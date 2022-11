Proteste im Iran gehen weiter – über eine Million Menschen unterzeichnen Petition

Von: Bettina Menzel

Die iranische Flagge weht während Demonstrationen zur Unterstützung der Proteste im Iran in der Sonne (Symbolbild). © IMAGO/Davide Bonaldo/ZUMA Wire

Die Proteste im Iran gehen auch nach zwei Monaten weiter. Eine Petition zur Untersuchung der Verbrechen der Sicherheitskräfte fand eine Million Unterstützer.

Teheran – Die Proteste im Iran gehen weiter, teilweise ist bereits von einer Revolution die Rede. Eine Petition zur Untersuchung der Verbrechen der Sicherheitskräfte im Iran fand indes weltweit über eine Million Unterzeichner. Die Europäische Union legte zudem neue Sanktionen auf, die am Montag beschlossen werden sollen – der Iran reagierte mit Drohungen.

Proteste in Erinnerung an den „Blutigen Freitag“ in Sahedan in mindestens sechs Städten

Die Kurdin Mahsa Jina Amini war am 16. September in Polizeigewahrsam gestorben, nachdem sie von der Sittenpolizei wegen eines angeblich nicht korrekt sitzenden Kopftuchs festgenommen worden war. Dies hatte landesweit Proteste ausgelöst, die auch rund zwei Monate später noch andauern.

Zwar ist die allgemeine Protestbeteiligung im Iran laut der aktuellen Analyse der US-Experten des Institute for the Study of War (ISW) in den vergangenen Tagen zurückgegangen, doch am Freitag stieg sie in Sistan und in der Provinz Belutschistan erneut an. Dort fanden in Erinnerung an den „Blutigen Freitag“ vom 30. September an diesem Freitag laut ISW-Experten mindestens 14 Proteste in zwölf Städten in sechs Provinzen statt.

Eine Million Menschen unterzeichnen Petition gegen die Verbrechen der iranischen Sicherheitskräfte

Mindestens 330 Menschen sind laut Menschenrechtsorganisation HRANA seit Beginn der Proteste aufgrund des gewaltsamen Vorgehens der Sicherheitskräfte ums Leben gekommen. Amnesty International sprach von mindestens 100 Menschen, die allein in den vergangenen zwei Wochen in Sistan und Belutschistan starben. Zu den vielen Toten kommen über 14.000 Festnahmen und zahlreiche Todesurteile, die gegen Inhaftierte ausgesprochen wurden. Doch die Menschen gehen weiterhin mutig auf die Straße – teilweise nimmt der Protest neue Formen an.

Eine Petition der Menschenrechtsorganisation Amnesty International gegen die Willkür und Brutalität der iranischen Sicherheitskräfte fand indes eine Million Unterzeichner aus über 200 Ländern – rund ein Viertel der Unterschriften sollen aus dem Iran selbst gekommen sein. Die Petition forderte die Einrichtung eines unabhängigen UN-Mechanismus, um die Verbrechen der Sicherheitskräfte im Iran nach internationalem Recht zu untersuchen.

Proteste im Iran führen zu erneuten Sanktionen – und Drohungen der Islamischen Republik

Die Proteste im Iran haben auch außenpolitisch Konsequenzen für das Land. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die iranische Führung für die dortigen Menschenrechtsverletzungen scharf kritisiert und die geplanten neuen Sanktionen verteidigt. „Was sind Sie für eine Regierung, die auf die eigenen Bürgerinnen und Bürger schießt? Wer so handelt, muss mit unserem Widerstand rechnen“, sagte Scholz am Samstag. Die EU-Außenminister wollen am Montag in Brüssel das dritte Sanktionspaket gegen Teheran verhängen.

Der Iran kündigte im Falle von neuen Sanktionen eine „angemessene und entschlossene“ Reaktion an. US-Verteidigungsbeamte warnten indes laut ISW-Experten vor einem möglichen iranischen Angriff auf Saudi-Arabien oder den Irak als Vergeltung für die angebliche Rolle der USA, Israels und Saudi-Arabiens beim Anheizen der Proteste. Entsprechende Berichte waren zuvor auch im Polit-Magazin Politico sowie in der US-Tageszeitung Wall Street Journal erschienen.