Harvard-Dozent warnt: Diese Person könnte Deutschlands Trump werden

Droht Deutschland ein Chaos wie in den USA? Harvard-Dozent Yascha Mounk malt ein düsteres Bild und sagt, wer zum deutschen Trump werden könnte.

Washington - Harvard-Dozent Yascha Mounk schlägt Alarm. Deutschland drohe ein Trump-Moment, warnt der gebürtige Deutsche Mounk. Das Chaos, das Donald Trumps Wahl zum US-Präsidenten in den Vereinigten Staaten ausgelöst habe, werde bald auch über die Bundesrepublik hereinbrechen.

Die politischen Institutionen im Land seien dabei, zu zerbrechen. „Wir sehen die Katastrophe am Horizont aufziehen und gehen dennoch fröhlich unsere alten Wege“, sagt der Dozent gegenüber der US-Nachrichtenseite “Slate”. Es herrsche auch bei uns eine Apathie, wie sie in den USA zum Alltag geworden sei. Das Chaos, das Trumps Wahl zum Präsidenten in den Vereinigten Staaten ausgelöst habe, werde bald auch über die Bundesrepublik hereinbrechen.

Kollektiver Egoismus

Die politische Elite in der Bundesrepublik kopiere die schlechtesten Eigenschaften der politischen Klasse in den USA, so der Politikwissenschaftler im Interview. Angesichts des sich ausbreitenden Populismus im Land würde es ihr nicht gelingen, sich für eine Erneuerung des Systems aufzuraffen. “Stattdessen hat die müde politische Elite die vergangenen Monate damit verbracht, sich über Kleinigkeiten zu streiten”, klagt Mounk. “Es war eine unansehnliche Zurschaustellung von kollektivem Egoismus.”

Leichtes Spiel für die AfD

Eigentlich hätte das starke Ergebnis der AfD ein Moment des Wachrüttelns für die politische Klasse in Deutschland sein müssen, so der Harvard-Dozent. „Doch stattdessen hat sie sich als vorstellungslos, stümperhaft und feige erwiesen.” Die etablierten politischen Parteien sieht Mounk in Deutschland fatal geschwächt. Die AfD habe so in der Bundesrepublik in den nächsten vier Jahren ein leichtes Spiel. Und mit ihr Björn Höcke, den sich Mounk als Trump der Deutschen vorstellen könnte.

