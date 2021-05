Biden verschärft im Gaza-Konflikt Tonfall und stellt klare Forderung an Israel: Netanjahu reagiert eiskalt

Maas plant schnelle Reise

Israels rechtskonservativer Ministerpräsident Benjamin Netanjahu spricht bei einer Gedenkfeier. (Archivbild)

Seit Tagen hält die Gewalt im Nahen Osten an. International wird um eine Waffenruhe gerungen, angeblich prüft auch Israel Bedingungen. Berichte über eine bevorstehen Feuerpause wurden zurückgewiesen.

Update vom 19. Mai, 19.07 Uhr: US-Präsident Joe Biden rief Israel zu eine raschen Beendigung des Gaza-Konflikts auf (siehe Meldung von 16.35 Uhr). Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wies diese Forderung nun direkt harsch zurück. „Ich bin entschlossen, diese Operation fortzusetzen, bis ihr Ziel erreicht ist“, teilte der Politiker am Mittwoch über Twitter mit.

Ziel des Militäreinsatzes gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen sei es, den Bürgern Israels Sicherheit und Ruhe zu

verschaffen, schrieb Netanjahu auf Twitter. Auf die von Biden geäußerte Erwartung nach Deeskalation ging er nicht direkt ein. Er

dankte dem US-Präsidenten lediglich, dass er sich für das Selbstverteidigungsrecht Israels aussprach.

Angesichts der gewaltsamen Eskalation des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern reist nun auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Donnerstag zu politischen Gesprächen nach Israel und ins Westjordanland. Bei den Gesprächen werde es um die internationalen Bemühungen um ein Ende der Gewalt gehen, erklärte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin.

Nahost-Konflikt: Bewaffnete Palästinenserin von israelischen Soldaten getötet

Update vom 19. Mai, 18.30 Uhr: Eine bewaffnete Palästinenserin ist am Mittwoch nach Angaben des israelischen Militärs bei einem versuchten Anschlag im Westjordanland getötet worden. Die Frau sei mit einem Sturmgewehr auf die Zufahrt zur jüdischen Siedlung Kirjat Arba in der Stadt Hebron zugegangen, teilte das israelische Militär mit.

Sie habe dabei Schüsse abgegeben und sei in der Folge von israelischen Soldaten außer Gefecht gesetzt worden. Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte ihren Tod. Unter den israelischen Soldaten kam niemand zu Schaden.

Nahost-Konflikt: US-Präsident Joe Biden fordert Benjamin Netanjahu zur „Deeskalation“ auf

Update vom 19. Mai, 16.35 Uhr: US-Präsident Joe Biden* hat den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu im Konflikt mit den Palästinensern zu einer sofortigen „bedeutsamen Deeskalation“ gedrängt. Das Weiße Haus erklärte am Mittwoch, Biden habe Netanjahu in einem Telefonat übermittelt, „dass er heute eine bedeutsame Deeskalation auf dem Weg zu einer Waffenruhe erwartet“. Damit verschärft Biden den Ton gegenüber Israel.

Es war das vierte Telefonat zwischen Biden und Netanjahu innerhalb weniger Tage. Zuletzt hatte Biden in einem Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten am Montag seine Unterstützung für eine Waffenruhe zum Ausdruck gebracht. Bidens Regierung ist in dem Konflikt zunehmend unter Druck geraten. Vielerorts wurden zuletzt Forderungen laut, dass sich Bidens Regierung stärker um eine Beilegung des Konflikts bemühen sollte. Auch innenpolitisch geriet der Demokrat Biden bei dem Thema in die Kritik, zum Teil von Seiten der Republikaner, zum Teil aber auch aus den eigenen Reihen.

Nahost-Konflikt: Neue Angriffe in Israel - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) plant schnelle Reise

Update vom 19. Mai, 15.53 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) plant eine kurzfristige Reise nach Israel und in die Palästinensergebiete. „Mein Plan ist, dass ich heute Nacht nach Israel fliege und Gespräche in Jerusalem und in Ramallah führe“, sagte Maas am Mittwoch in Berlin. Israelische Medien hatten zuvor über den bevorstehenden Besuch von Maas berichtet. Maas schränkte ein, dass die Reise „noch nicht hundertprozentig“ feststehe. „Natürlich stimmen wir eine solche Reise mit denjenigen ab, zu denen wir fahren. Das ist noch nicht hundertprozentig abgeschlossen.“

Im Norden Israels ist am Mittwoch unterdessen erneut Raketenalarm ausgelöst worden. Einwohner im Bereich der Hafenstadt Haifa berichteten, die Raketenabwehr sei ausgelöst worden. Auch ein Warenübergang zum Gazastreifen ist nach israelischen Angaben den zweiten Tag in Folge von militanten Palästinensern beschossen worden. Während eine Lieferung humanitärer Hilfsgüter in das Palästinensergebiet gefahren sei, seien drei Mörsergranaten in das Gebiet von Kerem Schalom geschossen worden, teilte die zuständige israelische Cogat-Behörde am Mittwoch mit. Daraufhin seien Warnsirenen aktiviert worden. „Es wurde beschlossen, die Einfuhr der Güter bis auf weiteres zu stoppen.“

Nahost-Konflikt: Israel-Premier Benjamin Netanjahu droht - „Entweder man erobert sie - oder ...“

Update vom 19. Mai, 15.05 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat der im Gazastreifen regierenden radikalislamischen Hamas mit weitergehenden militärischen Schritten gedroht. „Es gibt nur zwei Wege, mit ihnen umzugehen: Entweder man erobert sie - und das ist immer eine mögliche Option - oder man schreckt sie ab“, sagte Netanjahu am Mittwoch einer Gruppe ausländischer Botschafter in Tel Aviv. Ziel der israelischen Angriffe im Gazastreifen ist laut Netanjahu eine möglichst lange Zeit der Ruhe danach. „Aber ich muss sagen, dass wir keine Option ausschließen“, fügte der Regierungschef hinzu.

Die israelischen Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen dienten der Abschreckung, sagte Netanjahu. Israel habe die Eskalation „nicht gesucht“. Der Ministerpräsident verwies stattdessen auf die Entscheidung von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, die ursprünglich für kommendes Wochenende geplanten palästinensischen Wahlen abzusagen. Abbas hatte den Schritt damit begründet, dass Israel keine Garantien für eine Ermöglichung der Stimmabgabe der Wahlberechtigen in Ost-Jerusalem gegeben habe. Die Hamas, die sich von der Wahl wachsenden Zuspruch erhofft hatte, reagierte erbost auf die Wahlverschiebung und sprach von einem „Putsch“. In den Palästinensergebieten fand seit 15 Jahren keine Wahl mehr statt.

Update vom 19. Mai, 12.35 Uhr: Israel und die Hamas haben laut dpa einen Bericht über eine bevorstehende Waffenruhe im Gaza-Konflikt dementiert. Issat al-Rischak, hochrangiger Funktionär der im Gazastreifen herrschenden Hamas, teilte mit, es sei bisher noch keine Einigung erzielt oder ein Zeitpunkt für eine Waffenruhe festgelegt worden. Nach Medienberichten wies auch Israel Seite den Bericht zurück.

Konkret geht es um eine Mitteilung des israelischen Fernsehens, im Rahmen internationaler Vermittlungsbemühungen könnten von 6 Uhr Ortszeit (5 MESZ) am Donnerstag die Waffen schweigen. Zu den Meldungen der AFP (siehe Erstmeldung), gab es zunächst keine weiteren Aktualisierungen. Demnach prüfe Israel immerhin die Möglichkeit zur Waffenruhe.

Konflikt im Nahen Osten: Israel prüft angeblich Möglichkeit einer Waffenruhe

Erstmeldung vom 19. Mai: Tel Aviv - Israel* prüft nach Angaben aus Militärkreisen derzeit, ob im militärischen Konflikt mit den Palästinensern die Bedingungen für eine „Waffenruhe“ gegeben sind. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Demnach signalisierte Israel seine grundsätzliche Bereitschaft zu einer Feuerpause. Zugleich halte sich die Armee bereit, ihre Offensive für „weitere Tage“ fortzusetzen, falls dies erforderlich sei, hieß es am Mittwoch aus einer Quelle beim israelischen Militär. „Wir schauen, wann der richtige Zeitpunkt für eine Waffenruhe ist“, hieß es weiter. Israel will demnach sicherstellen, dass die militärischen Ziele der Luftangriffe erreicht wurden und dass die radikalislamische Hamas „die Botschaft verstanden hat“.

Nahost-Konflikt: Seit Tagen Raketenbeschuss durch die Hamas - Israel führt Luftangriffe durch

Am Montag vergangener Woche (10. Mai) eskalierte die Gewalt im Nahen Osten wieder. Einer der Auslöser war die drohende Zwangsräumung palästinensischer Wohnungen in Ost-Jerusalem. Seitdem beschießen militante Palästinenser Israel mit Raketen. Israels Armee reagiert darauf mit Angriffen auf Ziele im Gazastreifen, vor allem durch die Luftwaffe. Laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium kamen binnen gut einer Woche 219 Menschen im Gazastreifen ums Leben, mehr als ein Viertel davon Minderjährige. Nach Angaben der israelischen Armee waren mindestens 160 der Getöteten militante Kämpfer. Das israelische Militär versucht nach eigenen Aussagen zivile Ziele zu vermeiden, die Hamas und andere Militante würden jedoch Kämpfer und Waffen in Wohnhäusern oder in deren Nähe lagern. In Israel starben bislang zwölf Menschen durch Raketenfeuer aus dem palästinensischen Küstengebiet.

Internationale Gemeinschaft bemüht sich um Deeskalation - Biden für Waffenruhe

Die internationale Gemeinschaft versucht bisher vergeblich, einen Weg aus der Krise zu finden. Der UN-Sicherheitsrat hatte am Dienstag schon seine vierte Dringlichkeitssitzung in acht Tagen abgehalten - und erneut ohne eine gemeinsame Erklärung beendet. US-Präsident Joe Biden hatte am Montag in einem Telefonat mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu seine „Unterstützung für eine Waffenruhe“ signalisiert. Zugleich sicherte Biden Netanjahu erneut die Solidarität der USA zu und bekräftigte das Recht Israels, sich in Selbstverteidigung gegen die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen zur Wehr zu setzen. (AFP/dpa/cibo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA