Hessischer Finanzminister: Nachfolge von Thomas Schäfer steht fest

Michael Boddenberg (CDU) wird neuer Finanzminister in Hessen.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier gibt die Nachfolge des verstorbenen Finanzministers Thomas Schäfer bekannt.

Der neue hessische Finanzminister wird bekanntgegeben.

Nachfolger von Thomas Schäfer soll Michael Boddenberg werden.

Boddenberg ist langjähriges Mitglied des hessischen Landtags.

Der CDU-Landtagsfraktionschef Michael Boddenberg wird Nachfolger des am vergangenen Samstag (28.3.2020) überraschend verstorbenen Thomas Schäfer (CDU). Das teilt der Hessische Rundfunk mit. Damit übernimmt er die Führung des hessischen Finanzministeriums.

Boddenberg würdigte Thomas Schäfer

Ministerpräsident Volker Bouffier will Boddenberg um 13 Uhr in Wiesbaden in einer Videoschalte vorstellen und dem CDU-Politiker die Ernennungsurkunde überreichen.

Am kommenden Freitag soll der Landtag zu einer Sondersitzung zusammenkommen und nach Artikel 101 der Landesverfassung die Neubesetzung des Postens legitimieren.

Boddenberg gilt als Vertrauter von Bouffier

Der 60-jährige Michael Boddenberg ist bereits seit 2014 Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. Davor war er Hessischer Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Bevollmächtigter des Landes Hessen beim Bund. Er gilt als Vertrauter des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier.

Der bisherige Amtsinhaber Thomas Schäfer starb im Alter von 54 Jahren. Die Ermittler gehen nach neusten Erkenntnissen von einem Suizid aus. Schäfer war als Bouffier-Nachfolger gehandelt worden. Boddenberg hatte Schäfer in einem Nachruf als „großartigen Kollegen“ und vertrauensvollen Freund„ gewürdigt. (ktho)

