Irak: Nach Angriff auf Botschaft schickt Trump Hunderte weitere Soldaten

An der US-Botschaft im Irak eskalierte an Silvester die Lage. Hunderte Demonstranten griffen den Komplex in der Hauptstadt Bagdad an - die USA reagieren militärisch.

Hunderte Demonstranten haben die US-Botschaft im Irak angegriffen.

Die USA machen die vom Iran unterstützte Miliz für Angriffe auf US-Soldaten im Irak verantwortlich.

US-Verteidigungsminister Mark Esper kündigte den Einsatz zusätzlicher Streitkräfte an.

Update vom 1. Januar, 9.33 Uhr: Die USA entsenden nach dem Angriff auf ihre Botschaft in Bagdad rund 750 zusätzliche Soldaten in den Nahen Osten. Darüber hinaus stünden weitere Truppen bereit, um in den nächsten Tagen auszurücken erklärte Verteidigungsminister Mark Esper. Er bezeichnete am Dienstag die "unverzüglichen" Entsendungen als "Vorsichtsmaßnahme" zum Schutz von US-Personal und -Einrichtungen in der Region. Konkret werden Soldaten der 82. Luftlandedivision aus dem US-Bundesstaat North Carolina in den Irak verlegt.

Kurz zuvor hatte das US-Militär zum Schutz der Botschaft in Bagdad bereits die Verlegung von rund 100 Marineinfanteristen aus Kuwait eingeleitet, nachdem Demonstranten am Dienstag gewaltsam versucht hatten, die diplomatische Vertretung zu stürmen. Die Angreifer riefen "Tod Amerika", forderten den Abzug der US-Truppen im Irak, warfen Steine, verbrannten US-Flaggen und rissen Überwachungskameras aus den Wänden.

Für den Angriff auf die Botschaft machte Präsident Donald Trump den Iran verantwortlich machte. Der Iran dementierte jede Verantwortung für die Vorfälle in Bagdad.

At the direction of the Commander in Chief @POTUS, I have authorized the deployment of an infantry battalion from the Immediate Response Force (IRF) of the @82ndABNDiv to the @CENTCOM area of operations in response to recent events in Iraq. — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) January 1, 2020

Nach Angriff auf US-Botschaft im Irak - Iran wehrt sich gegen Vorwürfe

Update vom 31. Dezember 20.52 Uhr: Der Iran hat vehement bestritten, etwas mit den Ausschreitungen an der amerikanischen Botschaft in Bagdad zu tun zu haben. Donald Trump hatte zuvor den Iran für die Vorfälle verantwortlich gemacht und mit Konsequenzen gedroht. „Die USA sollten mit diesen politischen Fehlkalkulationen und irrationalen Reaktionen vorsichtig sein“, sagte Außenamtssprecher Abbas Mussawi am Dienstag.

Anstatt anderen Ländern die Schuld zuzuschieben, sollten die USA laut Mussawi lieber ihre „destruktive Politik“ im Irak überdenken. Außerdem sollten die Amerikaner die Tatsache akzeptieren, dass sie in den Augen der Iraker als „Besatzungsmacht“ in einem souveräneren Staat angesehen würden - und diese deswegen auch dagegen protestieren, sagte Abbas Mussawi laut der Nachrichtenagentur Mehr.

USA schicken nach Strum auf US-Botschaft weitere Streitkräfte

Update vom 31. Dezember, 17.49 Uhr: Nach dem Angriff auf die US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad schicken die US-Streitkräfte Verstärkung zum Schutz der Diplomaten. "Wir entsenden zusätzliche Kräfte, um unser Personal in der Botschaft zu unterstützen", erklärte US-Verteidigungsminister Mark Esper am Dienstag. Zugleich rief Esper die irakische Regierung auf, ihrer Verantwortung zum Schutz der Botschaft gerecht zu werden. Nach Angaben aus US-Militärkreisen ist die Entsendung einer kleinen Zahl von Marineinfanteristen geplant.

Derweil erklärte ein Sprecher des US-Außenministeriums, eine Evakuierung der Botschaft in Bagdad sei nicht geplant. "Das US-Personal ist sicher."

+ Demonstranten versuchten am Silvestertag die US-Botschaft in Bagdad zu stürmen. © dpa / Ameer Al Mohmmedaw

Sturm auf US-Botschaft im Irak: Hunderte greifen an - Molotow-Cocktails fliegen - Trump reagiert

Unsere Erstmeldung vom 31. Dezember: Bagdad - Im Irak haben mehrere Hundert Demonstranten am Dienstag die US-Botschaft in der Hauptstadt Bagdad attackiert. Die Demonstranten zündeten amerikanische Flaggen an und zertrümmerten Fensterscheiben, wie Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur berichteten. US-Präsident Donald Trump machte den Iran für die Ausschreitungen an der Botschaft verantwortlich und drohte Teheran mit Konsequenzen. „Jetzt orchestriert der Iran einen Angriff auf die US-Botschaft im Irak“, twitterte Trump. Dafür würden die Iraner „voll zur Verantwortung“ gezogen, erklärte er weiter. Das irakische Militär müsse die Botschaft schützen, forderte er.

Demonstranten attackieren US-Botschaft im Irak - Trump macht Iran verantwortlich

Auf Fotos in sozialen Netzwerken war zu sehen, wie Demonstranten Mauern der schwer geschützten Botschaft hinaufkletterten und Flaggen der schiitischen Volksmobilisierungseinheiten schwenkten. Videos der arabischen Fernsehsenders Al-Arabija zeigten, wie Demonstranten Feuer an den Außenmauern des Botschaftsgeländes legten und Brandsätze über die Mauern warfen.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

Aufnahmen der Demonstrationen legten nahe, dass es den Demonstranten gelungen ist, einen Kontrollpunkt auf der Zufahrtsstraße zur Botschaft zu überwinden. Augenzeugen berichteten der dpa, dass irakische Sicherheitskräfte die Menge zunächst nicht daran gehindert hätten, zur Botschaft zu marschieren. Vor der Außenmauer setzten die Demonstranten dann kleinere Wachhäuser in Brand und versuchten, auf das Botschaftsgelände zu gelangen.

Hochgerüstete Sicherheitskräfte der USA waren durch Fensterscheiben im Eingangsbereich der Botschaft zu sehen. Irakische Sicherheitskräfte versuchten, die Menge mit Tränengas auseinanderzutreiben.

Die US-Botschaft in Bagdad ist nach US-Angaben die größte Botschaft der Vereinigten Staaten weltweit. Sie war im Januar 2009 offiziell eröffnet worden. Der Botschaftskomplex ist mit 42 Hektar in etwa so groß wie Vatikanstadt.

USA starteten zuvor Luftangriffe im Irak und Syrien

Am Sonntag hatten die USA bei fünf Luftangriffen im Irak und in Syrien Einrichtungen der schiitischen Miliz Kataib Hisbollah angegriffen. Dabei wurden 25 Menschen getötet und 50 weitere verletzt. Die USA machen die vom Iran unterstützte Miliz für Angriffe auf US-Soldaten im Irak verantwortlich.

Iraks noch amtierender Regierungschef Adel Abdel Mahdi rief die Demonstranten auf, sich umgehend von der Botschaft zurückzuziehen. Die Sicherheitskräfte würden jedem Angriff auf ausländische Botschaften hart begegnen, hieß es in einer Mitteilung des Regierungsbüros am Dienstag. Die irakische Regierung habe die US-Luftangriffe vom Sonntag bereits aufs Schärfste verurteilt, sagte Abdel Mahdi weiter. Er hatte im November aufgrund anhaltender Proteste seinen Rücktritt bekanntgegeben, führt die Amtsgeschäfte aber noch weiter.

Miliz kündigt Vergeltung für Luftangriffe an

Nach Angaben des Iran-Sondergesandten im US-Außenministerium, Brian Hook, hat es in den vergangenen zwei Monaten elf Angriffe gegen amerikanische Truppen oder US-Bürger im Irak gegeben. Bei einem Angriff auf eine irakische Militärbasis in Kirkuk, auf der sich auch US-Soldaten und Angestellte befanden, waren am Freitag ein US-Bürger getötet und vier amerikanische Soldaten verletzt worden. Daraufhin griffen die USA mit Kampfjets am Sonntag die Einrichtungen der Kataib Hisbollah-Miliz an.

Die vom Iran unterstützte Miliz, die Teil der schiitischen Volksmobilisierungseinheiten im Irak ist, kündigte Vergeltung für die Angriffe an. „Das Blut der Märtyrer und der Verwundeten wird nicht vergeblich sein und unsere Antwort gegen die US-Kräfte im Irak wird scharf sein“, sagte der stellvertretende Anführer, Abu Mahdi al-Mohandis unmittelbar nach den Angriffen gegen die Miliz..

Bereits im Mai hatte das Außenministerium aufgrund der angespannten Sicherheitslage im Irak Teile des Personals in der Botschaft in Bagdad und dem Konsulat in Erbil zeitweise abgezogen. Im September waren zwei Raketen in der Nähe des Botschaftsgeländes in Bagdad eingeschlagen.

dpa/AFP

Rubriklistenbild: © dpa / Khalil Dawood