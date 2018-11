Pannenserie bei Hessenwahl: Stadt schickte Wähler an die falsche Urne

Nach der Landtagswahl in Hessen 2018 wurde nun eine weitere Panne bekannt: Hunderte Wähler wurden bei der Hessenwahl von der Stadt einem falschem Bezirk zugeordnet.

Frankfurt am Main - Bei der hessischen Landtagswahl kam es in Frankfurt zu einer weiteren Panne. 550 Wahlberechtigte wurden einem falschen Bezirk zugeordnet. „Der Fehler fiel uns erst auf, als die Wahlbenachrichtigungen schon verschickt waren“, sagte Günter Murr, Sprecher des für Wahlen zuständigen Stadtdezernats, der Frankfurter Neuen Presse.

„Die Betroffenen haben neue Wahlbenachrichtigungen und ein erklärendes Begleitschreiben erhalten.“ Die Fehler häuften sich in der Wahlnacht: Es kam zu Kommunikationsfehlern am Telefon, gültige Stimmzettel waren in dem Stapel mit den ungültigen gelandet und wurden nicht mitgezählt, oder Wahlbezirke wurden einfach nur geschätzt

Hessenwahl 2018: Stadt schickte Wähler bei Landtagswahl an falsche Urne

Allerdings berichtete ein ehrenamtlicher Wahlvorsteher, dass in seinem Wahllokal mehrere Personen aus einem anderen Stadtteil aufgetaucht seien. „Wir mussten sie wieder wegschicken. Ob sie dann im richtigen Lokal wählen gegangen sind, wissen wir nicht“, sagte André Kröger, der in der Viktoria-Luise-Schule als Wahlvorsteher eingesetzt war, der Frankfurter Neuen Presse. Das Problem falscher Zuordnungen sei über das ganze Stadtgebiet verteilt in mehreren Wahlbezirken aufgetreten, sagt Dezernatssprecher Murr. „Es war sichergestellt, dass niemand im falschen Bezirk oder gar doppelt abstimmen konnte. Wir haben die Wählerverzeichnisse korrigiert und die Wahlvorsteher informiert“, versicherte Murr.

