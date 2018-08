Herrmann: Islamisten sind bereit, biologische Kampfstoffe einzusetzen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) warnt vor einer anhaltenden Gefahr durch gewaltbereite Islamisten für die innere Sicherheit.

München - Auch in Deutschland bestehe eine hohe Gefahr dschihadistischer Gewalttaten, sagte Herrmann am Dienstag bei der Vorstellung einer Halbjahresbilanz des Verfassungsschutzes in München. Gewaltbereite Islamisten seien mittlerweile sogar bereit, biologische Kampfstoffe einzusetzen. Die Sicherheitsbehörden seien deshalb besonders wachsam, auch im Hinblick auf radikalisierte Islamisten, die aus Krisengebieten nach Deutschland zurückkehren.

Lesen Sie auch: Kölner Rizin-Bombenbauer wollte „geschlossenen und belebten Ort“ attackieren

dpa