Wandel in Iran? Experte überzeugt: Revolutionsgarden werden niemals aufgeben

Von: Foreign Policy

Teilen

Die Islamische Revolutionsgarde steht treu hinter dem „Obersten Führer“ Ayatollah Ali Khamenei. © afp photo/ho/Khamenei.ir

Die Sicherheitskräfte in Iran stellen das größte Hindernis für einen Regimewechsel dar. Sie würden sogar einen Bürgerkrieg riskieren.

Seit dem Tod von Mahsa Amini protestieren die Menschen, vor allem junge Frauen und Teenagerinnen, in Iran gegen die Islamische Republik.

Beobachter fragen sich, ob es sich um eine erneute Revolution handeln könnte, mit dem Potenzial, die Islamische Republik zu stürzen.

Doch dem steht ein starker Gegner gegenüber. Die Loyalität der Islamischen Revolutionsgarde gilt der Islamischen Republik, und sie wird sich allen Gegnern dieses Systems entgegenstellen, koste es, was es wolle, argumentiert Foreign-Policy Autor Afshon Ostovar.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 18. Oktober 2022 das Magazin Foreign Policy.

Der Iran befindet sich in einer Identitätskrise. Seit fast zwei Monaten protestieren die Menschen in den Straßen und Vierteln des Landes gegen die Islamische Republik und fordern den Tod des Obersten Führers und ein Ende der 43-jährigen Herrschaft des theokratischen Regimes, nachdem die 22-jährige Mahsa Amini von der Sittenpolizei in Teheran getötet wurde. Die Proteste werden vor allem von jungen Frauen und Mädchen im Teenageralter angeführt, die ihr staatlich vorgeschriebenes religiöses Kopftuch abgelegt haben, um sich gegen die islamische Revolution im Iran von 1979 und die daraus entstandene Theokratie aufzulehnen.

Die Art und das Ausmaß der Proteste haben viele zu der Frage veranlasst, ob es sich um eine weitere Revolution handeln könnte - eine, die die Islamische Republik stürzen und durch eine liberalere und repräsentativere Demokratie ersetzen könnte. Ob die aktuelle Bewegung einen Wandel im Iran herbeiführen kann, hängt möglicherweise von einer Reihe von Faktoren ab. Aber das Haupthindernis, das den Demonstranten im Wege steht, ist die Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), der mächtigste Nachkomme der Revolution von 1979. Diese frühere Revolution wurde durch den Entschluss des iranischen Militärs entschieden, seine Neutralität zu erklären und sich zurückzuziehen. Dies läutete das Ende der Pahlavi-Dynastie ein und brachte den Iran auf einen neuen Kurs. Die IRGC hingegen wurde genau für die aktuelle Situation geschaffen: Sie soll dem Regime in jedem Fall zur Seite zu stehen - selbst wenn das bedeutet, sich gegen das eigene Volk zu stellen.

Iran: Tod von Mahsa Amini löste großflächige Proteste aus – Islamische Revolutionsgarde gehen brutal vor

Die IRGC ist eine mächtige militärische Kraft und das Fundament der inneren Ordnung in der Islamischen Republik. Sie überwacht die Sicherheit des Regimes und ist neben dem Obersten Führer, Ayatollah Ali Khamenei, die einflussreichste Stimme bei den strategischen Entscheidungen des Landes. Diese Rolle hat sie zum wichtigsten Mechanismus für das Unterdrückungssystem im Land gemacht. Bei früheren politischen Unruhen wie den Studentenprotesten 1999 und den Massendemonstrationen nach den Präsidentschaftswahlen 2009 gingen die IRGC und ihre Freiwilligenmiliz, die Basij, mit brutaler Gewalt, Verhaftungen und Folter gegen die Demonstranten vor.

Bei den Protesten zwischen Ende 2018 bis ins Jahr 2020 hat die IRGC diese Rolle erneut übernommen, aber ihre Taktik eskalierte an einigen Orten zu einer vollständig militarisierten Reaktion, bei der sie scharfe Waffen und gepanzerte Fahrzeuge einsetzte, um Demonstranten in einem viel größeren Ausmaß zu töten als bei früheren Niederschlagungen. Allein in der südwestlichen Stadt Mahshahr tötete die IRGC im November 2019 innerhalb von vier Tagen schätzungsweise 180 meist junge Demonstranten, wobei viele der Opfer von mit automatischen Gewehren bewaffneten Truppen wahllos beschossen wurden, als sie in einem nahe gelegenen Sumpfgebiet Zuflucht suchten. Ähnliche Operationen fanden im ganzen Land statt, um zu verhindern, dass sich die weit verbreitete Protestbewegung zu einer regelrechten Rebellion ausweitet.

Die tödliche Effizienz dieser Taktiken war beabsichtigt und eine direkte Reaktion auf die Bedrohung, die die Proteste für das Regime darstellten. Im Gegensatz zu den Demonstrationen in den Jahren 1999 und 2009, die sich für Reformen einsetzten, waren die Proteste seit 2018, einschließlich der laufenden, eindeutig gegen das Regime gerichtet. Die Demonstranten verwenden Slogans und führen Aktionen durch, mit denen sie die Islamische Revolution und all das, wofür sie steht, offen ablehnen. Mit Aktionen wie dem Abnehmen von Kopftüchern, Menschenmengen, die „Tod dem Diktator“ skandieren, und dem Abfackeln von Plakaten mit dem Bild von Qassem Suleimani (dem verstorbenen Feldkommandeur der Iranischen Revolutionsgarde, der die Unterstützungskräfte des Regimes für ausländische Terrorgruppen anführte) feuern die Demonstranten regelrechte Pfeile direkt auf die zentrale Identität der Islamischen Republik ab.

Proteste in Iran: Revolutionsgarde identifiziert sich komplett mit Ideologie des Islamischen Regimes

Dieser Angriff ist gleichzusetzen mit einem Angriff auf die IRGC, denn die Revolutionsgarden identifizieren sich auf das engste mit der Ideologie des islamischen Regimes. Das Militär von 1979 war vor allem ein nationales Militär, das dem Iran als souveränem Land mehr verpflichtet war als der Krone. Die Islamische Republik hat eine ganz andere Art von Sicherheitsarchitektur kultiviert. An der Spitze steht die IRGC, die, wie der Name „Revolutionsgarde“ schon sagt, zum Schutz der Islamischen Revolution und nicht des Irans gegründet wurde. Für die IRGC ist die Revolution gleichbedeutend mit dem theokratischen System des Irans, an dessen Spitze der Oberste Führer steht. Darüber hinaus gibt es ein Netzwerk ausländischer militanter Gruppen, die sich mit dem Obersten Führer verbündet haben, die so genannte „Widerstandsfront“, mit der der Iran seinen politischen Einfluss auf den gesamten Nahen Osten ausdehnt. Auch wenn die IRGC zuweilen versucht hat, ihren Auslandseinsätzen den Anstrich von Patriotismus zu geben, ist die Organisation nicht um der nationalen Interessen Irans willen in regionale Konflikte verwickelt, sondern vielmehr, um die islamische Revolution zu verbreiten und ihre besondere Art von politischer Ideologie zu exportieren.

Die Loyalität der IRGC ist weder an den Iran noch an geografische Grenzen gebunden. Die politische Einheit, der sie dient, ist länderunabhängig und wird vor allem durch den Sitz des obersten Führers definiert. Aus diesem Grund betrachtet die IRGC die aktuellen Proteste und die vorangegangenen Proteste der letzten Jahre, die eindeutig antitheokratische Forderungen zum Ausdruck brachten, als weitaus gefährlicher als frühere Unruhen. Indem sie das islamische System in Frage stellen, fordern die Demonstranten die Daseinsberechtigung der IRGC heraus. Die IRGC kann nicht unter einer Regierungsform existieren, die nicht mehr durch die Islamische Revolution definiert ist. Wenn die derzeitige Ordnung aufgehoben wird, wird es für die IRGC keinen Platz mehr geben. Wie bei den anderen iranischen Streitkräften werden auch die obersten Befehlshaber der IRGC vom Obersten Führer auf der Grundlage ihrer Loyalität zu ihm handverlesen. Sie und die anderen führenden Militär- und Polizeikommandeure verdanken dem Obersten Führer ihren Platz in der Gesellschaft und alles, was sie durch die grassierende Korruption des Regimes gewonnen haben. Sollte der Oberste Führer fallen, werden alle mit ihm zu Fall gebracht.

Es ist daher nicht zu erwarten, dass die Revolutionsgarde den Demonstranten nachgibt oder sich sogar auf ihre Seite stellt. Die Loyalität der IRGC gilt der Islamischen Republik, und sie wird sich allen Gegnern dieses Systems entgegenstellen, koste es, was es wolle, auch wenn das iranische Volk darunter leidet. Sollte es für notwendig erachtet werden und sollte der Oberste Führer es verlangen, wird die IRGC nicht zögern, ihren Truppen zu befehlen, so viel Gewalt wie nötig anzuwenden, um die von den Demonstrationen ausgehende Bedrohung zu beseitigen. In Teilen des Irans, vor allem in Sanandaj, der Heimatstadt von Mahsa Amini, finden bereits heftige militärische Gegenproteste statt, die wahrscheinlich noch zunehmen werden, je länger die Proteste andauern.

Trotz dieser Bereitschaft und Entschlossenheit der IRGC stellen die aktuellen Proteste allerdings eine bisher nie dagewesene Herausforderung für das Regime dar. Obwohl sich Frauen und Männer aus dem ganzen Land und aus allen Gesellschaftsschichten im Widerstand gegen die herrschende Ordnung vereint haben, werden die Proteste vor allem von jungen Frauen angefeuert, deren revolutionärster Akt darin bestand, einfach ihr Haar freizulegen. Die iranischen Sicherheitskräfte haben bereits zahlreiche weibliche Demonstranten geschlagen und getötet, um die Menschen zu zwingen, in ihre Häuser zurückzukehren, aber es hat nicht funktioniert. Das Ausmaß an Gewalt, das notwendig ist, um diese Welle furchtloser Jugendlicher einzudämmen, wird wahrscheinlich größer sein, als das Regime derzeit riskieren will.

Iran-Proteste: Um zu gewinnen, muss das Regime einen Krieg gegen junge Frauen und Mädchen führen

Für das Regime stehen vor allem zwei Dinge auf dem Spiel, und zwar sowohl auf innen- als auch auf außenpolitischer Seite. An der internationalen Front muss sich die iranische Führung Gedanken über die Wirkung und die möglichen Folgen der Zerschlagung einer Volksbewegung machen, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter einsetzt. Die größere Sorge ist jedoch die Verschärfung der Krise im eigenen Land. Je mehr Menschen von den Streitkräften des Regimes getötet werden, desto mehr verhärtet sich die Stimmung gegen das Regime, und desto mehr radikalisiert sich die junge Generation. Je mehr Gewalt von Soldaten mit niedrigem Rang gegen ihre Mitbürger verlangt wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Entschlossenheit dieser Soldaten ins Wanken gerät. Zwar hat die Führungsspitze der iranischen Sicherheitskräfte von dem derzeitigen System profitiert, nicht aber die einfachen Soldaten. Ihr Risikokalkül unterscheidet sich völlig von dem ihrer Befehlshaber, und ihre Loyalität gegenüber dem System ist umso anfälliger und wird umso eher auf die Probe gestellt, je mehr von ihnen verlangt wird, im Namen des obersten Führers zu morden und zu verstümmeln.

Die Islamische Republik hat keine Skrupel, ihr eigenes Volk zu töten, wie ihre lange Geschichte der Unterdrückung beweist. Aber wenn der Feind die eigene Tochter, Nichte, Schwester oder Cousine ist, kann sich niemand der Realität der Situation entziehen. Um zu gewinnen, muss das Regime einen Krieg gegen junge Frauen und Mädchen im Teenageralter führen. Das ist ein Krieg, der sich kaum gewinnen lässt. Und das Regime weiß das wahrscheinlich auch. (Ajshon Ostovar)

Afshon Ostovar ist außerordentlicher Professor für nationale Sicherheitsfragen an der Naval Postgraduate School und Autor von Vanguard of the Imam: Religion, Politics, and Iran’s Revolutionary Guards. Twitter: @AOstovar

Dieser Artikel war zuerst am 18. Oktober 2022 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com