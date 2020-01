Dutzende Tote nach Massenpanik bei Soleimani-Trauerzug

Beim Trauerzug für den iranischen General ist es zu einer Massenpanik gekommen. Mehr als 30 Menschen sollen gestorben sein.

Massenpanik in Kerman

Es gibt Tote

Kerman - Mehrere Tote soll es beim Trauerzug für den getöteten iranischen General Ghassem Soleimani in seinem Geburtsort Kerman im Südostiran gegeben haben. Dies meldet die Deutsche Presse Agentur (dpa). Grund soll eine Massenpanik gewesen sein. Das iranische Fernsehen spricht von mehr als 30 Toten, Dutzende wurden verletzt. Die Opferzahl könnte noch steigen, so die Behörden nach Angaben des staatlichen Fernsehens.

Die Zahl der Verletzten wird aktuell auf 50 geschätzt. Auch das berichtet ein iranischer TV-Sender. Eine unabhängige Bestätigung gibt es derzeit noch nicht. Auch auf Twitter macht die Meldung mittlerweile die Runde. So schreibt The Associated Press, dass eine „unbestimmte Anzahl“ von Menschen gestorben seien.

Iranian state television is reporting that a stampede has erupted at a funeral procession for a general slain in U.S. airstrike and that there are an unspecified number of people killed or injured. https://t.co/fCqILIfv2L — The Associated Press (@AP) January 7, 2020

Auch die BBC berichtet von dem Zwischenfall und spricht von etwa 30 Todesopfern.

At least 30 mourners have been killed in a stampede at burial of Qasem Soleimani in Iran, state media says https://t.co/H1lpvlv9fg — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 7, 2020

Der Dienstag war in Kerman zum örtlichen Feiertag erklärt worden

Der Marsch führte am Dienstag durch das Zentrum der Stadt im Südosten des Landes zum Märtyer-Friedhof, wo Soleimani später beerdigt werden sollte. Wegen des erwarteten Massenandrangs war der Dienstag in Kerman zum örtlichen Feiertag erklärt worden - wie zuvor schon der Montag in der Hauptstadt Teheran. Damit wollte die Regierung möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben, sich von dem als Märtyrer verehrten General zu verabschieden.

Anwesend am Trauerzug war auch der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden (IRGC), Hussein Salami. „Wir werden Rache nehmen und die wird konsequent und hart sein, so dass die Amerikaner ihre Tat bitter bereuen“, sagte Salami. Die Masse erwiderte den Aufruf mit „Rache, Räche“ und „Allahu Akbar“ - Gott ist der Größte - Rufen.

Große Trauerzüge in mehreren iranischen Städten für Soleimani

Zuvor hatte es in mehreren iranischen Städten große Trauerzüge gegeben. Allein in Teheran nahmen am Montag nach Medienberichten Millionen Menschen Abschied von Soleimani. Zuvor hatten Hunderttausende an den Trauerzeremonien in Ahwas, Maschad und Ghom teilgenommen. Die Bilder der von unzähligen Menschen gesäumten Straßen gingen um die Welt.

Soleimani war in der Nacht zum Freitag von US-Drohnen in der irakischen Hauptstadt Bagdad mit einem Raketenangriff getötet worden*. Washington rechtfertigte den Luftschlag damit, dass der Chef der Al-Kuds-Einheiten folgenschwere Angriffe auf US-Bürger geplant habe. Soleimani war der wichtigste Vertreter der iranischen Streitkräfte im Ausland und galt als Architekt der iranischen Militärstrategie in den Nachbarländern. (FR/dpa)

