Schreckliche Tat: 26-jähriger Eritreer aus Auto angeschossen - Ermittler nennt neue Details

In Wächtersbach in Hessen wurde ein 26-jähriger Eritreer angeschossen. Die Tat war nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft fremdenfeindlich motiviert. Der mutmaßliche Täter ist tot.

Update vom 24. Juli 2019: Bei dem Angriff auf einen Eritreer im hessischen Wächtersbach sind nach Angaben der Ermittler drei Schüsse abgefeuert worden. Ein Schuss davon habe den 26-Jährigen getroffen, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch.

Das Opfer war am Montag durch einen Bauchschuss schwer verletzt und in einem Krankenhaus operiert worden. Der mutmaßliche Schütze, ein 55-Jähriger, erschoss sich selbst. Die Ermittler gehen nach bisherigen Erkenntnissen „ganz klar von einem fremdenfeindlichen Motiv aus“, eine „rechtsextreme oder rechtsnationalistische Gesinnung“ sei aber Spekulation. Die Ermittlungen im Umfeld des mutmaßlichen Schützen dauern an.

Hessen/Wächtersbach: Eritreer (26) aus Auto angeschossen - Waffen bei totem Schützen gefunden

Update vom 23. Juli 2019: Der 55 Jahre alte mutmaßliche Schütze tötete sich nach der Tat mit einem Schuss in den Kopf. Bisher sei der Mann nicht polizeiauffällig gewesen, hieß es. Bei dem deutschen Staatsangehörigen seien zwei halbautomatische Waffen gefunden worden.

Die Stadt Wächtersbach hat unterdessen am Tatort zu einer Mahnwache am Dienstagabend aufgerufen. Nachdem sich seit Dienstag herumspreche, dass das Opfer wohl aufgrund seiner Hautfarbe gewählt worden sei, mache sich im Ort Betroffenheit bemerkbar, sagte Bürgermeister Andreas Weiher (SPD): „Gestern wurde noch spekuliert, es könne sich um eine Tat unter Asylbewerbern oder eine Milieu-Straftat handeln.“

Annette Widmann-Mauz (CDU), die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, forderte über den Kurznachrichtendienst Twitter ein konsequentes Vorgehen gegen Rassismus und Rechtsextremismus. „Aus Hetze wird Gewalt, aus Hass irgendwann Mord. Das können und dürfen wir nicht hinnehmen!“, schrieb sie.

Landrat und Bürgermeister der Kommunen des Main-Kinzig-Kreises, zu dem Wächtersbach gehört, sprachen in einer gemeinsamen Erklärung von einer Attacke „nicht nur gegen einen Einzelnen, sondern willkürlich gegen alles Fremde“. Sollte der Täter aus rechtsradikaler Weltanschauung heraus und aus Fremdenhass gehandelt haben, müsse auch beleuchtet werden, ob es „einen Kreis Gleichgesinnter“ gegeben habe, der die Tat beförderte, forderten die Politiker. „Hier muss die Gesellschaft als Ganzes mit ihrem Rechtsstaat klare Kante zeigen.“

Erstmeldung vom 23. Juli: Schreckliche Tat: 26-Jähriger aus Auto angeschossen - Waffen bei totem Schützen gefunden

Wächtersbach - Nachdem ein 26-Jähriger aus Eritrea im hessischen Wächtersbach angeschossen worden ist und der mutmaßliche Schütze später starb, gehen die Ermittlungen weiter. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main hatte am Montagabend mitgeteilt, hinter dem Vorfall könne ein fremdenfeindliches Motiv stecken. Der Angeschossene kam in ein Krankenhaus und wurde dort operiert.

Eritreer in Wächtersbach angeschossen: Mutmaßlichen Schütze stirbt - Hintergründe bleiben unklar

Den 55 Jahre alten mutmaßliche Schützen, der wohl aus einem Wagen auf das Opfer geschossen hatte, fanden Polizisten am Nachmittag lebensgefährlich verletzt in einem Auto im benachbarten Biebergemünd an der hessisch-bayerischen Grenze. Er starb später im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft betonte, „dass der Tod des mutmaßlichen Schützen nicht von Polizeikräften verursacht“ worden sei.

Nach Bild-Informationen wurden in der Wohnung des mutmaßlichen Schützen mehrere Waffen gefunden. Die Waffen soll er wohl legal besessen haben. In seinem Auto, aus dem er geschossen hatte, wurden zwei halb automatische Pistolen entdeckt. Auf der Pressekonferenz erklärte Generalstaatsanwalt Alexander Badle: „Das Opfer erlitt einen Bauchdurchschuss durch eine Pistole Kaliber 9 mm.“ Mittlerweile ist der Eritreer außer Lebensgefahr.

Eritreer in Wächtersbach angeschossen: Beamte finden Abschiedsbrief und bestätigen fremdenfeindliches Motiv

Gegenüber der Bild bestätigten die Beamten ein fremdenfeindliches Motiv des mutmaßlichen Täters. Es gebe jedoch keine „belastbaren Erkenntnisse darüber, dass Kontakte in die rechtsnationale oder rechtsextreme Szene bestanden.“ Außerdem wurde ein Abschiedsbrief in der Wohnung des Mannes gefunden. „Es war deutlich zu erkennen, dass er mit seinem Leben abgeschlossen hatte“, sagte eine Beamtin dem Blatt. Laut fr.de* habe der mutmaßliche Schütze offenbar gezielt nach einem Opfer gesucht. Der 26 Jahre alte Mann aus Eritrea war vermutlich ein Zufallsopfer.

Video: Schuss auf Eritreer - "Klares fremdenfeindliches Motiv"

