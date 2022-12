Iran inhaftiert international bekannte Schauspielerin – Hardliner wettert gegen Deutschland

Die „aufrührerische“ Schauspielerin Taraneh Alidoosti wurde festgenommen. Die Iraner können kaum ausländische Webseiten aufrufen. News-Ticker zu den Protesten im Iran.

Update vom 19. Dezember, 11.19 Uhr: Im Iran ist aktuell das Internet massiv gestört. Nutzer in Teheran berichteten von extrem langsamen Verbindungen. Während iranische Websiten gut zu erreichen waren, schienen Domains zu internationalen .com-Domains gesperrt zu sein. Einige Nutzer äußerten die Sorge, dass Irans Zugang zum weltweiten Netz nach den Protesten nun endgültig gesperrt werden könnte. Entsprechende Pläne für ein nationales Netz diskutiert das Parlament der Islamischen Republik seit Jahren.

Unterdessen verschärfte Teheran erneut den Ton gegen Deutschland. Der erzkonservative Politiker und Brigadegeneral Esmaeil Kusari forderte ein Überdenken der Beziehungen zu Ländern wie England, Frankreich oder Deutschland, wie die Nachrichtenagentur Fars berichtete. „Die Europäer sollten wissen, dass sie es mit einem mächtigen Iran zu tun haben und wir nicht um jeden Preis Beziehungen zu ihnen brauchen“, sagte Kusari. Vergangenen Montag (12. Dezember) hatte die EU erneut Sanktionen gegen den Iran verhängt.

Hinrichtungen im Iran: Tote und Verletzte bei Gewaltausbruch in Gefängnis

Update vom 18. Dezember, 21.22 Uhr: Bei einem Gewaltausbruch in einem Gefängnis im Nordiran wegen einer geplanten Hinrichtung sind nach Angaben von Aktivisten ein Häftling getötet und 17 weitere verletzt worden. Zu den Konfrontationen in der Haftanstalt der Stadt Karadsch sei es am Samstag gekommen, als Häftlinge gegen die Verlegung eines Insassen in die Isolationshaft vor seiner Hinrichtung protestiert hätten, erklärte die Organisation Iran Human Rights (IHR) am Sonntag. Das Todesopfer starb demnach an einem Kopfschuss.

Die iranischen Behörden hingegen gaben an, dass ein Häftling nach einem Konflikt zwischen Insassen gestorben sei. Der Oberste Richter der Provinz Albors erklärte, die Unruhen hätten in der Abteilung begonnen, in der Gefangene Haftstrafen wegen Drogendelikten absitzen. Häftlinge hätten Bettdecken angezündet. Seitdem sei aber wieder Ruhe eingekehrt.

Es ist der dritte größere Vorfall in einem iranischen Gefängnis seit Beginn der Protestwelle im Land. Die Demonstrationen waren durch den Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini im September im Gewahrsam der Sittenpolizei ausgelöst worden. Karadsch ist ein wichtiges Zentrum der Proteste.

Iran inhaftiert international bekannte Schauspielerin – sie sprach zuvor von „Schande für die Menschheit“

Erstmeldung vom 18. Dezember 2022:

Teheran - Die bekannte iranische Schauspielerin Taraneh Alidoosti ist im Zusammenhang mit den Iran-Protesten am Samstagabend (17. Dezember) verhaftet worden. Der 38-Jährigen wurde die „Verbreitung von Falschinformationen und Unterstützung von konterrevolutionären Kreisen“ vorgeworfen, berichtete die regierungsnahe Nachrichtenagentur Tasnim. Darauf steht meist eine langjährige Haftstrafe.

Alidoosti hatte sich wiederholt zu der Protestbewegung bekannt, die durch den Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini ausgelöst wurde. Auch hatte sie zuletzt die Hinrichtung des jungen Demonstranten Mohsen Schekari angeprangert.

Taraneh Alidoosti (Archivbild von 2016) © Joel Ryan/dpa

Proteste im Iran: Schauspielerin Alidoosti verhaftet - Instagram-Account offline

„Jede internationale Organisation, die diesem Blutbad zuschaut und nicht reagiert, ist eine Schande für die Menschheit“, schrieb sie auf Instagram zu der Hinrichtung. Am Sonntag (18. Dezember) war ihr Profil mit mehr als acht Millionen Followern auf der Plattform nicht mehr zugänglich. Prominente und Menschenrechtsaktivisten forderten den Iran auf, Alidoosti freizulassen.

Bereits vor Beginn der aktuellen Protestwelle waren in diesem Jahr mehrere prominente Vertreter der iranischen Filmbranche festgenommen werden, darunter die international preisgekrönten Regisseure Mohammed Rasulof und Jafar Panahi.

Zu Alidoostis bekanntesten Filmen gehören unter anderem die Dramen „The Salesman“ sowie „Alles über Elly“, beide unter der Regie des zweifachen Oscar-Gewinners Asghar Farhadi. Bei den Protesten wurden nach iranischen Angaben mehr als 200 Menschen getötet. Internationale Menschenrechtsorganisationen gehen von mehr als 450 Toten aus. Tausende Menschen wurden festgenommen. (AFP/dpa/frs)