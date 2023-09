Ukraine feiert deutsches „Iris-T“ - auch Österreich will es jetzt haben

Von: Fabian Müller

Ein Launcher des Luftverteidigungssystems Iris-T SLM der Firma Diehl Defence: Lettland und Estland haben den Kauf des Mittelstrecken-Flugabwehrsystems vereinbart. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Am Montag haben Estland und Lettland den Kauf des Luftverteidigungssystems Iris-T bekannt gegeben. Nun verkündet auch Österreich Interesse. Verhandlungen laufen.

Röthenbach/Wien - Immer wieder lobte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj das deutsche Luftverteidigungssystem Iris-T. Das System der deutschen Firma Diehl Defence mache für die Ukraine im Krieg gegen Russland einen entscheidenden Unterschied, sagte Selensky beispielsweise im Juli. Das verfing auch international, nun stehen die Interessenten Schlange.

Deutschlands Nachbar Österreich will im Rahmen des europäischen Luftverteidigungssystems Sky Shield acht Stück des deutschen Abwehrsystems kaufen. Die Beschaffung und Ausbildung sei gemeinsam mit Deutschland geplant, gab Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Dienstag (12. September) in Wien bekannt. Die Kaufverhandlungen sollen von der deutschen Regierung geführt; Österreich werde Deutschland die Systeme abkaufen, hieß es. Bislang haben sich bereits 19 Staaten der deutschen „European Sky Shield“-Initiative angeschlossen, die Lücken bei der Luftverteidigung schließen soll.

Iris-T wird zum Kassenschlager: Österreich will acht Luftverteidigungssysteme kaufen

Am Montag hatten außerdem die Verteidigungsminister von Estland und Lettland eine Rahmenvereinbarung über den Kauf des Systems Iris-T unterzeichnet. Die Vertragsunterzeichnung fand beim Hersteller Diehl im bayerischen Röthenbach bei Nürnberg statt. „Das ist bei weitem die größte Verteidigungsinvestition in der Geschichte Estlands“, sagte der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur vor Reportern. Demnach hat der Auftrag einen Wert von rund einer Milliarde Euro.

Österreich und Deutschland wollen laut Verteidigungsministerin Tanner in den nächsten Wochen eine Absichtserklärung vereinbaren. Österreichs Luftwaffenchef Gerfried Promberger zufolge ist die Anschaffung von vier Systemen mit kurzer und vier Systemen mit mittlerer Reichweite geplant.

Angesichts des Ukraine-Kriegs sei es „unabdingbar notwendig“, die Lücken im europäischen Luftraum zu schließen, sagte Tanner. Nicht beteiligen will sich Österreich an weiterreichenden Raketenabwehrsystemen wie Arrow 3, das Deutschland selbst beschaffen möchte. (fmü/dpa)