben ein Problem mit Israels illegaler Besatzungspolitik

Viele derjenigen, die den Wehrdienst nicht ableisten wollen, haben ein Problem damit, dass die israelische Armee illegal palästinensisches Gebiet besetzt und immer wieder Kriegsverbrechen begeht. Wer aus Russland geflohen ist, um kein Teil der Besatzungsarmee zu sein, sieht sich in Israel nun mit demselben Problem konfrontiert.

Laut den Vereinten Nationen sind seit Jahresbeginn bisher bereits 215 Palästinenserinnen und Palästinenser durch israelische Militär- und Polizeieinsätze gestorben. Darunter 39 Kinder.

Das gilt im Übrigen auch für gebürtige Israelis. Mit Blick auf die neue rechte Regierung und der gewalttätigen Durchsetzung der illegalen Siedlungspolitik durch die Armee, weigern sich immer mehr von ihnen, der IDF beizutreten. Erst am Montag (4. September), dem ersten Schultag nach den Sommerferien, haben 200 Schülerinnen und Schüler in einem offenen Brief erklärt, dass sie aus den Gründen den Wehrdienst nicht antreten werden.

Ein weiteres Problem: Eigentlich dürfen Eingewanderte erst ein Jahr nach ihrer Ankunft in die Armee einberufen werden. Laut „New Profile“ hätten momentan aber um die 1.000 von ihnen noch vor der Ein-Jahres-Marke die Einberufung erhalten. Zudem sind Menschen mit Migrationshintergrund oft von dem sozialen und beruflichen Aufstieg, den das Ableisten des Wehrdienstes mit sich bringt, in der Regel ausgeschlossen, genauso wie Menschen aus der unteren Klasse. (Baha Kirlidokme)