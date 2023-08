„Immer von denselben Personen“: Linke-Spitze klagt über Mobbing aus dem Wagenknecht-Lager

Von: Emanuel Zylla

Teilen

Wird der Parteivorstand der Linken von einer Minderheit aus der eigenen Fraktion angefeindet? Das zumindest behauptet Linken-Bundesgeschäftsführer Tobias Bank.

Berlin – Wohin führt der Kurs der Linken? Diese Frage muss sich die Partei derzeit stellen, die mit ihrer Spaltung zu kämpfen hat. Ein Lager ist das der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht und aus dem sollen – zumindest laut Linken-Bundesgeschäftsführer Tobias Bank – „schon lange große Anfeindungen“ gegenüber dem Parteivorstand kommen. Das habe er am Montag (14. August) in Berlin gesagt, berichtet AFP. Das Mobbing gehe „immer von denselben Personen“ und „einer kleinen Minderheit“ in der Partei aus – Namen nannte Bank aber nicht.

Ende August steht für die Linke die Fraktionsklausur an. Ob die Partei, wegen des aktuellen Konflikts, vor der Klausur nochmal zu einer Konferenz zusammenkommt, sei laut Bank noch ungewiss. Genau das fordere aber der Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann, informiert AFP.

Ein verschärfter Konflikt der Linken: Spaltung droht Partei zu schwächen

Pellmann schreibt auf Twitter: „Eine Spaltung der Linken nützt niemandem etwas. Eine geschlossene Linke wäre gerade in der aktuellen Krisenzeit so wichtig für die Menschen.“ Es seien „alle Seiten dazu aufgefordert, aufeinander zuzugehen und miteinander zu reden“, bemüht sich Pellmann um Versöhnung. Er holte bei der letzten Bundestagswahl eines der drei Direktmandate für die Linke und half so bei ihrem knappen Einzug in den Bundestag mit.

Tobias Bank, Bundesgeschäftsführer der Linken, kritisiert „Anfeindungen“ gegenüber dem Parteivorstand von einer „kleinen Minderheit“ innerhalb die Linken. Er verortet sie im Lager der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht. © IMAGO/Alexander Gonschior

Die Linke im Bundestag könnte den Status einer Gruppe im Parlament bekommen, falls von ihren 39 Abgeordneten mindestens drei die Fraktion verlassen. Als Gruppe hätte die Linke dann weniger Rechte und Ressourcen. Laut Tobias Bank möchte der Parteivorstand das verhindern. Seine Fraktion sei die „soziale Opposition im Bundestag“.

Den innerparteilichen Konflikt verschärfte Fraktionschefin Amira Mohamed Ali, als sie am 6. August erklärte, „bei der kommenden Vorstandswahl nicht mehr für den Fraktionsvorsitz der Linken im Bundestag zu kandidieren“ – sie nannte „politische Gründe“. In der Parteiführung und „unter einer Mehrheit von Funktionären“ habe sich ein Kurs durchgesetzt, der Mohammed Alis politischen Überzeugung widerspreche. Die Linke werde „zunehmend in die politische Bedeutungslosigkeit“ getrieben.

Umgang mit Sahra Wagenknecht spaltet die Linke zusätzlich

Mohamed Ali kritisiert aber auch den Umgang der Parteiführung mit Sahra Wagenknecht. So hat der Vorstand der Linken Wagenknecht mit einem Beschluss vom Juni aufgefordert, ihr Bundestagsmandat aufzugeben. Anfang März äußerte Wagenknecht gegenüber dem Spiegel, sie werde bei der nächsten Bundestagswahl 2025 nicht erneut für die Linke antreten. Die Gründung einer neuen Partei sei für sie noch ungewiss. Sie möchte das bis Ende des Jahres entscheiden.

Die „kleine Minderheit“, die Tobias Bank erwähnte, soll viel Aufmerksamkeit in den Medien bekommen. Ein lauter Kritiker der Parteiführung ist der Bundestagsabgeordnete und frühere Linken-Chef Klaus Ernst. Er kommentierte auch Mohammed Alis Entscheidung auf Twitter: „Für den Entschluss von Amira Mohammed Ali, nicht mehr für den Fraktionsvorsitz der Bundestagsfraktion zu kandidieren, habe ich größtes Verständnis. Trotzdem bedauere ich ihren Schritt, weil damit erneut eine profilierte Linke wegen der Politik des Parteivorstands und der Haltung der Partei nicht mehr für ein Spitzenamt kandidiert.“

Die Partei entferne sich immer weiter von ihrem Gründungskonsens und das würde sich auch bei den Wahlen bemerkbar machen. Ernst könne sich vorstellen, einer Partei von Sahra Wagenknecht beizutreten, äußerte er in einem Interview mit dem Magazin Cicero. (zy/AFP)