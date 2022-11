Inflationsprämie 2022: Ob der Bonus für Arbeitnehmer noch zum Jahresende kommt

Von: Carolin Gehrmann

Erhalten Arbeitnehmer die Inflationsprämie womöglich noch zum Weihnachtsfest 2022? © imago

Inflationsprämie für Arbeitnehmer: Ob Arbeitgeber die 3000 Euro Inflationsausgleich aus dem Entlastungspaket noch 2022 auszahlen und wer sie bekommt.

Berlin – Bis zu 3.000 Euro steuerfrei, also netto wie brutto, können Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden als Inflationsausgleich zahlen. Doch ein Blick auf die Details verrät: Längst nicht alle Arbeitnehmer werden von dem Bonus profitieren, denn die Hilfsmaßnahme ist freiwillig. Auch muss die Auszahlung nicht unbedingt 2022 erfolgen.

Kreiszeitung.de zeigt, wann der Inflationsausgleich ausgezahlt werden muss, für welche Arbeitnehmer die Chancen gut stehen, ihn zu erhalten, und was dann mit dem Weihnachtsgeld ist.

Die meisten Arbeitnehmer würde ein zusätzlicher Bonus in Zeiten steigender Preise in diesem Winter wohl helfen – und Weihnachten wird auch wieder teuer. Viele werden die Inflationsausgleichsprämie, die im Rahmen des Entlastungspakets 3 beschlossen wurde, aber trotzdem nicht erhalten. Denn Unternehmen fehlt wegen der immensen Energiekosten oft „die Luft zum Atmen“. An zusätzliche Einmalzahlungen für die Mitarbeitenden ist dann nicht zu denken.