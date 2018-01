„Heute Journal“: Marietta Slomka provoziert CSU-Mann Dobrindt 

“Heute Journal“-Moderatorin Marietta Slomka hat CSU-Landesgruppenvorsitzenden Alexander Dobrindt öffentlich bloßgestellt: Der Politiker hatte eine Revolution gefordert.

Berlin - In einem in der Welt veröffentlichten Artikel hatte CSU-Landesgruppenvorsitzender Alexander Dobrindt eine „konservative Wende“, bzw. „konservative Revolution“ gefordert - nun erntete er dafür scharfe Kritik von Marietta Slomka im „Heute Journal“.

Der CSU-Politiker war lediglich dazu gekommen „Guten Abend Frau Slomka“ zu sagen, schon legte die Fernsehmoderatorin los: „Nun erinnere ich mich 1982/83, an die geistig-moralische Wende und danach 16 Jahre Helmut Kohl. Hat denn der Mann damals gar nichts erreicht, dass Sie sich heute noch an den Alt-68ern abarbeiten müssen?”

Nein, entgegnete Dobrindt gefasst, aber es sei im letzten Jahr klar geworden, dass sich eine Gruppe von Menschen nicht verstanden fühle - und daraus entstehe Protest. Es gebe aber eine bürgerlich-konservative Mehrheit in Deutschland - die das Gefühl habe, sie komme im „linken Meinungs-Mainstream“ nicht vor. Genau das hätte er mit seinem Beitrag ändern wollen.

„Deutschland ist nicht Prenzlauer Berg“

Diese Begründung ließ Slomka nicht zu: „Die Frage ist ja, ob das so zutrifft, dass der Mainstream quasi von einer Art linken Diktatur hierzulande verhindert wird. Sie sagen zum Beispiel, ‚Deutschland ist nicht Prenzlauer Berg‘. Ich weiß jetzt nicht, welche Vorstellung Sie von Prenzlauer Berg haben, aber da wohnen nun vor allem deutsche Familien mit Kindern, die so bürgerlich sind, dass sogar ein Eiscafé Ärger wegen Ruhestörung bekommt. (..) Gegen wen wollen Sie da eine Revolution anführen?“

Dobrindt entzog sich der provokant gestellten Frage und blieb schwammig: Niemand habe von einer Diktatur gesprochen und außerdem gehe es ja um ein Gefühl - Nämlich dem Gefühl, nicht vertreten zu sein. Er sehe einen Auftrag darin, dafür zu sorgen, dass sich eine rechte Randpartei nicht dauerhaft im deutschen Bundestag etablieren könne.

„Revolution ist nicht ‚Wir wollen ein Bisschen bürgerlicher werden‘“

Auch hierauf hatte die Journalistin eine provokante Antwort: „Die Frage ist nur, ob man Protestwähler zurückholt, indem man ihre Parolen übernimmt.“ Schließlich nenne Dobrindt das Wort „Revolution“ gleich drei mal in seinem Artikel - und eine Revolution sei nicht nur, „Wir wollen ein bisschen bürgerlicher werden“, sondern Aufstand, Systemveränderung und Wandel. „Sind Sie sicher, dass das deutsche Bürgertum eine Revolution möchte?“, hakte Slomka nach.

Das sei eine „Überinterpretation“, der er nicht folgen könne, versuchte sich der Politiker zu verteidigen. Er wich aus: Es gehe nur darum, dem bürgerlich-konservativen Wähler eine Stimme zu geben.

„Was wir heute hier beschließen, steht ab Sonntag schon auf den Sondierungspapieren.“ #CSU-Landesgruppenchef Alexander #Dobrindt pic.twitter.com/2ykN2RAau4 — ZDF heute journal (@heutejournal) 4. Januar 2018

„Richtet sich Ihr Aufruf zur Revolution auch gegen Frau Merkel?“

So leicht ließ Slomka den Politiker aber nicht vom Haken: Revolution sei per Definition ein radikaler Wechsel, ein Sturz - das habe sie sich nicht ausgedacht. „Im Moment regiert seit zwölf Jahren eine CDU-Kanzlern - richtet sich Ihr Aufruf zur Revolution also auch gegen Frau Merkel?“, fragte sie provokativ.

Nein, wiegelte der Politiker ab - aber in Meinungsdiskussionen sollten alle gleichermaßen vertreten sein - dazu gehöre, sich zu Wort zu melden, und das habe er getan.

Ein gelungener Jahresauftakt für Sondierungsgespräche?

Dobrindt kam gegen die harte Kante Slomkas argumentativ nicht an. Er streute lediglich inhaltliche Thesen ein, die die Argumentation der Moderatorin nicht entkräften konnten.

Er sei zu der Erkenntnis gekommen, ‘68 müsse man hinter sich lassen. Auch die finale Frage der Moderatorin kann als klarer Angriff verstanden werden: „Damit provozieren Sie nun aber vor allem die SPD und nicht die 68er, die alle schon längst in Rente sind und weit über 70. Nun wollen Sie mit der SPD aber trotzdem eine große Koalition bilden - Ist das dann stimmungsmäßig ein gelungener Jahresauftakt für die Sondierungsgespräche?“

Er kenne die Schmerzgrenze der SPD, erwidert Dobrindt - es bleibt zu hoffen, dass er damit recht hat.

Alle aktuellen News zu den Sondierungsgesprächen finden Sie in unserem Ticker.

Video: Dobrindt warnt SPD vor überzogenen Forderungen

lr/Glomex

Rubriklistenbild: © Screenshot Twitter