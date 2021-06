Israels Parlament wählt Izchak Herzog zum neuen Präsidenten - Netanjahu-Gegner verhandeln unter Hochdruck

Regierungsbildung

Israels Parlament wählte am Mittwoch den früheren Chef der linksgerichteten Arbeitspartei, Izchak Herzog, zum neuen Präsidenten. Der 60-Jährige tritt die Nachfolge von Staatschef Reuven Rivlin an.

Jerusalem - Inmitten einer politischen Umbruchsituation hat Israels Parlament den früheren Oppositionsführer Izchak Herzog zum Staatspräsidenten gewählt. Der 60-Jährige gewann am Mittwoch mit 87 zu 26 Stimmen gegen die 67 Jahre alte Lehrerin und Aktivistin Miriam Peretz. Herzog kündigte an, „Präsident aller Israelis“ zu sein und sich für eine Einheit in dem gespaltenen Land einzusetzen. „Jetzt ist die Zeit, Brücken zu bauen.“ Er werde weltweit gegen Antisemitismus und Israel-Hass kämpfen.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu* gratulierte Herzog via Twitter zu der Wahl. Er wünschte ihm im Namen aller Israelis viel Erfolg.

Israels Parlament hat entschieden: Izchak Herzog neuer Präsident

Herzog übernimmt am 9. Juli das Amt des bisherigen Präsidenten Reuven Rivlin. Die Wahl geschah kurz vor einer erwarteten Ablösung des langjährigen rechtskonservativen Regierungschefs Netanjahu. Herzog führte seit 2013 die Arbeitspartei. Sein Vater Chaim Herzog war bereits Israels Staatspräsident. 2018 wurde er Vorsitzender der Hilfsorganisation Jewish Agency, die unter anderem für die Einwanderung nach Israel zuständig ist.

Der Präsident hat in Israel eine vor allem repräsentative Funktion. Die wichtigsten Aufgaben sind die Begnadigung von Häftlingen und die Erteilung eines Auftrags zur Regierungsbildung. Er wird alle sieben Jahre in einer geheimen Abstimmung vom Parlament bestimmt.

Israel sucht neue Regierung - Frist läuft bald ab

Zuletzt war die Lage im Nahen Osten wieder international brisantes Thema. Außerdem sucht Israel immer noch nach einer stabilen Regierung. Die Gegner von Israels Ministerpräsidenten Netanjahu bemühen sich kurz vor Ablauf einer Frist weiter um die Bildung dieser. Jair Lapids Zukunftspartei und das Mitte-Bündnis Blau-Weiß von Benny Gantz hätten in der Nacht Koalitionsverhandlungen erfolgreich abgeschlossen, teilten beide Parteien am Mittwochmorgen mit. Lapid hat noch bis 23 Uhr deutscher Zeit die Möglichkeit, eine Regierung zu bilden. Dafür bemüht er sich um eine Koalition mit bis zu acht Parteien, die inhaltlich weit auseinander liegen. (dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.