Indien hat den Sonderstatus für die Unruheregion Kaschmir in der Verfassung aufgehoben.

Dehli - Innenminister Amit Shah erklärte am Montag im Parlament, ein Dekret des Präsidenten zur Streichung von Artikel 370 der indischen Verfassung, der dem Bundesstaat Jammu und Kaschmir Autonomierechte garantiert hatte, trete „sofort“ in Kraft. Die Entscheidung könnte in der mehrheitlich muslimischen Region in Himalya, die auch von Pakistan beansprucht wird, für massive Spannungen sorgen.

AFP