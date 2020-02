„heute journal“-Leiter greift Merkel im TV an - „schweren Schaden angerichtet“

Nach dem Rücktritt von AKK kommentiert heute-journal-Leiter Schmiese im ZDF die Lage in der CDU. Kanzlerin Angela Merkel attackiert er scharf.

„heute journal“-Leiter kritisiert Merkel scharf - viele Twitter-Nutzer geben ihm Recht

„heute journal“-Leiter rechnet knallhart mit Merkel ab - und nennt Fehler der Volksparteien

Erstmeldung vom 11. Februar 2020:

Berlin - Mit ungewohnt drastischen Worten äußerte sich heute journal-Leiter Wulf Schmiese zum plötzlichen Rücktritt von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer* am Montag im ZDF. Bei der CDU setzt sich nun fort, was bei der SPD begann - der Niedergang der Volksparteien, weil sie ihre Ränder vernachlässigen“, prophezeit Schmiese. Das verdeutlichte der ZDF-Mann auch in einer anschaulichen Metapher. „Einst waren die Volksparteien stabile Tanker, heute hält es auf deren rutschigen Kommandobrücken niemand mehr lange aus“, so der Journalist. AKK habe keinen Halt gefunden.

„heute-journal“-Redaktionsleiter macht Merkel für Niedergang der CDU verantwortlich

Den Fehler der Volksparteien, ihre politischen Ränder zu vernachlässigen, habe schon Gerhard Schröder begangen. „Als Parteichef und Kanzler wollte er seine Parteilinke mit Basta-Befehl hinter seine Agenda-Politik zwingen und als ihm das nicht gelang, da ließ er sie kompromisslos ziehen“, erinnerte sich Schmiese. Das Fazit: Die SPD ist heute halbiert. Und bei der CDU ist die Lage derzeit auch nicht viel besser. Das zeigt übrigens auch eine aktuelle Umfrage*, die die Konsequenzen des Thüringen-Debakels für die CDU verdeutlicht (Pressestimmen).

Einer der Gründe für die schon länger andauernde Krise der CDU ist Schmiese zufolge auch die Bundeskanzlerin. „Angela Merkel hat gar nicht versucht auf den rechten Rand der CDU acht zu geben“, kritisiert der ZDF-Mann. „Als Flüchtlingskanzlerin mag sie richtig gehandelt haben, als CDU-Vorsitzende jedoch hat sie schweren Schaden angerichtet. Sie hat damit den Niedergang ihrer Volkspartei angerichtet.“ Denn rechts der CDU sei eine Partei erwachsen, die heute das ganze politische System ins Wanken bringen würde.

Video: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zieht sich zurück

„heute journal“ (ZDF): Schmiese warnt vor Pakt zwischen CDU und AfD

Vor einem Pakt oder gar einer Koalition zwischen CDU und AfD warnt Schmiese eindringlich: „Die CDU gäbe sich auf, wenn sie mit diesen Rechtsextremen koalieren oder auch nur paktieren würde“, sagte er. Und ist es letzte Woche in Thüringen zumindest kurzzeitig so geschehen. Experten zweifeln mittlerweile auch an, dass die Vorgänge bei der Wahl in Thüringen bloß Zufall waren. Ob es sich bei dem Thüringer Wahl-Eklat tatsächlich um ein abgekartetes Spiel handelt, werden die nächsten Entwicklungen wohl zeigen*. Schmiese betont aber auch, dass das bloße Verbot eines Pakts mit der AfD nicht reichen würde.

„Die Volksparteien müssen selbst Randpositionen integrieren, die nicht demokratiefeindlich sind. Sonst wird aus dem Tanker ein Faltboot und der ganze Staat könnte kentern“, warnt Schmiese. Dann wagt er sich an ein mögliches Zukunftsszenario. „Wenn nunArmin Laschet Parteichef würde, was ja nicht unwahrscheinlich ist, bräuchte er konservative Stützen. Nur wenn die CDU als eine Partei der Mitte auch wieder Ränder links wie rechts aushält, wird sie Volkspartei bleiben können“, ist sich der heute-journal-Leiter sicher. Und betont auch: „Wenn nicht, stärkt sie jene, die das Land von der Mitte ganz an den Rand steuern wollen.“

