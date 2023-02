UN fordert russischen Rückzug – über 40 Zwischenfälle in ukrainischen Atomanlagen

Von: Helena Gries, Patryk Kubocz, Moritz Serif, Nadja Austel, Nail Akkoyun

Im von Russland besetzten Mariupol kommt es zu Explosionen. Die UN fordert den russischen Rückzug aus der Ukraine. Der News-Ticker.

Deutliches Zeichen : UN-Vollversammlung fordert russischen Rückzug

: UN-Vollversammlung fordert russischen Rückzug Kampfjet-Debatte: Kanzler Scholz sieht darin „keinen Sinn“

Kanzler Scholz sieht darin „keinen Sinn“ Vor erstem Jahrestag: Die Ukraine wappnet sich vor russischen Angriffen

Die Ukraine wappnet sich vor russischen Angriffen Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im News-Ticker. Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 22.50 Uhr: Seit Beginn des Ukraine-Kriegs vor einem Jahr sind die Kernkraftanlagen des Landes von mehr als 40 Zwischenfällen betroffen gewesen. Das geht aus einem Bericht der Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) vom heutigen Donnerstag hervor. „Wir haben Glück gehabt, dass noch kein Atomunfall passiert ist, und wir müssen alles dafür tun, um solch ein Risiko zu minimieren“, schrieb IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi darin.

Besonders im vorigen Sommer wurden Anlagen in und um Saporischschja wiederholt beschossen und beschädigt. Moskau und Kiew machten einander dafür verantwortlich. Außerdem fielen in den vergangenen zwölf Monaten kriegsbedingt vielfach Stromleitungen aus, die die Kühlsysteme der ukrainischen Atomkraftwerke versorgen. Im November waren alle vier Kraftwerke zwei Tage lang von der externen Stromversorgung abgeschnitten. Mit Notstromaggregaten wurden Atomunfälle verhindert.

Ukraine-Krieg: UN fordert sofortigen und vollständiger Abzug der russischen Truppen

+++ 22.05 Uhr: Bei der Abstimmung der UN-Vollversammlung enthielten sich laut Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) insgesamt 32 der 193 Mitgliedstaaten. In der Resolution wird ein „umfassender, gerechter und dauerhafter Frieden“ in der Ukraine, sowie ein damit einhergehender sofortiger und vollständiger Abzug der russischen Truppen aus dem Land gefordert.

Ukraine-Krieg: UN-Vollversammlung fordert russischen Rückzug aus der Ukraine

+++ 21.45 Uhr: Mehr als 50 Staaten, darunter Deutschland, haben bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution eingebracht, in der ein Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine gefordert wird. 141 der 193 Mitgliedstaaten der UN-Vollversammlung stimmten dafür. Das Votum im größten Gremium der Vereinten Nationen wird als globaler Stimmungstest zu Ukraine-Krieg gesehen, bindend ist die Resolution allerdings nicht. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte vor der Abstimmung in New York eine Rede gehalten und darin ein klares Zeichen an Russland gefordert. Neben einer Reihe von Enthaltungen gab es mit Belarus, Nordkorea, Eritrea, Mali, Nicaragua und Syrien sechs Länder, die zusammen mit Moskau gegen den Entwurf stimmten.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba spricht vor der UN-Vollversammlung über den russischen Angriffskrieg gegen sein Land.

Ukraine-Krieg: Weitere Tote und Verletzte in Charkiw und Cherson

+++ 20.50 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben am heutigen 365. Kriegstag laut dem abendlichen Bericht des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte neun Raketenangriffe, sowie 28 Luftangriffe und über 40 Angriffe mit Mehrfachraketensystemen durchgeführt. Durch die Angriffe seien zivile Einrichtungen in den Gebieten Charkiw und Cherson beschädigt worden. Bei den Angriffen wurden Zivilpersonen getötet und verletzt, so der Bericht.

An der Zusammensetzung und Position der russischen Truppen habe sich nichts geändert. Um die Position der ukrainischen Streitkräfte zu bestimmen und den Artilleriebeschuss anzupassen, verwende die russische Armee Drohnen zur Luftaufklärung. Zudem warnte der Generalstab vor erneuten Luftangriffen: „Es besteht eine erhebliche Bedrohung durch neue Raketenangriffe in der gesamten Ukraine. Ignorieren Sie die Luftschutzsirenen nicht!“

Ukraine-Krieg: Kampfjet-Debatte ergibt für Scholz „keinen Sinn“

+++ 19.35 Uhr: Die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine ist für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weiter kein Thema. „Die Debatte macht keinen Sinn“, sagte Scholz am Donnerstag in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“. Es müsse jetzt sichergestellt werden, dass sich die Ukraine gegen den russischen Angriff wehren könne. „Dazu leisten genau die Waffen, die wir zur Verfügung stellen, den notwendigen Beitrag.“ Die Ukraine fordert seit längerem von den westlichen Verbündeten die Lieferung von Kampfjets. Mehrere Nato-Staaten haben sich dafür offen gezeigt. Scholz hatte die Debatte darüber bereits zuvor kritisiert.

Ukraine-Krieg: Russland startet wohl Hackerangriffe auf ukrainische Regierung

+++ 19.05 Uhr: Russland hat am Vorabend des Jahrestages des Ukraine-Krieges einen Hackerangriff auf eine Reihe von Webressourcen der ukrainischen Regierung durchgeführt. Das meldet der Pressedienst des Dienstes für Sonderkommunikation und Informationsschutz der Ukraine. „Am 23. Februar wurde ein Angriff auf eine Reihe von Webressourcen ukrainischer staatlicher und lokaler Behörden festgestellt, der zur Änderung des Inhalts mehrerer Seiten dieser Ressourcen führte“, hieß es darin. Und weiter: „Wie wir sehen, erinnert uns Russland am Vorabend des Jahrestages der Invasion weiterhin an sich selbst im Cyberspace.“

Die Leistung der Systeme sei durch den Hacker-Angriff jedoch nach aktuellen Erkenntnissen nicht signifikant beeinträchtigt worden. Die Arbeit der Regierungsbehörden habe demzufolge nicht unter dem Cyberangriff gelitten und die meisten Informationsressourcen seien bereits wieder funktionstüchtig. Die Behörden untersuchen derzeit die genauen Umstände des Vorfalls.

Ukraine-Krieg: Angriff auf Mariupol – „Wir werden die Sache zu Ende bringen“

+++ 18.19 Uhr: Petro Andriuschtschenko, ein Berater des ukrainischen Bürgermeisters von Mariupol, sagte, es habe am heutigen Donnerstag insgesamt drei Explosionen in der von Russland besetzten Stadt gegeben. Der Beamte, der sich selbst nicht in Mariupol aufhält, aber Kontakte dorthin unterhält, berichtete über Telegram, zwei Angriffe hätten das Gelände der Iljitsch-Eisen- und Stahlwerke getroffen.

„Die Streitkräfte der Ukraine treffen die Stützpunkte der Besatzer mit chirurgischer Präzision“, schrieb er dazu. Und weiter: „Es gibt eine dritte Explosion, ein Treffer in der Nähe des Flughafens. Nochmal. Wir werden die Sache zu Ende bringen“, fügte er hinzu. Laut Bericht des CNN bleibt weiterhin unklar, was die Explosionen ausgelöst hat und wie viele davon möglicherweise auf die Luftabwehr der russischen Besatzer zurückzuführen sind. Mariupol befinde sich außerhalb der Reichweite der vom Westen bereitgestellten Raketensysteme.

Ukraine-Krieg: Explosionen im besetzten Mariupol – Kiew hofft auf Rückeroberung

+++ 17.45 Uhr: Nach mehreren Explosionen im von Russland besetzten Mariupol meldete das Militärkommando Süd der Ukraine, dass die Stadt für die ukrainischen Streitkräfte nun erreichbar ist. Das sagte Natalia Humeniuk, Leiterin des militärischen Koordinationspressezentrums der Südukraine, in einer ukrainischen Nachrichtensendung. „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nur sagen, dass Entfernung ein sehr relativer Begriff ist. Was als so weit entfernt gilt, ist nicht immer unerreichbar“, sagte sie dort. Die Mariupol-Front scheint für das ukrainische Militär demnach ein erreichbares Ziel geworden zu sein.

Humeniuk erklärte auch, dass sich derzeit vier russische Schiffe ohne Raketenträger im Schwarzen Meer befänden. Früher am heutigen Donnerstag sind in der besetzten Stadt Mariupol zu zwei Zeitpunkten Explosionen in der Nähe des Stahl- und Eisenwerks Illich ertönt, berichtet die Ukrainska Pravda.

Ukraine-Krieg: Kiew wappnet sich vor Jahrestag – Putin verstärkt russische Truppen

+++ 16.00 Uhr: In der Stadt Kupjansk und der umliegenden Region ist es dem Gouverneur Oleh Syniehubow zufolge zu mehreren Angriffen gekommen. Unter anderem sei ein örtliches Verwaltungsgebäude getroffen worden. Auf Telegram sagte Syniehubow, dass sich Menschen unter den Trümmern befänden und Rettungskräfte vor Ort seien. Über die Anzahl der Verletzten oder mögliche Todesopfer ist bislang nichts bekannt.

Ukraine-Krieg: Großstädte rechnen mit russischen Angriffen

+++ 15.00 Uhr: Angesichts möglicher russischer Angriffe am Freitag (24. Februar) – dem ersten Jahrestag des Ukraine-Kriegs – wurden in der gesamten Ukraine Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. So wurden etwa die ukrainischen Schulen angewiesen, den Unterricht „als Vorsichtsmaßnahme“ online abzuhalten, sagte Bildungsminister Serhij Schkarlet in einer Erklärung. Die Entscheidung wurde „aufgrund der erhöhten Bedrohung durch feindlichen Beschuss und potenzielle Provokationen am Vorabend des einjährigen Jahrestages der vollständigen russischen Invasion in der Ukraine“ getroffen, hieß es. In der Hauptstadt Kiew sowie in der Region Cherson im Nordosten des Landes werden zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, teilte die Militärverwaltung mit.

Der Bürgermeister der Stadt Charkiw, Ihor Terekhow, sagte, es sei schwierig vorherzusagen, was die russische Armee am Freitag tun werde. „Viele Leute fragen sich jetzt: Was wird passieren? Ich kann nicht sagen, was passieren wird, denn es hängt von unserem Gegner, unserem Feind ab“, sagte Terechow in einer Videoansprache. „Niemand versteht“, was in Putins Kopf vorgeht, fügte er hinzu.

Ukraine-Krieg: Putin bezeichnet russisches Militär als „Garant“

+++ 13.30 Uhr: Wladimir Putin hat Russlands Militär als „Garant“ für die Stabilität des Landes bezeichnet. „Eine moderne, leistungsfähige Armee und Marine sind ein Garant für die Sicherheit und Souveränität des Landes, ein Garant für seine stabile Entwicklung und seine Zukunft“, sagte Putin in einer Videobotschaft zum Tag des Verteidigers des Vaterlandes, einem Feiertag in Russland. Darum werde Russland weiter seine Verteidigung stärken und die Rüstungsproduktion hochfahren.

Noch in diesem Jahr werde die neue Interkontinentalrakete Sarmat einsatzbereit sein, kündigte Putin an. Außerdem solle die Serienproduktion der Kinschal-Rakete fortgesetzt und mit der massenhaften Auslieferung schiffsgestützter Zirkon-Hyperschallraketen begonnen werden.

Ukraine-Krieg: Schweden und Finnland liefern Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine

+++ 12.30 Uhr: Finnland hat die Meldung zur Lieferung von Panzern an die Ukraine konkretisiert (s. Meldung von 11.40 Uhr). Es würden drei Leopard-2-Panzer zur Verfügung gestellt, teilte der finnische Verteidigungsminister Mikko Savola am Donnerstag (23. Februar) mit. „Sie haben keine Kanonen, sie haben ein Maschinengewehr. Sie sind speziell für die Minenräumung“, betonte der Minister. Von den 200 Leopard-2-Panzern in Finnland sind nur sechs als Minenräum-Panzer umgebaut. „Wir werden mehr Verteidigungsmaterial schicken und zusammen mit unseren Partnern an der Leopard-Kooperation teilnehmen“, erklärte er. Die Hilfe umfasse auch „eine Schulung“ zum Gebrauch und zur Wartung der Geräte. Erst am Mittwoch hatte Spanien die Lieferung von sechs Leopard-Panzern des älteren Typs 2A4 an die Ukraine zugesagt.

Ukraine-Krieg: Weitere Panzer für die Ukraine

+++ 11.40 Uhr: Schweden ist offen für die Entsendung einiger seiner Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine. Dies teilte das schwedische Verteidigungsministerium nach Angaben von SkyNews mit. In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur TT sagte Schwedens Verteidigungsminister Pal Jonson, dass dies der wichtigste Beitrag des Landes für die Ukraine in Bezug auf die Ausrüstung für die Bodenkriegsführung sei.

Auch Finnland wird drei Leopard-2-Kampfpanzer in die Ukraine schicken, wie Reuters am Donnerstag (23. Februar) unter Berufung auf das Verteidigungsministerium des Landes mitteilte

Ukraine-Krieg: Russland bereitet neue Angriffe auf Wuhledar und Bachmut vor

+++ 10.00 Uhr: Trotz verlustreicher Rückschläge beim Vorrücken auf die ostukrainische Stadt Wuhledar bereitet sich Russland wohl auf einen neuen Angriff vor. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Update zum Ukraine-Krieg des britischen Verteidigungsministeriums von Donnerstag hervor. Demnach steht der für die östliche Gruppe der russischen Streitkräfte zuständige Generaloberst Rustam Muradow unter erheblichem Druck, bei Wuhledar Erfolge vorzuweisen. „Es ist aber unwahrscheinlich, dass Muradow über die Schlagkraft verfügt, um einen Durchbruch zu erzielen“, so die Einschätzung aus London weiter. Auch in der weiter nördlich gelegenen Stadt Bachmut toben heftige Kämpfe. Den ukrainischen Verteidigern der zunehmend von russischen Truppen eingekreisten Stadt gelinge es aber, Nachschubrouten offenzuhalten, hieß es in der Mitteilung. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

Ukraine-Krieg: Plant China Waffenlieferungen an Russland?

Update vom Donnerstag, 23. Februar, 8.05 Uhr: Die USA erwägen die Veröffentlichung von Geheimdienstinformationen, die ihrer Ansicht nach zeigen, dass China Möglichkeiten eines Waffentransfers nach Russland prüft. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf US-Beamte. „Bis jetzt“, sagte ein hochrangiger westlicher Beamter demnach, „gab es eine gewisse Unklarheit darüber, welche praktische Hilfe China Russland leisten könnte.“ Der Beamte sagte laut Wall Street Journal zudem, dass die Informationen, über die die USA und ihre Verbündeten jetzt verfügen,„viel weniger zweideutig“ seien.

Ukraine-Krieg: Russland plant wohl neue Mobilisierung

Erstmeldung vom Mittwoch, 22. Februar, 10.30 Uhr: Moskau – Lässt der Kreml den Konflikt mit Kiew weiter eskalieren? Zumindest könnte Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine nach Ansicht des Bundesnachrichtendienstes (BND) noch bis zu einer Million weiterer Soldaten mobilisieren. Mit ein Grund dafür dürften die hohen russischen Verluste im Krieg sein. Auch bei der Ausrüstung sieht es düster aus. Wagner-Chef Prigoschin muss regelrecht um Munition und Waffen betteln. „Im letzten Herbst wurden um die 300.000 Menschen mobilisiert und rekrutiert, die werden zum Teil noch ausgebildet, zum Teil sind sie schon ins Gefecht eingeführt“, sagte BND-Chef Bruno Kahl dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Das weitere Mobilisierungspotenzial Russlands ist ein Reservoir von bis zu einer Million Männern, wenn das als nötig erachtet wird im Kreml.“

Ein Jahr nach Beginn des Krieges sieht Kahl bei Kreml-Chef Wladimir Putin keinerlei Verhandlungsbereitschaft. Auf die Frage, ob er bei Putin irgendeinen Willen sehe, Frieden zu schließen, sagte der BND-Chef: „Überhaupt nicht. Im Moment geht es ihm darum, auf dem Schlachtfeld die Entscheidung zu suchen und so viele Vorteile wie möglich dort zu realisieren – um dann irgendwann vielleicht einen Frieden zu seinen Bedingungen zu diktieren.“

Ukraine-Krieg: Russland hat sich offenbar überschätzt

Der Kriegsverlauf sei in vielerlei Hinsicht völlig anders gekommen, als sowohl Moskau als auch die Ukraine und der Westen das angenommen hätten, sagte Kahl weiter. Am Anfang habe Russland gedacht, es könnte „mit wenigen präzisen militärischen, eher symbolischen und demonstrativen Aktionen“ die Ukraine unter Kontrolle bringen. Das habe nicht geklappt, und das habe den Ukrainern einen großen situativen Vorteil gebracht. „Erst viel später ist es den Russen gelungen, ihre quantitative Stärke auf dem Gefechtsfeld zur Geltung zu bringen.“

Auch jetzt noch sei die Verteidigung des Landes durch die ukrainische Armee gegen zahlenmäßig stark überlegene Russen noch sehr wirksam, sagte der BND-Chef. „Aber das ist auf Dauer eine schwierige Auseinandersetzung, die auf Seiten der Ukrainer nur dann erfolgreich sein wird, wenn die Unterstützung des Westens wirklich sehr nachhaltig ist.“

Ukraine-Krieg: Kiew landet Überraschungserfolge gegen Russland

Russland ist es laut Kahl inzwischen gelungen, Überraschungserfolge der Ukrainer zu stoppen. „Es ist jetzt eher ein Stellungskrieg, ein sehr grausamer, brutaler Abnutzungskrieg.“ Zur Debatte um eine mögliche Frühjahrsoffensive der russischen Armee sagte der BND-Chef: „Was jetzt Offensive genannt wird, ist eigentlich eine Verstärkung dessen, was wir ohnehin schon sehen. Im Donbass, wo der Schwerpunkt des russischen Angriffs ist, werden immer mehr Truppen zugeführt.“ (Redaktion mit Agenturen)