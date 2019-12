Impeachment-Abstimmung: Anklagepunkte gegen Trump von Justizausschuss abgesegnet

Impeachment: Der Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses hat die Anklagepunkte für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump beschlossen.

Update vom Freitag, 13.12.2019, 16:30 Uhr: Der Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses hat die Anklagepunkte für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump beschlossen. Die Abgeordneten stimmten am Freitag dafür, Trump in der Ukraine-Affäre wegen Amtsmissbrauchs und Behinderung des Kongresses anzuklagen. Nun muss noch das Plenum des Repräsentantenhauses die Anklagepunkte absegnen - das wäre das sogenannte Impeachment.

Update vom Freitag, 13.12.2019, 9:30 Uhr: Der Ton in der Debatte um das Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Donald Trump wird rauher. Als Jerrold Nadler, Vorsitzender des Justizausschusses im US-Repräsentantenhaus, verkündet, dass die Abstimmung über die Anklagepunkte auf Freitag verschoben wird, kommt es zum Eklat.

Doug Collins, republikanischer Abgeordneter aus dem Bundesstaat Georgia, kann nicht mehr an sich halten. Er warf dem bereits im Gehen befindlichen Nadler vor, dass er sich wie ein „stalinistischer Dikator“ verhalten würde. Nadler ignoriert die Zwischenrufe der Republikaner. Collins wendet sich deshalb an die Presse: „Nadlers Integrität liegt nun bei null. Er hat bewiesen, dass dieses Komitee irrelevant ist.“

Impeachment-Prozess gegen Donald Trump: Abstimmung verschoben

Update vom Freitag, 13.12.2019, 06:45 Uhr: Es wurde diskutiert und diskutiert und diskutiert ... fast endlos zog sich die Debatte im Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses in die Länge. Und dann? Kam es doch nicht zu einer Abstimmung über die Anklagepunkte für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Die Abgeordneten würden dafür nun am Freitag um 10.00 Uhr (Ortszeit/16.00 MEZ) wieder zusammenkommen, sagte der demokratische Ausschussvorsitzende Jerrold Nadler nach einer mehr als 14-stündigen Marathonsitzung. Dann hätten die Abgeordneten Gelegenheit, über jeden der beiden Anklagepunkte abzustimmen. Die Republikaner im Ausschuss warfen Nadler vor, sie nicht über die Planänderung informiert zu haben.

Bei den Debatten tauschten die republikanischen und demokratischen Abgeordneten im Justizausschuss bekannte Positionen aus. Die Republikaner warfen den Demokraten einen Rachefeldzug gegen Trump vor, während diese schwere Verfehlungen des Präsidenten anprangerten. Nadler sagte: „Egal, wie beliebt er sein mag, egal, wie gut oder schlecht die Ergebnisse seiner Politik sein mögen: Kein Präsident soll ein Diktator in den Vereinigten Staaten sein.“ Die Republikaner warfen den Demokraten vor, den Wahlsieg Trumps 2016 rückgängig machen und dessen Wiederwahl im nächsten Jahr mithilfe des Verfahrens verhindern zu wollen.

Donald Trump bezeichnet Prozess als „Impeachment light“

Update vom Donnerstag, 12.12.2019, 12:45 Uhr: Donald Trump hat das angestrebte Amtsenthebungsverfahren gegen ihn als „Impeachment light“ bezeichnet. Auf einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania kritisierte der US-Präsident vor allem die zwei Anklagepunkte, die die Demokraten gegen ihn erheben. „Das ist das schwächste Impeachment in der Geschichte dieses Landes“, sagte Trump vor seinen Anhängern.

Update vom Donnerstag, 12.12.2019, 6:05 Uhr: Der Fraktionsvorsitzende der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, hat offenbar vor, US-Präsident Donald Trump freizusprechen, ohne über die beiden Anklagepunkte im Impeachment-Verfahren zu verhandeln. Das berichtet der US-Nachrichtensender CNN und bezieht sich dabei auf zwei ungenannte republikanische Senatoren.

Es käme in diesem Fall zu keinen weiteren Zeugenaussagen im US-Senat, in dem die Republikaner die Mehrheit stellen und McConnell den Vorsitz innehat. Das würde den Prozess stark verkürzen, von dem McConnell hofft, dass er im Senat bereits im Januar beginnen kann.

Donald Trump müsste auf eine Aussage Joe Bidens verzichten

Sollte es so kommen, würde ein Wunsch von Donald Trump, der sich in der Zwischenzeit von seinem Wahlkampfteam als Thanos inszenieren lässt, unerfüllt bleiben. Sein politischer Rivale, Joe Biden, der gemeinsam mit seinem Sohn Hunter Biden im Zentrum der Ukraine-Affäre steht, würde nicht als Zeuge vorgeladen werden. Eine solche Vorladung würde auch Adam Schiff, dem Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses des US-Repräsentantenhauses, erspart bleiben.

Update vom Mittwoch, 11.12.2019, 11.05 Uhr: Die Demokraten erhöhen das Tempo. Noch vor Weihnachten könnte das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump offiziell eröffnet werden. In dieser Woche treiben die Demokraten im US-Repräsentantenhaus zumindest die Vorbereitungen für ein Amtsenthebungsverfahren zügig voran: Bereits am Mittwochabend (Ortszeit) wird sich der Justizausschuss im Repräsentantenhaus mit den beiden Anklagepunkten gegen Trump befassen. Für Donnerstag ist dann eine weitere Sitzung angesetzt. Dann könnte der Ausschuss über die Anklagepunkte abstimmen und damit eine Empfehlung ans Plenum des Repräsentantenhauses geben.

Impeachment-Verfahren: Wie geht es jetzt weiter?

Sollten die Abgeordneten den Anklagepunkten auch im Plenum mehrheitlich zustimmen, würde das Impeachment-Verfahren gegen Trump formell eröffnet. Diese Abstimmung dürfte kommende Woche anstehen, also noch vor Weihnachten. Eine Mehrheit ist absehbar, die Demokraten dominieren das Repräsentantenhaus. Das eigentliche Verfahren findet dann voraussichtlich im Januar im Senat statt - und dort haben Trumps Republikaner die Mehrheit. Dass die Republikaner gegen ihren eigenen Präsidenten stimmen, ist nicht zu erwarten. Anzeichen dafür gibt es bisher jedenfalls nicht.

Impeachment rückt näher: Demokraten wollen Donald Trump anklagen

Update vom Dienstag, 10.12.2019, 15.30 Uhr: Die US-Demokraten wollen Präsident Donald Trump in der Ukraine-Affäre wegen Amtsmissbrauchs und Behinderung des Kongresses anklagen. Der Vorsitzende des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, Jerry Nadler, gab heute die Anklagepunkte für ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten bekannt. Dieser Schritt ist eine Voraussetzung für eine Abstimmung zu Trumps möglicher Amtsenthebung (Impeachment) im Plenum der Parlamentskammer. „Niemand, auch nicht der Präsident, steht über dem Gesetz“, sagte Nadler.

Der demokratische Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, Adam Schiff, betonte, die Beweise für ein Fehlverhalten des Präsidenten seien „überwältigend und unbestritten“. Jetzt nicht zu handeln würde bedeuten, zum „Komplizen“ Trumps zu werden.

Donald Trump nennt Impeachment „schieren politischen Wahnsinn“

Trump bezeichnete die von den Demokraten vorangetriebene Amtsenthebung noch kurz vor der Ankündigung der Anklagepunkte als „schieren politischen Wahnsinn“. Seine bisherige Amtszeit sei eine der „erfolgreichsten Präsidentschaften“, der Wirtschaft gehe es blendend und er habe sich absolut nichts zuschulden kommen lassen, schrieb Trump auf Twitter.

To Impeach a President who has proven through results, including producing perhaps the strongest economy in our country’s history, to have one of the most successful presidencies ever, and most importantly, who has done NOTHING wrong, is sheer Political Madness! #2020Election — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019

Impeachment-Ermittlungen gegen Trump: Demokraten legen Anklagepunkte vor

Update vom Dienstag, 10.12.2019, 06.55 Uhr: Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus wollen laut Medienberichten voraussichtlich bereits am Dienstag die Anklagepunkte für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump vorlegen. Trump solle wegen Amtsmissbrauchs und Behinderung des Kongresses angeklagt werden, berichteten mehrere US-Medien am Montag (Ortszeit).

Das Repräsentantenhaus könne dann voraussichtlich noch vor Weihnachten über eine Anklageerhebung abstimmen. Zuvor muss der Justizausschuss über die Anklage befinden. Der genaue Wortlaut der Anklagepunkte sei noch in der Diskussion, berichtete die „Washington Post“.

Impeachment: Weißes Haus boykottiert Untersuchungen

Update vom Montag, 09.12.2019, 19.44 Uhr: Bei einer Anhörung im Justizausschuss des Repräsentantenhauses sagte ein Anwalt der Demokraten am Montag, Trump habe eindeutig sein Amt missbraucht, als er die Ukraine zu Ermittlungen gegen seinen innenpolitischen Rivalen Joe Biden drängte. Der Präsident habe damit seine persönlichen politischen Interessen über die nationale Sicherheit der USA und die Unversehrtheit der US-Wahlen gestellt.

„Niemand steht über dem Gesetz“, sagte Anwalt Barry Berke. „Auch der Präsident nicht.“ Bei der Anhörung im Justizausschuss waren am Montag Anwälte der Demokraten und von Trumps Republikanern geladen. Dabei ging es darum, den Stand der bisherigen Untersuchung zu bewerten. Trump schickte keine eigenen Rechtsvertreter - das Weiße Haus boykottiert die Untersuchung im von den Demokraten kontrollierten Repräsentantenhaus.

Update vom Montag, 09.12.2019, 09.00 Uhr: Wo stehen die Impeachment-Ermittlungen gegen Donald Trump? Nachdem der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses in den vergangenen Wochen diverse hochrangige Regierungsmitarbeiter als Zeugen zu der Ukraine-Affäre befragt und zum Abschluss einen Bericht vorgelegt hatte, hat nun der Justizausschuss die Aufgabe, konkrete Anklagepunkte gegen Trump zu entwerfen. Der demokratische Ausschussvorsitzende Jerry Nadler sagte am Sonntag dem Fernsehsender CNN, die Vorbereitungen dafür liefen bereits. Eine Entscheidung, welche Anklagepunkte am Ende zur Abstimmung gestellt würden, werde aber erst nach der Anhörung am Montag fallen.

Im Zentrum dürfte der Vorwurf des Amtsmissbrauches stehen. Es könnten aber weitere Punkte hinzukommen, wie Bestechung oder Behinderung des Kongresses in dem Fall. Offen ist, ob die Demokraten auch Vorwürfe aus vorherigen Ermittlungen gegen Trump - etwa der Russland-Affäre - mit aufnehmen wollen. Nadler wie auch der demokratische Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, Adam Schiff, reagierten am Sonntag ausweichend auf Nachfragen dazu. Beide äußerten sich jedoch überzeugt, genug Belastendes gegen Trump in der Hand zu haben.

Donald Trump hat unterdessen auch noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Gerade erst hat ihn Nordkoreas Führung verbal wieder scharf angegriffen*. Dabei schoss Nordkorea nicht nur gegen Trump, sondern auch gegen Deutschland.

Impeachment-Verfahren: Wie sieht der Zeitplan aus?

Wie der weitere Zeitplan aussieht, ist völlig offen. Offizielle Angaben gibt es dazu nicht. Spekuliert wird, dass noch in dieser Woche der Justizausschuss über die Anklagepunkte abstimmen könnte und in der kommenden Woche - also vor Weihnachten - dann das Plenum des Repräsentantenhauses. Auf die Frage, ob noch in dieser Woche ein Votum in seinem Gremium denkbar sei, sagte Nadler am Sonntag: „Es ist möglich.“ Er wisse es aber nicht.

Nächster Schritt im Impeachment-Prozess gegen Trump: Justizausschuss prüft Vorwürfe

Update vom Sonntag, 08.12.2019, 19.40 Uhr: Das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump geht in seine nächste Phase: Nach dem Geheimdienstausschuss befasst sich ab Montag (09.12.2019, 15 Uhr) der Justizausschuss des Repräsentantenhauses mit den Vorwürfen des Amtsmissbrauchs gegen Trump. Das Repräsentantenhaus wird von den Demokraten dominiert. Der Justizausschuss soll im Auftrag der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die Anklageschrift formulieren.

Sollte der Ausschuss für eine Amtsenthebung stimmen, soll das Plenum des Repräsentantenhauses in den kommenden Wochen abstimmen. Anschließend geht das Verfahren an den Senat. In ihm haben die Republikaner die Mehrheit, mit einer Ablehnung wird deshalb gerechnet.

Trump soll die Ukraine zu Ermittlungen gegen seinen innenpolitischen Rivalen Joe Biden gedrängt zu haben. Der US-Präsident weist jedes Fehlverhalten von sich, das Weiße Haus boykottiert die Untersuchungen des Repräsentantenhauses.

Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump: Weißes Haus verschickt Brandbrief an Medien

Update vom Samstag, 07.12.2019, 20.53 Uhr: Während der Prozess zielsicher auf ein Amtsenthebungsverfahren des US-Präsidenten Donald Trump zusteuert, will das Weiße Haus dies weiterhin boykottieren und hat einen Brandbrief an sämtliche US-Medien verschickt, wie der US-Nachrichtensender CNN berichtet. Darin fordert der Leiter der Rechtsabteilung des Weißen Hauses, Pat Cipollone, den Justizausschuss des Repräsentantenhauses auf, die „völlig gegenstandslosen Behauptungen“ einzustellen. Man werde an diesem Verfahren nicht teilnehmen.

Diese Aussage lässt die Schlussfolgerung zu, dass Trumps Anwälte dem Verfahren fernbleiben werden. CNN veröffentlicht den Original-Brief.

Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump: Nancy Pelosi verteidigt den Schritt

Erstmeldung vom Freitag, 06.12.2019, 5.53 Uhr: Washington - Nachdem Nancy Pelosi vor laufenden Kameras die nächste Phase des Impeachment-Prozesses gegen US-Präsident Donald Trump eingeleitet hatte, verteidigte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses diesen Schritt. Würde man Trump gewähren lassen, sende man das Signal, „dass unsere Demokratie tot“ sei, sagte Pelosi auf einer Veranstaltung des US-Nachrichtensenders CNN.

Man müsse verhindern, dass der Eindruck entstünde, der Präsident sei ein „König, der tun kann, was er will.“ Die Faktenlage sei aus ihrer Sicht eindeutig: „Der Präsident hat gegen die Verfassung verstoßen.“ Noch bei der Verkündung ihrer Entscheidung wehrte sich Pelosi gegen den Vorwurf, sie leite das Impeachment-Verfahren nur ein, weil sie den Präsidenten hasse und die Demokraten die Präsidentschaftswahl 2020 verloren hätten. „Legen Sie sich nicht mit mir an“, rief sie einem Reporter sichtlich erregt zu. „Ich hasse niemanden.“ Es ginge nicht um persönliche Angelegenheiten und auch nicht um Trumps politische Entscheidungen. Es ginge einzig um den Missbrauch der Macht durch Trump in der Ukraine-Affäre.

Der ranghöchste Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, sah das naturgemäß ganz anders. „Die Nation ist schwächer als zuvor“, sagte McCarthy. Die Demokraten würden alle politischen Aufgaben für die Amtsenthebung Trumps opfern.

Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump: Was jetzt passiert

Pelosis Ankündigung ist streng genommen nur eine Formalie, eine bedeutende aber nichtsdestrotz. Der Justizausschuss ist nun angewiesen, auf Grundlage der Ermittlungen in der Ukraine-Affäre Anklagepunkte gegen Donald Trump zu erarbeiten. Über die konkreten Punkte werden die 40 Mitglieder des Gremiums dann abstimmen. Möglich ist, dass einige Anklagepunkte eine größere Zustimmung erhalten als andere.

Im Anschluss erreicht das Impeachment-Verfahren dann endlich das Plenum des US-Repräsentantenhauses mit seinen 435 Abgeordneten. Von denen gehören 235 den Demokraten an, 198 den Republikanern. Hier reicht einfache Mehrheit für ein Impeachment Donald Trumps aus.

Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump: Und dann?

Doch Donald Trump wäre damit noch nicht des Amtes enthoben. Die nächste Hürde, die ein Impeachment nehmen müsste, ist von den Verfassungsgebern besonders hoch gelegt worden.

Nach dem US-Repräsentantenhaus muss die zweite Kammer des amerikanischen Kongresses über eine mögliche Amtsenthebung des Staatsoberhaupts entscheiden: der US-Senat. Diese Phase des Impeachments ähnelt dann einem Gerichtsverfahren. Den Vorsitz bei den Verhandlungen hat der oberste Richter der USA, John Roberts. Es werden erneut Zeugen vorgeladen werden, es wird Kreuzverhöre geben und am Ende werden die 100 Senatoren (53 Republikaner, 45 Demokraten, zwei Unabhängige) in der Rolle einer Jury über die Impeachment-Anklage entscheiden.

Um Donald Trump wirklich aus dem Weißen Haus zu werfen, wäre eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Das gilt nach wie vor als sehr unwahrscheinlich. Dies ist auch der Grund, warum Trump so sehr darauf drängt, das Verfahren in den Senat zu bringen. Hier erwarte er „einen fairen Prozess“, teilte der US-Präsident auf Twitter mit. Mehrheitsführer im Senat ist Mitch McConnell, Republikaner und einer der engsten Verbündeten Trumps.

Er ließ via Twitter kein Zweifel an seiner Meinung über das Impeachment. Es sei parteilich und überstürzt, was Pelosi mache, twitterte McConnell.

Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump: Der Zeitplan für die nächste Woche

Wann das Impeachment-Votum das Plenum des US-Repräsentantenhauses erreichen wird, steht noch nicht fest. Die meisten Beobachter gehen aber von einem Termin noch vor Weihnachten aus. Der Senat könnte dann Anfang Januar mit seinem Verfahren beginnen.

Bevor es so weit ist, werden in der kommenden Woche weitere Anhörungen vor dem Justizausschuss stattfinden. Wie das Komitee mitteilte, sind solche für Montag, 9:00 Uhr (Ortszeit), angesetzt. Mitarbeiter sowohl des Geheimdienst- als auch des Justizausschuss würden den Ausschussmitgliedern weitere Beweise vorlegen und Einblicke gewähren. (mit dpa)

Von Daniel Dillmann

