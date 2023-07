Israel übt Vergeltung und fliegt Luftangriffe auf Gazastreifen

Von: Daniel Dillmann

Nach den blutigen Kämpfen in Dschnenin fliegen Raketen aus dem Gazastreifen nach Israel. Das Militär antwortet mit Kampfjets. Der Newsticker.

Update vom 5. Juli, 7.45 Uhr: Laut Angaben aus Israel ist die Militäroperation in Dschenin beendet. Alle Soldaten seien abgezogen, bestätigte die Armee am Mittwoch auf Anfrage. Das Militär kehre nun zurück zu seinen „Routineaktivitäten“ im Westjordanland, so ein Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Erstmeldung vom 5.Juli: Tel Aviv / Ramallah - Der Einsatz der israelischen Armee in der palästinensischen Stadt Dschenin scheint beendet. Doch der bewaffnete Konflikt setzt sich fort. Erstmals seit Mai wurden wieder Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel geschossen. Den Streitkräften gelang es nach eigenen Angaben, mithilfe des Luftabwehrsystems Iron Dome fünf aus dem Gazastreifen abgeschossene Raketen abzufangen.

Kurz nach den Raketenangriffen meldeten palästinensische Behörden die ersten Aufklärungsdrohnen über dem Gazastreifen. In der Nacht auf Mittwoch (5. Juli) berichteten lokale Medien dann von ersten Luftangriffen auf Beit Lahia, eine Stadt mit rund 40.000 Einwohnern im nördlichen Teil des Gazastreifens. Kurz darauf wurden auch Angriffe auf die Gaza-Stadt gemeldet. Über Opferzahlen ist laut Al Jazeera bislang nichts bekannt. Nach Angaben der israelischen Armee habe man ein unterirdisches Waffenlager der radikalislamischen Terrororganisation Hamas ins Visier genommen und zerstört.

Eine Explosion erschüttert ein Gebäude im Gazastreifen. Israel fliegt dort in der Nacht wieder Luftangriffe. © MOHAMMED ABED/AFP

Israel bestätigt Luftangriffe auf Gazastreifen

Am darauffolgenden Morgen bestätigte Israel die Luftangriffe auf den Gazastreifen. „Als Reaktion auf die Raketen, die heute Abend abgefeuert wurden, schlägt die IDF (Israelische Verteidigungsstreitkräfte) derzeit im Gazastreifen zu“, teilte die israelische Armee nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP mit.

Den Angriffen aus und auf den Gazastreifen vorangegangen war der größte Militäreinsatz Israels im besetzten Westjordanland seit Jarhzehnten. Mehrere tausend Soldaten sollen an der Offensive auf Dschenin beteiligt gewesen seien, mit dem Ziel, „terroristische Infrastruktur“ in der als Hochburg militanter Islamisten geltenden Region zu zerstören. Bei den Kämpfen zwischen militanten Palästinensern und israelischen Soldaten sollen mindestens zwölf Palästinenser getötet worden sein und mehr als 100 weitere verletzt. Auch ein israelischer Soldat soll im Kampf gestorben sein.

Israel zieht sich nach Militäroperation aus Dschenin zurück

Am späten Dienstagabend begann die israelische Armee mit dem Abzug aus dem dicht besiedelten Gebiet, indem rund 50.000 Menschen leben - ein Drittel davon in einem Flüchtlingslager, das die Armee wie ganz Dschenin als Rückzugsgebiet für palästinensische „Terroristen“ betrachtet. Neben der Hamas haben dort auch der Islamische Dschihad sowie weitere lose Extremistengruppierungen an Einfluss gewonnen. Finanziert werden sie größtenteils vom Iran, Israels Erzfeind. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Dienstagnachmittag zwar ein baldiges Ende des Einsatzes in Dschenin angedeutet. Zugleich machte er aber deutlich, die Aktion sei „kein einmaliger Vorgang, wir werden so lange wie nötig weitermachen“.

Hamas rühmt Anschlag in Tel Aviv als „heldenhaften Angriff“

Ebenfalls am Dienstag hatte ein nach israelischen Polizeiangaben aus dem Westjordanland stammender Mann in Tel Aviv sieben Menschen bei einem Attentat mit einem Wagen und einer Stichwaffe verletzt. Ein bewaffneter Passant erschoss den Angreifer daraufhin. Die Hamas sprach im Anschluss von einem „heldenhaften Angriff“ in Tel Aviv. Dieser sei eine „erste Antwort auf die Verbrechen gegen unser Volk in Dschenin“.

Seit Beginn des Jahres kamen zwei Dutzend Menschen bei Anschlägen von Palästinensern ums Leben. Im gleichen Zeitraum wurden mehr als 150 Palästinenser bei gewaltsamen Zusammenstößen, israelischen Militäreinsätzen oder nach eigenen Anschlägen erschossen. (dil/dpa/afp)